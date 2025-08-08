31
بوتش ويلمور يودع ناسا بعد 25 عاماً في الفضاء
Lebanon 24
08-08-2025
|
03:11
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت
وكالة ناسا
تقاعد رائد الفضاء باري "بوتش" ويلمور بعد مسيرة امتدت لـ25 عامًا، شارك خلالها في أربع رحلات فضائية على متن أربع مركبات مختلفة، وقضى 464 يومًا خارج الأرض، بما في ذلك 32 ساعة من السير في الفضاء.
انضم ويلمور إلى فيلق
رواد الفضاء
عام 2000، بعد مسيرة كقائد وطيار تجريبي في البحرية الأميركية، وقاد أولى رحلاته إلى محطة الفضاء الدولية عام 2009 على متن مكوك "أتلانتس"، ثم عاد إليها عام 2014 لبعثة امتدت 5.5 أشهر، مستخدمًا مركبة "سويوز" الروسية.
وفي عام 2024، قاد ويلمور أول رحلة مأهولة لمركبة "ستارلاينر" التابعة لشركة
بوينغ
، برفقة زميلته سوني ويليامز، في مهمة كان من المفترض أن تستغرق 10 أيام فقط، لكنها امتدت لأشهر بسبب مشاكل تقنية.
وعاد
الثنائي
إلى الأرض في
مارس
2025 على متن مركبة "كرو دراغون" التابعة لـ"
سبيس إكس
"، ضمن مهمة "كرو-9".
وقال ستيف كورنر،
القائم بأعمال
مدير مركز
جونسون
للفضاء:
"
التزام
بوتش وتفانيه في استكشاف الفضاء
البشري
سيبقى مصدر إلهام لأجيال قادمة". (اليوم السابع)
