بوتش ويلمور يودع ناسا بعد 25 عاماً في الفضاء

أعلنت تقاعد رائد الفضاء باري "بوتش" ويلمور بعد مسيرة امتدت لـ25 عامًا، شارك خلالها في أربع رحلات فضائية على متن أربع مركبات مختلفة، وقضى 464 يومًا خارج الأرض، بما في ذلك 32 ساعة من السير في الفضاء.انضم ويلمور إلى فيلق عام 2000، بعد مسيرة كقائد وطيار تجريبي في البحرية الأميركية، وقاد أولى رحلاته إلى محطة الفضاء الدولية عام 2009 على متن مكوك "أتلانتس"، ثم عاد إليها عام 2014 لبعثة امتدت 5.5 أشهر، مستخدمًا مركبة "سويوز" الروسية.وفي عام 2024، قاد ويلمور أول رحلة مأهولة لمركبة "ستارلاينر" التابعة لشركة ، برفقة زميلته سوني ويليامز، في مهمة كان من المفترض أن تستغرق 10 أيام فقط، لكنها امتدت لأشهر بسبب مشاكل تقنية.وعاد إلى الأرض في 2025 على متن مركبة "كرو دراغون" التابعة لـ" "، ضمن مهمة "كرو-9".وقال ستيف كورنر، للفضاء:" بوتش وتفانيه في استكشاف الفضاء سيبقى مصدر إلهام لأجيال قادمة". (اليوم السابع)