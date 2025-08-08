31
o
بيروت
32
o
طرابلس
31
o
صور
36
o
جبيل
31
o
صيدا
34
o
جونية
35
o
النبطية
38
o
زحلة
36
o
بعلبك
26
o
بشري
31
o
بيت الدين
31
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
أخطاء شائعة في الشحن تتلف هاتفك تدريجيًا.. احذروها
Lebanon 24
08-08-2025
|
08:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
تُعد البطارية قلب أي جهاز إلكتروني محمول، وحفاظًا على عمرها الافتراضي وجودة أدائها، لا بد من اتباع عادات صحيحة في الشحن والاستخدام. فبينما يبحث المستخدمون دائمًا عن طرق لإطالة عمر بطاريات هواتفهم وأجهزتهم اللوحية، فإن بعض السلوكيات اليومية قد تُسبب ضررًا تدريجيًا يصعب تداركه.
Advertisement
ولتفادي إجهاد البطارية وضمان استمرار أدائها، تجنب ترك الجهاز موصولًا بالشاحن طوال الليل، فرغم أن الهواتف الحديثة توقف الشحن عند الوصول إلى 100%، فإن استمرار توصيلها بالكهرباء قد يؤدي إلى شحن بطيء يحافظ على نسبة الشحن، مما يجهد البطارية ويقلل من عمرها. يُفضل فصل الشاحن عند اكتمال الشحن، والاحتفاظ بنسبة شحن بين 20% و80% للحفاظ على البطارية.
كما يجب عليك عدم تفريغ البطارية بالكامل بشكل متكرر، فالبطاريات من نوع
ليثيوم أيون
ليست مهيأة لتصل إلى صفر بالمئة بشكل مستمر، لأن ذلك يسبب تلفًا في تركيبها الكيميائي. إذا لم تستخدم الجهاز لفترة طويلة، يفضل شحن البطارية حتى 50% ثم إيقاف تشغيل الجهاز.
وعند شراء شاحن رخيص أو غير معتمد قد يعرض بطارية الجهاز لمشاكل بسبب عدم انتظام الجهد، أو ارتفاع درجة الحرارة، مما يُجهد البطارية ويُقصّر عمرها. الشواحن الأصلية أو المعتمدة تحتوي على أنظمة أمان لمنع تلف البطارية.
باتباع هذه الإجراءات البسيطة، يمكن للمستخدمين المحافظة على صحة بطاريات أجهزتهم وتحسين أدائها لفترات أطول، مع تجنب المشاكل المرتبطة بالاستخدام الخاطئ أو الشواحن غير الملائمة. (ارم نيوز)
مواضيع ذات صلة
3 أخطاء شائعة تؤذي قدميك.. ما هي؟
Lebanon 24
3 أخطاء شائعة تؤذي قدميك.. ما هي؟
08/08/2025 18:29:02
08/08/2025 18:29:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أخطاء شائعة في استخدام واقي الشمس
Lebanon 24
أخطاء شائعة في استخدام واقي الشمس
08/08/2025 18:29:02
08/08/2025 18:29:02
Lebanon 24
Lebanon 24
قائد الحرس الثوري الإيراني: نحذر العدو بألا يرتكب أي أخطاء وأن يفكر جيدا في تداعيات إجراءاته
Lebanon 24
قائد الحرس الثوري الإيراني: نحذر العدو بألا يرتكب أي أخطاء وأن يفكر جيدا في تداعيات إجراءاته
08/08/2025 18:29:02
08/08/2025 18:29:02
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الفلسطينية: نحذر من مخططات الاحتلال للضم التدريجي لقطاع #غزة ونعدها حلقة في مؤامرة التهجير القسري
Lebanon 24
الخارجية الفلسطينية: نحذر من مخططات الاحتلال للضم التدريجي لقطاع #غزة ونعدها حلقة في مؤامرة التهجير القسري
08/08/2025 18:29:02
08/08/2025 18:29:02
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
OpenAI تطلق ChatGPT-5 بنسخة محسّنة ومجانية
Lebanon 24
OpenAI تطلق ChatGPT-5 بنسخة محسّنة ومجانية
10:24 | 2025-08-08
08/08/2025 10:24:28
Lebanon 24
Lebanon 24
بوتش ويلمور يودع ناسا بعد 25 عاماً في الفضاء
Lebanon 24
بوتش ويلمور يودع ناسا بعد 25 عاماً في الفضاء
03:11 | 2025-08-08
08/08/2025 03:11:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Figure AI تكشف عن روبوت منزلي متقدم يُنفذ مهام الغسيل
Lebanon 24
Figure AI تكشف عن روبوت منزلي متقدم يُنفذ مهام الغسيل
01:14 | 2025-08-08
08/08/2025 01:14:56
Lebanon 24
Lebanon 24
متجر روبوتات في بكين.. آينشتاين يغني والقهوة تُحضّر بأذرع ذكية
Lebanon 24
متجر روبوتات في بكين.. آينشتاين يغني والقهوة تُحضّر بأذرع ذكية
23:00 | 2025-08-07
07/08/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يطالب باستقالة رئيس "إنتل" الجديد: كيف أصبح في مرمى النيران؟
Lebanon 24
ترامب يطالب باستقالة رئيس "إنتل" الجديد: كيف أصبح في مرمى النيران؟
16:30 | 2025-08-07
07/08/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تحضيرات لتحركات شعبية وهذه هي التفاصيل
Lebanon 24
تحضيرات لتحركات شعبية وهذه هي التفاصيل
14:37 | 2025-08-07
07/08/2025 02:37:16
Lebanon 24
Lebanon 24
قرارٌ... هؤلاء فقط يُمكنهم السير بعد العاشرة ليلاً
Lebanon 24
قرارٌ... هؤلاء فقط يُمكنهم السير بعد العاشرة ليلاً
07:30 | 2025-08-08
08/08/2025 07:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
انفعل وبدا غاضباً.. شاهدوا ماذا حصل مع زوج يومي خلال تقديم والدته حزاما من الذهب لها (فيديو)
Lebanon 24
انفعل وبدا غاضباً.. شاهدوا ماذا حصل مع زوج يومي خلال تقديم والدته حزاما من الذهب لها (فيديو)
00:35 | 2025-08-08
08/08/2025 12:35:56
Lebanon 24
Lebanon 24
توضيح من المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة
Lebanon 24
توضيح من المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة
15:44 | 2025-08-07
07/08/2025 03:44:31
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ستنحسب إسرائيل من لبنان؟.. تقريرٌ يكشف ما تُخطّط له تل أبيب
Lebanon 24
هل ستنحسب إسرائيل من لبنان؟.. تقريرٌ يكشف ما تُخطّط له تل أبيب
14:00 | 2025-08-07
07/08/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
10:24 | 2025-08-08
OpenAI تطلق ChatGPT-5 بنسخة محسّنة ومجانية
03:11 | 2025-08-08
بوتش ويلمور يودع ناسا بعد 25 عاماً في الفضاء
01:14 | 2025-08-08
Figure AI تكشف عن روبوت منزلي متقدم يُنفذ مهام الغسيل
23:00 | 2025-08-07
متجر روبوتات في بكين.. آينشتاين يغني والقهوة تُحضّر بأذرع ذكية
16:30 | 2025-08-07
ترامب يطالب باستقالة رئيس "إنتل" الجديد: كيف أصبح في مرمى النيران؟
16:00 | 2025-08-07
روسيا تطلق نظاماً فضائياً لمراقبة النقل البحري: دقة عالية وسرعة غير مسبوقة
فيديو
بهوية مزيفة امرأة عالجت آلاف المرضى.. شاهدوا لحظة إلقاء القبض عليها
Lebanon 24
بهوية مزيفة امرأة عالجت آلاف المرضى.. شاهدوا لحظة إلقاء القبض عليها
23:43 | 2025-08-07
08/08/2025 18:29:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: فضيحة الأدوية المزوّرة والمهربة.. هكذا خدعت صيدليات كبيرة اللبنانيين
Lebanon 24
بالفيديو: فضيحة الأدوية المزوّرة والمهربة.. هكذا خدعت صيدليات كبيرة اللبنانيين
10:17 | 2025-08-07
08/08/2025 18:29:02
Lebanon 24
Lebanon 24
لن تتعرّفوا إليه.. فنان شهير يغيّر مظهره بالكامل ويطل بلوك جديد (فيديو)
Lebanon 24
لن تتعرّفوا إليه.. فنان شهير يغيّر مظهره بالكامل ويطل بلوك جديد (فيديو)
02:20 | 2025-08-07
08/08/2025 18:29:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24