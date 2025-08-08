Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

أخطاء شائعة في الشحن تتلف هاتفك تدريجيًا.. احذروها

Lebanon 24
08-08-2025 | 08:50
A-
A+
Doc-P-1402328-638902657397402440.jpg
Doc-P-1402328-638902657397402440.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تُعد البطارية قلب أي جهاز إلكتروني محمول، وحفاظًا على عمرها الافتراضي وجودة أدائها، لا بد من اتباع عادات صحيحة في الشحن والاستخدام. فبينما يبحث المستخدمون دائمًا عن طرق لإطالة عمر بطاريات هواتفهم وأجهزتهم اللوحية، فإن بعض السلوكيات اليومية قد تُسبب ضررًا تدريجيًا يصعب تداركه.
Advertisement

ولتفادي إجهاد البطارية وضمان استمرار أدائها، تجنب ترك الجهاز موصولًا بالشاحن طوال الليل، فرغم أن الهواتف الحديثة توقف الشحن عند الوصول إلى 100%، فإن استمرار توصيلها بالكهرباء قد يؤدي إلى شحن بطيء يحافظ على نسبة الشحن، مما يجهد البطارية ويقلل من عمرها. يُفضل فصل الشاحن عند اكتمال الشحن، والاحتفاظ بنسبة شحن بين 20% و80% للحفاظ على البطارية.

كما يجب عليك عدم تفريغ البطارية بالكامل بشكل متكرر، فالبطاريات من نوع ليثيوم أيون ليست مهيأة لتصل إلى صفر بالمئة بشكل مستمر، لأن ذلك يسبب تلفًا في تركيبها الكيميائي. إذا لم تستخدم الجهاز لفترة طويلة، يفضل شحن البطارية حتى 50% ثم إيقاف تشغيل الجهاز.

وعند شراء شاحن رخيص أو غير معتمد قد يعرض بطارية الجهاز لمشاكل بسبب عدم انتظام الجهد، أو ارتفاع درجة الحرارة، مما يُجهد البطارية ويُقصّر عمرها. الشواحن الأصلية أو المعتمدة تحتوي على أنظمة أمان لمنع تلف البطارية.

باتباع هذه الإجراءات البسيطة، يمكن للمستخدمين المحافظة على صحة بطاريات أجهزتهم وتحسين أدائها لفترات أطول، مع تجنب المشاكل المرتبطة بالاستخدام الخاطئ أو الشواحن غير الملائمة. (ارم نيوز)
مواضيع ذات صلة
3 أخطاء شائعة تؤذي قدميك.. ما هي؟
lebanon 24
08/08/2025 18:29:02 Lebanon 24 Lebanon 24
أخطاء شائعة في استخدام واقي الشمس
lebanon 24
08/08/2025 18:29:02 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد الحرس الثوري الإيراني: نحذر العدو بألا يرتكب أي أخطاء وأن يفكر جيدا في تداعيات إجراءاته
lebanon 24
08/08/2025 18:29:02 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الفلسطينية: نحذر من مخططات الاحتلال للضم التدريجي لقطاع #غزة ونعدها حلقة في مؤامرة التهجير القسري
lebanon 24
08/08/2025 18:29:02 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
10:24 | 2025-08-08
03:11 | 2025-08-08
01:14 | 2025-08-08
23:00 | 2025-08-07
16:30 | 2025-08-07
16:00 | 2025-08-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24