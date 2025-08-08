أخطاء شائعة في الشحن تتلف هاتفك تدريجيًا.. احذروها

Advertisement

تُعد البطارية قلب أي جهاز إلكتروني محمول، وحفاظًا على عمرها الافتراضي وجودة أدائها، لا بد من اتباع عادات صحيحة في الشحن والاستخدام. فبينما يبحث المستخدمون دائمًا عن طرق لإطالة عمر بطاريات هواتفهم وأجهزتهم اللوحية، فإن بعض السلوكيات اليومية قد تُسبب ضررًا تدريجيًا يصعب تداركه.ولتفادي إجهاد البطارية وضمان استمرار أدائها، تجنب ترك الجهاز موصولًا بالشاحن طوال الليل، فرغم أن الهواتف الحديثة توقف الشحن عند الوصول إلى 100%، فإن استمرار توصيلها بالكهرباء قد يؤدي إلى شحن بطيء يحافظ على نسبة الشحن، مما يجهد البطارية ويقلل من عمرها. يُفضل فصل الشاحن عند اكتمال الشحن، والاحتفاظ بنسبة شحن بين 20% و80% للحفاظ على البطارية.كما يجب عليك عدم تفريغ البطارية بالكامل بشكل متكرر، فالبطاريات من نوع ليست مهيأة لتصل إلى صفر بالمئة بشكل مستمر، لأن ذلك يسبب تلفًا في تركيبها الكيميائي. إذا لم تستخدم الجهاز لفترة طويلة، يفضل شحن البطارية حتى 50% ثم إيقاف تشغيل الجهاز.وعند شراء شاحن رخيص أو غير معتمد قد يعرض بطارية الجهاز لمشاكل بسبب عدم انتظام الجهد، أو ارتفاع درجة الحرارة، مما يُجهد البطارية ويُقصّر عمرها. الشواحن الأصلية أو المعتمدة تحتوي على أنظمة أمان لمنع تلف البطارية.باتباع هذه الإجراءات البسيطة، يمكن للمستخدمين المحافظة على صحة بطاريات أجهزتهم وتحسين أدائها لفترات أطول، مع تجنب المشاكل المرتبطة بالاستخدام الخاطئ أو الشواحن غير الملائمة. (ارم نيوز)