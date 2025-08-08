OpenAI تطلق ChatGPT-5 بنسخة محسّنة ومجانية

Advertisement

أطلقت شركة OpenAI النسخة الخامسة من برنامجها الشهير ChatGPT، مقدمةً نسخة محسّنة ومجانية لجميع المستخدمين، في ظل تصاعد المنافسة العالمية في مجال .يحمل الإصدار الجديد اسم ChatGPT-5، ووصفه سام ألتمان، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لـOpenAI، بأنه "نموذج ذكي " يمثل قفزة هائلة مقارنة بالإصدارات السابقة.رغم ذلك، أشار ألتمان إلى أن تحقيق الذكاء الاصطناعي العام، على التفكير بطريقة تحاكي العقل ، لا يزال يتطلب مزيداً من الجهود، موضحاً أن النموذج الحالي لا يتعلم بشكل مستمر من الاستخدام الفعلي، وهو أمر ضروري لتطوير ذكاء اصطناعي شامل وفعّال.وفي ظل هذه التطورات، توقع محللو الصناعة أن يشكل الذكاء الاصطناعي ثورة في أساليب العمل والحياة للبشر. حيث كتب مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا: "مع تسارع تقدم الذكاء الاصطناعي، بدأ عصر الذكاء الفائق يلوح في الأفق، وهذه ستكون بداية جديدة للبشرية".تأتي هذه الخطوة وسط استثمارات ضخمة من شركات التكنولوجيا الكبرى مثل أمازون، ، ميتا، مايكروسوفت، وxAI التابعة لإيلون ، التي تسعى جميعها إلى المنافسة في سوق الذكاء الاصطناعي.وأشار ألتمان إلى تفوق ChatGPT-5 في مجالات متعددة مثل البرمجة، الكتابة، والرعاية الصحية، موضحاً: "إذا كان GPT-3 يشبه طالب ، وGPT-4 يشبه طالب جامعي، فإن GPT-5 يشبه خبيراً حاصلاً على الدكتوراه في مجاله".كما يُتوقع أن يصبح "الترميز الاهتزازي" أي القدرة على إنشاء برامج برمجية حسب الطلب من الركائز الأساسية لهذا الإصدار الجديد.وفي المقابل، أشاد خبير الذكاء الاصطناعي سيمون ويلسون بالكفاءة العالية للنموذج، رغم أنه لا يمثل قفزة نوعية كبيرة عن النماذج السابقة، بينما أكد أن نموذجه الخاص Grok 4 يتفوق على ChatGPT-5.وأكدت OpenAI أن ChatGPT-5 صُمم ليكون موثوقاً، ويقدم إجابات مفيدة مع الحد من المعلومات الضارة، مستخدمةً تقييمات صارمة لضمان دقة المعلومات.كما أطلقت الشركة نموذجين مفتوحي المصدر يمكن للمستخدمين تنزيلهما وتعديله مجاناً، في إطار جهودها لتعزيز الشفافية والاستجابة للضغوط التي تطالب بكشف تفاصيل برمجياتها. (روسيا اليوم)