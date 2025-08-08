Advertisement

OpenAI تطلق ChatGPT-5 بنسخة محسّنة ومجانية

08-08-2025 | 10:24
أطلقت شركة OpenAI النسخة الخامسة من برنامجها الشهير ChatGPT، مقدمةً نسخة محسّنة ومجانية لجميع المستخدمين، في ظل تصاعد المنافسة العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي.
يحمل الإصدار الجديد اسم ChatGPT-5، ووصفه سام ألتمان، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لـOpenAI، بأنه "نموذج ذكي بشكل عام" يمثل قفزة هائلة مقارنة بالإصدارات السابقة.

رغم ذلك، أشار ألتمان إلى أن تحقيق الذكاء الاصطناعي العام، القادر على التفكير بطريقة تحاكي العقل البشري، لا يزال يتطلب مزيداً من الجهود، موضحاً أن النموذج الحالي لا يتعلم بشكل مستمر من الاستخدام الفعلي، وهو أمر ضروري لتطوير ذكاء اصطناعي شامل وفعّال.

وفي ظل هذه التطورات، توقع محللو الصناعة أن يشكل الذكاء الاصطناعي ثورة في أساليب العمل والحياة للبشر. حيث كتب مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا: "مع تسارع تقدم الذكاء الاصطناعي، بدأ عصر الذكاء الفائق يلوح في الأفق، وهذه ستكون بداية جديدة للبشرية".

تأتي هذه الخطوة وسط استثمارات ضخمة من شركات التكنولوجيا الكبرى مثل أمازون، غوغل، ميتا، مايكروسوفت، وxAI التابعة لإيلون ماسك، التي تسعى جميعها إلى المنافسة في سوق الذكاء الاصطناعي.

وأشار ألتمان إلى تفوق ChatGPT-5 في مجالات متعددة مثل البرمجة، الكتابة، والرعاية الصحية، موضحاً: "إذا كان GPT-3 يشبه طالب مدرسة ثانوية، وGPT-4 يشبه طالب جامعي، فإن GPT-5 يشبه خبيراً حاصلاً على الدكتوراه في مجاله".

كما يُتوقع أن يصبح "الترميز الاهتزازي" أي القدرة على إنشاء برامج برمجية حسب الطلب من الركائز الأساسية لهذا الإصدار الجديد.

وفي المقابل، أشاد خبير الذكاء الاصطناعي البريطاني سيمون ويلسون بالكفاءة العالية للنموذج، رغم أنه لا يمثل قفزة نوعية كبيرة عن النماذج السابقة، بينما أكد إيلون ماسك أن نموذجه الخاص Grok 4 يتفوق على ChatGPT-5.

وأكدت OpenAI أن ChatGPT-5 صُمم ليكون موثوقاً، ويقدم إجابات مفيدة مع الحد من المعلومات الضارة، مستخدمةً تقييمات صارمة لضمان دقة المعلومات.

كما أطلقت الشركة نموذجين مفتوحي المصدر يمكن للمستخدمين تنزيلهما وتعديله مجاناً، في إطار جهودها لتعزيز الشفافية والاستجابة للضغوط التي تطالب بكشف تفاصيل برمجياتها. (روسيا اليوم)
