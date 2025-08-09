شركة كيا تستدعي نحو 70 ألف سيارة.. إليكم السبب

Advertisement

بعد اكتشاف عيب تقني فيها، أكد وكلاء في استدعاء نحو 80 ألف سيارة Sportage (Sle) مباعة في الأسواق الروسية.ولفت بيان صادر عن الوكالة الاتحادية الروسية للمقاييس والمعايير الفنية (Rosstandart) إلى أن حملة الاستدعاء ستطال 79884 سيارة Sportage كانت قد صنعت في مصانع كيا في سولفاكيا في الفترة ما بين عامي 2010 و2015،، وبيعت في الأسواق الروسية في هذه الفترة.ونوّه البيان إلى أن الاستدعاء تم بعد اكتشاف مشكلات في وحدة "HECU" الموجودة في السيارات المذكورة، ليتم استبدال هذه الوحدة فيها، وستجرى أعمال الصيانة على نفقة شركة كيا، ويمكن لمالك السيارة أن يعرف فيما إذا كانت سيارته من الفئة التي تم استدعاؤها من خلال مقارنة رمز "VIN" الخاص بها مع قائمة الرموز الموجودة في بيان الاستدعاء الذي نشره وكلاء كيا في ووكالة (Rosstandart). (روسيا اليوم)