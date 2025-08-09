Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

تعرّفوا إلى قدرات نموذج GPT-5 الجديد

Lebanon 24
09-08-2025 | 04:00
A-
A+
Doc-P-1402575-638903085541098181.webp
Doc-P-1402575-638903085541098181.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أطلقت شركة OpenAI، المطورة لمنصة ChatGPT الإصدار الأحدث من نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بها GPT-5، مشيرة إلى أنه يمتلك خبرة تضاهي مستوى الدكتوراه في العديد من المجالات.
Advertisement

ووصف سام ألتمان، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـOpenAI، النموذج الجديد بأنه "أذكى وأسرع وأكثر فائدة" من النماذج السابقة، مشيرًا إلى أن GPT-5 يمثل بداية عصر جديد لتجربة ChatGPT، وأضاف: "أعتقد أن وجود شيء مثل GPT-5 سيكون أمرًا لا يُصدق في أي وقت مضى في تاريخ البشرية".

يأتي الكشف عن GPT-5 في ظل منافسة محتدمة بين عمالقة التكنولوجيا لتطوير روبوتات دردشة أكثر تقدمًا وذكاءً، ويزعم النموذج الجديد امتلاكه قدرات بمستوى الدكتوراه في مجالات متعددة، أبرزها البرمجة والكتابة.

وفي ذات السياق، كان الملياردير إيلون ماسك قد أطلق مؤخرًا تصريحات مماثلة حول نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص به "غروك" (Grok)، المدمج في منصة إكس (X)، حيث أكد أن غروك يتفوق على مستوى الدكتوراه "في كل شيء"، واصفًا إياه بأنه "أذكى روبوت ذكاء اصطناعي في العالم".

أما ألتمان، فشدّد على أن GPT-5 سيعاني من عدد أقل من "الهلوسات" – وهي الظاهرة التي تختلق فيها نماذج الذكاء الاصطناعي إجابات غير دقيقة – مؤكدًا أن النموذج الجديد سيكون أيضًا أقل خداعًا وأكثر موثوقية.

ويُقدَّم GPT-5 أيضًا كـمساعد مبرمج محترف للمطورين، مما يعكس توجهًا عامًّا في الصناعة، حيث تتنافس شركات مثل OpenAI وAnthropic – المطورة لنموذج Claude Code – على تقديم أدوات مخصصة لدعم المبرمجين والمطورين.

قدرات GPT-5
وسلّطت OpenAI الضوء على مجموعة من المميزات المتقدمة في GPT-5، من بينها القدرة على إنشاء برامج متكاملة، وامتلاك قدرات تفكير أعلى، إلى جانب تقديم إجابات تشرح آلية العمل والمنطق والاستنتاج الكامن خلفها.

وتؤكد الشركة أن النموذج الجديد أكثر صدقًا، ويزود المستخدمين بإجابات أكثر دقة، ويتميز عموماً بأنه أقرب للطبيعة البشرية في تفاعله.(إرم نيوز)
مواضيع ذات صلة
"ميسترال" تطلق أول نموذج صوتي مفتوح المصدر بفعالية عالية..تعرف عليه
lebanon 24
09/08/2025 13:52:34 Lebanon 24 Lebanon 24
ما الذي سيجعل "GPT- 5" أكثر تميزاً؟
lebanon 24
09/08/2025 13:52:34 Lebanon 24 Lebanon 24
ميزة جديدة في قدرات "غوغل Gemini".. تعرفوا إليها
lebanon 24
09/08/2025 13:52:34 Lebanon 24 Lebanon 24
لبنان يتجه نحو مفهوم زراعيّ واعد: نموذج جديد للأمن الغذائي
lebanon 24
09/08/2025 13:52:34 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
03:00 | 2025-08-09
01:00 | 2025-08-09
23:00 | 2025-08-08
16:45 | 2025-08-08
16:00 | 2025-08-08
16:00 | 2025-08-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24