تعرّفوا إلى قدرات نموذج GPT-5 الجديد

أطلقت شركة OpenAI، المطورة لمنصة ChatGPT الإصدار الأحدث من نموذج الخاص بها GPT-5، مشيرة إلى أنه يمتلك خبرة تضاهي مستوى الدكتوراه في العديد من المجالات.ووصف ، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـOpenAI، النموذج الجديد بأنه "أذكى وأسرع وأكثر فائدة" من النماذج السابقة، مشيرًا إلى أن GPT-5 يمثل بداية عصر جديد لتجربة ChatGPT، وأضاف: "أعتقد أن وجود شيء مثل GPT-5 سيكون أمرًا لا يُصدق في أي وقت مضى في تاريخ البشرية".يأتي GPT-5 في ظل منافسة محتدمة بين عمالقة التكنولوجيا لتطوير روبوتات دردشة أكثر تقدمًا وذكاءً، ويزعم النموذج الجديد امتلاكه قدرات بمستوى الدكتوراه في مجالات متعددة، أبرزها البرمجة والكتابة.وفي ذات السياق، كان الملياردير قد أطلق مؤخرًا تصريحات مماثلة حول نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص به "غروك" (Grok)، المدمج في منصة إكس (X)، حيث أكد أن غروك يتفوق على مستوى الدكتوراه "في كل شيء"، واصفًا إياه بأنه "أذكى ذكاء اصطناعي في العالم".أما ألتمان، فشدّد على أن GPT-5 سيعاني من عدد أقل من "الهلوسات" – وهي الظاهرة التي تختلق فيها نماذج الذكاء الاصطناعي إجابات غير دقيقة – مؤكدًا أن النموذج الجديد سيكون أيضًا أقل خداعًا وأكثر موثوقية.ويُقدَّم GPT-5 أيضًا كـمساعد مبرمج محترف للمطورين، مما يعكس توجهًا عامًّا في الصناعة، حيث تتنافس شركات مثل OpenAI وAnthropic – المطورة لنموذج Claude Code – على تقديم أدوات مخصصة لدعم المبرمجين والمطورين.قدرات GPT-5وسلّطت OpenAI الضوء على مجموعة من المميزات المتقدمة في GPT-5، من بينها القدرة على إنشاء برامج متكاملة، وامتلاك قدرات تفكير أعلى، إلى جانب تقديم إجابات تشرح آلية العمل والمنطق والاستنتاج الكامن خلفها.وتؤكد الشركة أن النموذج الجديد أكثر صدقًا، ويزود المستخدمين بإجابات أكثر دقة، ويتميز عموماً بأنه أقرب للطبيعة البشرية في تفاعله.(إرم نيوز)