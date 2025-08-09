32
إليكم أول تقنية ذكاء اصطناعي تمنع حوادث اصطدام الحيوانات بالمركبات
Lebanon 24
09-08-2025
|
08:00
نجح فريق من الباحثين، بتمويل من مركز iMOVE للأبحاث التعاونية (CRC)، في اختبار أول تقنية عالمية لمراقبة الطرق، تمنع حوادث الاصطدام بين الحيوانات والمركبات في المناطق الريفية في
أستراليا
.
وطُوّر نظام مراقبة وتنبيه الحيوانات الكبيرة على الطرق (LAARMA) بالتعاون بين جامعة سيدني، وجامعة كوينزلاند للتكنولوجيا (QUT)، ووزارة النقل والطرق الرئيسية في كوينزلاند، حسب "إنترستينغ إنجينيرنيغ".
ويستخدم النظام
الذكاء الاصطناعي
لاكتشاف الحيوانات بالقرب من الطرق وتنبيه السائقين آنياً، ومن خلال إتاحة نظامهم كمورد مفتوح المصدر متاح مجاناً، يأمل الفريق الذي يقف وراءه في إنقاذ العديد من الأنواع المهددة بالانقراض حول العالم.
ووفقاً للفريق قد يُمكّن هذا النظام جهود الحفاظ على البيئة في كل أنحاء العالم من حماية مجموعة واسعة من الأنواع المهددة بالانقراض، من الأمثلة على ذلك الباندا الحمراء في نيبال، وآكلات النمل العملاقة في
البرازيل
، ونمور الثلج في
آسيا
الوسطى. (امارات 24)
