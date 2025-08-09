Advertisement

متفرقات

لدعم رواد الفضاء في رحلات طويلة.. ناسا وغوغل تطوران مساعدًا طبيًا ذكياً!

Lebanon 24
09-08-2025 | 23:00
Doc-P-1402825-638903663016410043.png
Doc-P-1402825-638903663016410043.png photos 0
مع زيادة طول مدة رحلات الفضاء المستقبلية، وتوجه ناسا وشركاؤها التجاريون نحو مهمات أبعد مثل القمر والمريخ، تزداد الحاجة إلى حلول طبية مستقلة عن الأرض. يعتمد رواد الفضاء في محطة الفضاء الدولية على الدعم الطبي الفوري من الأرض، لكن هذا النموذج يصبح غير عملي في الرحلات الطويلة.
في هذا السياق، تعاونت ناسا مع غوغل لتطوير أداة ذكية متعددة الوسائط تدعى "المساعد الرقمي لضابط الطاقم الطبي" (CMO-DA)، تساعد في تشخيص وعلاج الأعراض الطبية في حالات انقطاع الاتصال مع الأرض أو غياب طبيب.

تعمل الأداة عبر الكلام، النصوص، والصور، على منصة "غوغل فيرتكس" للذكاء الاصطناعي، وقد خضعت لاختبارات تقييمية مع أطباء، من بينهم رائد فضاء سابق. أظهرت النتائج دقة تشخيصية عالية بلغت 74% لألم الخاصرة، و80% لألم الأذن، و88% لإصابة الكاحل.

تخطط ناسا لتطوير الأداة بشكل أكبر عبر دمج مصادر بيانات إضافية من الأجهزة الطبية وتدريب النموذج ليكون "مدركًا للظروف" الخاصة بطب الفضاء، مثل انعدام الجاذبية.

المشروع لا يحسن فقط من صحة رواد الفضاء، بل يحمل إمكانيات تطبيقية في الرعاية الصحية على الأرض، خصوصًا في المناطق النائية أو الحالات الطارئة.
متفرقات

تكنولوجيا وعلوم

