متفرقات

تطبيقات شهيرة تخترق خصوصيتك.. أي منها يراقبك أكثر؟

Lebanon 24
11-08-2025 | 16:00
أصبحت اليوم البيانات الرقمية عملةً ثمينة، تكشف تقارير متزايدة أن العديد من التطبيقات تجمع معلومات تفوق ما تحتاجه لتقديم خدماتها، وأحيانًا تبيعها لأطراف ثالثة. حتى تطبيقات الطقس قد تُبقي تتبع موقعك نشطًا على مدار الساعة.
- غوغل كروم: التصفح بثمن الخصوصية
يُعرف غوغل كروم بتتبع نشاط المستخدمين على الإنترنت، مستخدمًا ملفات تعريف الارتباط وبيانات Google Analytics لتخصيص الإعلانات. للحد من ذلك، يمكن اعتماد متصفحات تركز على الخصوصية مثل DuckDuckGo.

- أمازون أليكسا: المساعد الصوتي الذي يسمع كل شيء
أمازون ألغت إمكانية المعالجة المحلية لتسجيلات أليكسا، ما يعني إرسال كل التسجيلات إلى خوادم الشركة. هذا يثير مخاوف بشأن من يمكنه الاستماع. من البدائل الأكثر أمانًا، المساعدات الصوتية مفتوحة المصدر مثل Home Assistant.

- فيسبوك: الشبكة التي تعرفك أكثر مما تتصور
تجمع ميتا بيانات ضخمة عن نشاطك داخل فيسبوك وإنستغرام لاستخدامها في الإعلانات المستهدفة، من المنشورات المعجب بها إلى سجل التصفح داخل التطبيق. ينصح بضبط إعدادات الخصوصية ومراجعة الأذونات.

- تيك توك: التطبيق المثير للجدل عالميًا
يتتبع تيك توك استخدامك وموقعك وجهازك، ما أثار مخاوف حكومات عدة ومنعته بعض الدول. في الولايات المتحدة، يواجه ضغوطًا لبيع نشاطه المحلي وتخزين بيانات المستخدمين داخليًا.

هل هناك خصوصية رقمية فعلًا؟
رغم صعوبة إيجاد تطبيق "نظيف" تمامًا، إلا أنه يمكن للمستخدمين حماية بياناتهم عبر تقليل الأذونات، واستخدام أدوات حماية الخصوصية، والوعي بسياسات التطبيقات.
