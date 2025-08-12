Advertisement

متفرقات

سيري الجديدة: مساعد شخصي يتحكم بالتطبيقات مباشرة

Lebanon 24
12-08-2025 | 14:00
تختبر شركة أبل نسخة متطورة من مساعدها الصوتي "سيري" تمنحه قدرات جديدة تتجاوز الإجابة على الأسئلة، ليصبح قادرًا على تنفيذ أوامر مباشرة داخل التطبيقات دون الحاجة إلى تدخل يدوي من المستخدم.
وبحسب تقارير تقنية، فإن "سيري" الجديد سيتمكن من تحديد الصور، تعديلها، إرسالها، وحتى نشر التعليقات على شبكات التواصل الاجتماعي أو طلب سيارة أجرة، أو البحث عن منتجات على أمازون وإضافتها إلى سلة التسوق "all" من خلال أوامر صوتية فقط.

وتعمل أبل حاليًا على اختبار الميزة مع تطبيقات شائعة مثل أمازون، يوتيوب، فيسبوك، واتساب، وثريدز، في محاولة لتعزيز حضورها في مجال الذكاء الاصطناعي وتعويض تأخرها أمام المنافسين.

ورغم الطموحات الكبيرة، تشير التقارير إلى أن الإصدار الرسمي قد يتأخر حتى ربيع 2026، إذ تركز الشركة على ضمان الدقة، الموثوقية، وسلاسة التكامل قبل الإطلاق، في ظل المشاكل السابقة التي واجهتها المساعدات الصوتية فيما يتعلق بفهم السياق وتنفيذ الأوامر بدقة.
 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24