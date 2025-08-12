كشف أسرار مجموعة قرصنة شهيرة.. وهذا ما نفذته!

Advertisement

تعرضت مجموعة الشمالية الشهيرة "كيمسوكي" لاختراق كبير أدى إلى تسريب 8.9 غيغابايت من بياناتها وأدواتها، وفق تقرير نشره موقع "بليبنج كومبيوتر" المتخصص في الأمن السيبراني. ويشير التقرير إلى أن الهجوم نفذه قراصنة معادون لأفكار المجموعة، متهمين إياها بالانحراف الأخلاقي واستغلال الاختراق لدعم أجندات سياسية تابعة للنظام في .الاختراق كشف عن تفاصيل كثيرة حول أساليب عمل "كيمسوكي" وربط بين هجماتها وبعض العمليات والمجموعات الأخرى، بالإضافة إلى تسريبات لهجمات لم تُعلن سابقاً. ومع ذلك، يرى الخبراء أن هذا الاختراق قد لا يؤثر طويل الأمد على نشاط المجموعة، لكنه قد يعرقل استخدام بعض أدواتها.تجدر الإشارة إلى أن "كيمسوكي" شنت هجمات سابقة ضد أهداف بارزة في ، بما في ذلك ووحدة مكافحة التجسس، ولم يصدر عن أي تعليق رسمي حتى الآن، في استمرار لإنكارها الدائم للقيام بأي هجمات سيبرانية.