30
o
بيروت
31
o
طرابلس
30
o
صور
33
o
جبيل
30
o
صيدا
33
o
جونية
28
o
النبطية
29
o
زحلة
29
o
بعلبك
19
o
بشري
31
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
متفرقات
كشف أسرار مجموعة قرصنة شهيرة.. وهذا ما نفذته!
Lebanon 24
12-08-2025
|
15:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تعرضت مجموعة
القراصنة
الكورية
الشمالية الشهيرة "كيمسوكي" لاختراق كبير أدى إلى تسريب 8.9 غيغابايت من بياناتها وأدواتها، وفق تقرير نشره موقع "بليبنج كومبيوتر" المتخصص في الأمن السيبراني. ويشير التقرير إلى أن الهجوم نفذه قراصنة معادون لأفكار المجموعة، متهمين إياها بالانحراف الأخلاقي واستغلال الاختراق لدعم أجندات سياسية تابعة للنظام في
بيونغ يانغ
.
Advertisement
الاختراق كشف عن تفاصيل كثيرة حول أساليب عمل "كيمسوكي" وربط بين هجماتها وبعض العمليات والمجموعات الأخرى، بالإضافة إلى تسريبات لهجمات لم تُعلن سابقاً. ومع ذلك، يرى الخبراء أن هذا الاختراق قد لا يؤثر طويل الأمد على نشاط المجموعة، لكنه قد يعرقل استخدام بعض أدواتها.
تجدر الإشارة إلى أن "كيمسوكي" شنت هجمات سابقة ضد أهداف بارزة في
كوريا الجنوبية
، بما في ذلك
وزارة الخارجية
ووحدة مكافحة التجسس، ولم يصدر عن
كوريا الشمالية
أي تعليق رسمي حتى الآن، في استمرار لإنكارها الدائم للقيام بأي هجمات سيبرانية.
مواضيع ذات صلة
بعد انتشار أخبار عن زواجها مُجددا..طليق فنانة شهيرة ينشر صورة معها وهذا ما قاله
Lebanon 24
بعد انتشار أخبار عن زواجها مُجددا..طليق فنانة شهيرة ينشر صورة معها وهذا ما قاله
13/08/2025 00:46:36
13/08/2025 00:46:36
Lebanon 24
Lebanon 24
زيلينسكي: استعدنا مجموعة من أسرى الحرب
Lebanon 24
زيلينسكي: استعدنا مجموعة من أسرى الحرب
13/08/2025 00:46:36
13/08/2025 00:46:36
Lebanon 24
Lebanon 24
نُقِلَ إلى أميركا للعلاج... ممثل شهير يتعرّض للإصابة وهذا ما كُشِفَ عن وضعه الصحيّ
Lebanon 24
نُقِلَ إلى أميركا للعلاج... ممثل شهير يتعرّض للإصابة وهذا ما كُشِفَ عن وضعه الصحيّ
13/08/2025 00:46:36
13/08/2025 00:46:36
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام: ورقة براك هي مجموعة أفكار لترتيب تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار
Lebanon 24
سلام: ورقة براك هي مجموعة أفكار لترتيب تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار
13/08/2025 00:46:36
13/08/2025 00:46:36
Lebanon 24
Lebanon 24
متفرقات
تكنولوجيا وعلوم
قد يعجبك أيضاً
خرائط غوغل تحذر السائقين من "النقاط السوداء"!
Lebanon 24
خرائط غوغل تحذر السائقين من "النقاط السوداء"!
16:00 | 2025-08-12
12/08/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سيري الجديدة: مساعد شخصي يتحكم بالتطبيقات مباشرة
Lebanon 24
سيري الجديدة: مساعد شخصي يتحكم بالتطبيقات مباشرة
14:00 | 2025-08-12
12/08/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... هواتفكم مهددة بسبب ارتفاع الحرارة
Lebanon 24
بالفيديو... هواتفكم مهددة بسبب ارتفاع الحرارة
13:28 | 2025-08-12
12/08/2025 01:28:17
Lebanon 24
Lebanon 24
توعد بمقاضاتها... ماسك: آبل تخالف قوانين الاحتكار
Lebanon 24
توعد بمقاضاتها... ماسك: آبل تخالف قوانين الاحتكار
07:50 | 2025-08-12
12/08/2025 07:50:15
Lebanon 24
Lebanon 24
تعليق Grok يثير تساؤلات حول نهج X في تنظيم المحتوى
Lebanon 24
تعليق Grok يثير تساؤلات حول نهج X في تنظيم المحتوى
03:26 | 2025-08-12
12/08/2025 03:26:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
موجة الحر مستمرة حتى السبت ولكن لا تفرحوا كثيراً.. استعدوا لموجة جديدة في هذا الموعد
Lebanon 24
موجة الحر مستمرة حتى السبت ولكن لا تفرحوا كثيراً.. استعدوا لموجة جديدة في هذا الموعد
00:40 | 2025-08-12
12/08/2025 12:40:24
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة غذائيّة... إقفال محل لبيع الدجاج بالشمع الأحمر
Lebanon 24
فضيحة غذائيّة... إقفال محل لبيع الدجاج بالشمع الأحمر
08:27 | 2025-08-12
12/08/2025 08:27:25
Lebanon 24
Lebanon 24
اعتباراً من مساء اليوم.. تغييرات ملحوظة في الطقس وهذه التفاصيل
Lebanon 24
اعتباراً من مساء اليوم.. تغييرات ملحوظة في الطقس وهذه التفاصيل
03:44 | 2025-08-12
12/08/2025 03:44:27
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات توافرت لقوى الأمن عن شخص داخل "فان"... بعد توقيفه هذا ما تبيّن
Lebanon 24
معلومات توافرت لقوى الأمن عن شخص داخل "فان"... بعد توقيفه هذا ما تبيّن
07:37 | 2025-08-12
12/08/2025 07:37:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق نار في مطار بيروت.. إليكم ما حصل
Lebanon 24
إطلاق نار في مطار بيروت.. إليكم ما حصل
16:33 | 2025-08-12
12/08/2025 04:33:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
16:00 | 2025-08-12
خرائط غوغل تحذر السائقين من "النقاط السوداء"!
14:00 | 2025-08-12
سيري الجديدة: مساعد شخصي يتحكم بالتطبيقات مباشرة
13:28 | 2025-08-12
بالفيديو... هواتفكم مهددة بسبب ارتفاع الحرارة
07:50 | 2025-08-12
توعد بمقاضاتها... ماسك: آبل تخالف قوانين الاحتكار
03:26 | 2025-08-12
تعليق Grok يثير تساؤلات حول نهج X في تنظيم المحتوى
01:09 | 2025-08-12
مايكروسوفت: لا تغيير في دعم Forza رغم تقارير التسريح
فيديو
بالفيديو.. الحرارة تحرم اللبنانيين من الكهرباء
Lebanon 24
بالفيديو.. الحرارة تحرم اللبنانيين من الكهرباء
16:51 | 2025-08-12
13/08/2025 00:46:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: من بائعة إلى زوجة أشهر رياضي.. من هي جورجينا رودريغز؟
Lebanon 24
بالفيديو: من بائعة إلى زوجة أشهر رياضي.. من هي جورجينا رودريغز؟
14:28 | 2025-08-12
13/08/2025 00:46:36
Lebanon 24
Lebanon 24
لا يحمل جواز السفر السوري.. عبد المنعم عمايري يكشف سراً عنه لا يعرفه كثيرون (فيديو)
Lebanon 24
لا يحمل جواز السفر السوري.. عبد المنعم عمايري يكشف سراً عنه لا يعرفه كثيرون (فيديو)
02:22 | 2025-08-12
13/08/2025 00:46:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24