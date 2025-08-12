Advertisement

متفرقات

كشف أسرار مجموعة قرصنة شهيرة.. وهذا ما نفذته!

Lebanon 24
12-08-2025 | 15:00
A-
A+
Doc-P-1403954-638906317625487415.png
Doc-P-1403954-638906317625487415.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تعرضت مجموعة القراصنة الكورية الشمالية الشهيرة "كيمسوكي" لاختراق كبير أدى إلى تسريب 8.9 غيغابايت من بياناتها وأدواتها، وفق تقرير نشره موقع "بليبنج كومبيوتر" المتخصص في الأمن السيبراني. ويشير التقرير إلى أن الهجوم نفذه قراصنة معادون لأفكار المجموعة، متهمين إياها بالانحراف الأخلاقي واستغلال الاختراق لدعم أجندات سياسية تابعة للنظام في بيونغ يانغ.
Advertisement

الاختراق كشف عن تفاصيل كثيرة حول أساليب عمل "كيمسوكي" وربط بين هجماتها وبعض العمليات والمجموعات الأخرى، بالإضافة إلى تسريبات لهجمات لم تُعلن سابقاً. ومع ذلك، يرى الخبراء أن هذا الاختراق قد لا يؤثر طويل الأمد على نشاط المجموعة، لكنه قد يعرقل استخدام بعض أدواتها.

تجدر الإشارة إلى أن "كيمسوكي" شنت هجمات سابقة ضد أهداف بارزة في كوريا الجنوبية، بما في ذلك وزارة الخارجية ووحدة مكافحة التجسس، ولم يصدر عن كوريا الشمالية أي تعليق رسمي حتى الآن، في استمرار لإنكارها الدائم للقيام بأي هجمات سيبرانية.
مواضيع ذات صلة
بعد انتشار أخبار عن زواجها مُجددا..طليق فنانة شهيرة ينشر صورة معها وهذا ما قاله
lebanon 24
13/08/2025 00:46:36 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي: استعدنا مجموعة من أسرى الحرب
lebanon 24
13/08/2025 00:46:36 Lebanon 24 Lebanon 24
نُقِلَ إلى أميركا للعلاج... ممثل شهير يتعرّض للإصابة وهذا ما كُشِفَ عن وضعه الصحيّ
lebanon 24
13/08/2025 00:46:36 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: ورقة براك هي مجموعة أفكار لترتيب تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار
lebanon 24
13/08/2025 00:46:36 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

تكنولوجيا وعلوم

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
16:00 | 2025-08-12
14:00 | 2025-08-12
13:28 | 2025-08-12
07:50 | 2025-08-12
03:26 | 2025-08-12
01:09 | 2025-08-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24