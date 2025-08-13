Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

سعره 700 دولار فقط... أبل تكشف عن مواصفات حاسوب "ماك بوك" منخفض التكلفة

Lebanon 24
13-08-2025 | 00:52
تصميم فائق النحافة
Doc-P-1404062-638906683807154899.png
Doc-P-1404062-638906683807154899.png photos 0
كشفت تقارير حديثة أن "أبل"، تعمل على إصدار حاسوب "ماك بوك" منخفض التكلفة، مرجحة أن يبدأ سعره من 700 دولار أميركي، مع إمكانية توفيره لقطاع التعليم بسعر قدره 600 دولار أميركي. 
 وسيكون أول حاسوب "ماك" في تاريخ الشركة يتوافر بسعر أقل من 1000 دولار أميركي.


مقارنة بين معالجات "A18 Pro" وسلسلة "M"

ومن المتوقع أن يكون أبرز تغيير في الحاسوب المُنتظر، هو اعتماده على معالج "A18 Pro"، وهو المعالج الموجود في سلسلة هواتف "آيفون 16 برو"، وذلك بدلًا من معالجات سلسلة "M"، التي اعتمدت عليها "أبل" في حواسيبها السابقة.

وتعتبر شريحة "A18 Pro"، كافية للمهام اليومية التي يَنجزها معظم مستخدمي م"اك بوك آير" استنادًا إلى اختبارات الأداء، رغم أم معالجات سلسلة "M" تتميّز بتوفير عدد نوى أكبر وإمكانات ذاكرة أعلى ودعم أفضل للشاشات الخارجية، وهو ما قد يميّز إصدارات "ماك" المتقدِّمة عن الإصدار الاقتصادي.

وأكّد المحلل الشهير المتخصص في شؤون الشركة مينغ تشي كو، أن "أبل" ستدخل "ماك بوك" الجديد في مرحلة الإنتاج بين نهاية العام الجاري أو مطلع العام المُقبل.


تصميم فائق النحافة

وذكرت التقارير أن الجهاز المُنتظر سيأتي بشاشة قياسها 12.9 إنشًا، أي أصغر قليلًا من شاشة "ماك بوك آير" الحالية، والبالغ قياسها 13.6 إنش، مع تصميم فائق النحافة وخفيف الوزن، مرجحة طرح الجهاز بعدّة ألوان، منها: الفضي، والأزرق، والوردي، والأصفر.
