35
o
بيروت
36
o
طرابلس
33
o
صور
37
o
جبيل
34
o
صيدا
36
o
جونية
38
o
النبطية
40
o
زحلة
39
o
بعلبك
28
o
بشري
36
o
بيت الدين
34
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
سعره 700 دولار فقط... أبل تكشف عن مواصفات حاسوب "ماك بوك" منخفض التكلفة
Lebanon 24
13-08-2025
|
00:52
A-
A+
تصميم فائق النحافة
photos
0
A+
A-
كشفت تقارير حديثة أن "أبل"، تعمل على إصدار حاسوب "
ماك بوك
" منخفض التكلفة، مرجحة أن يبدأ سعره من 700 دولار أميركي، مع إمكانية توفيره لقطاع التعليم بسعر قدره 600 دولار أميركي.
Advertisement
وسيكون أول حاسوب "ماك" في تاريخ الشركة يتوافر بسعر أقل من 1000 دولار أميركي.
مقارنة بين معالجات "A18 Pro" وسلسلة "M"
ومن المتوقع أن يكون أبرز تغيير في الحاسوب المُنتظر، هو اعتماده على معالج "A18 Pro"، وهو المعالج الموجود في سلسلة هواتف "آيفون 16 برو"، وذلك بدلًا من معالجات سلسلة "M"، التي اعتمدت عليها "أبل" في حواسيبها السابقة.
وتعتبر شريحة "A18 Pro"، كافية للمهام اليومية التي يَنجزها معظم مستخدمي م"اك بوك آير" استنادًا إلى اختبارات الأداء، رغم أم معالجات سلسلة "M" تتميّز بتوفير عدد نوى أكبر وإمكانات ذاكرة أعلى ودعم أفضل للشاشات الخارجية، وهو ما قد يميّز إصدارات "ماك" المتقدِّمة عن الإصدار الاقتصادي.
وأكّد المحلل الشهير المتخصص في شؤون الشركة
مينغ تشي كو
، أن "أبل" ستدخل "ماك بوك" الجديد في مرحلة الإنتاج بين نهاية العام الجاري أو مطلع العام المُقبل.
تصميم فائق النحافة
وذكرت التقارير أن الجهاز المُنتظر سيأتي بشاشة قياسها 12.9 إنشًا، أي أصغر قليلًا من شاشة "ماك بوك آير" الحالية، والبالغ قياسها 13.6 إنش، مع تصميم فائق النحافة وخفيف الوزن، مرجحة طرح الجهاز بعدّة ألوان، منها:
الفضي
، والأزرق، والوردي، والأصفر.
مواضيع ذات صلة
نظارات "هالو" الذكية: منافسة جديدة لنظارات ميتا بسعر 299 دولاراً
Lebanon 24
نظارات "هالو" الذكية: منافسة جديدة لنظارات ميتا بسعر 299 دولاراً
13/08/2025 13:28:19
13/08/2025 13:28:19
Lebanon 24
Lebanon 24
تسريب مواصفات iPhone 17 Pro من آبل
Lebanon 24
تسريب مواصفات iPhone 17 Pro من آبل
13/08/2025 13:28:19
13/08/2025 13:28:19
Lebanon 24
Lebanon 24
هاتف جديد من Xiaomi بمواصفات قوية وسعر منافس
Lebanon 24
هاتف جديد من Xiaomi بمواصفات قوية وسعر منافس
13/08/2025 13:28:19
13/08/2025 13:28:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد اعتقال 700 شخص بتهمة التجسس.. إيران تضيق الخناق على السكان صحيفة "غارديان" تكشف
Lebanon 24
بعد اعتقال 700 شخص بتهمة التجسس.. إيران تضيق الخناق على السكان صحيفة "غارديان" تكشف
13/08/2025 13:28:19
13/08/2025 13:28:19
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
"شات جي بي تي" يحصد لقب البطولة في هذه اللعبة الافتراضية!
Lebanon 24
"شات جي بي تي" يحصد لقب البطولة في هذه اللعبة الافتراضية!
06:02 | 2025-08-13
13/08/2025 06:02:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب الجدل حول GPT-5... إعادة تفعيل "منتقي النماذج" في Chatgpt
Lebanon 24
بسبب الجدل حول GPT-5... إعادة تفعيل "منتقي النماذج" في Chatgpt
04:21 | 2025-08-13
13/08/2025 04:21:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بعضها مدهش ولا يُصدّق... إليكم أغرب عمليات البحث على غوغل
Lebanon 24
بعضها مدهش ولا يُصدّق... إليكم أغرب عمليات البحث على غوغل
02:53 | 2025-08-13
13/08/2025 02:53:39
Lebanon 24
Lebanon 24
سيكون الأغلى في تاريخ آبل... تسريبات عن سعر آيفون 17 ومواصفاته
Lebanon 24
سيكون الأغلى في تاريخ آبل... تسريبات عن سعر آيفون 17 ومواصفاته
01:35 | 2025-08-13
13/08/2025 01:35:00
Lebanon 24
Lebanon 24
طريقة جديدة من "غوغل" تتيح للمستخدم اختيار مصادره الإخبارية المفضلة
Lebanon 24
طريقة جديدة من "غوغل" تتيح للمستخدم اختيار مصادره الإخبارية المفضلة
00:37 | 2025-08-13
13/08/2025 12:37:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"كسرتلنا روحنا".. الموت يؤلم إعلامية الـ MTV جويس عقيقي (صورة)
Lebanon 24
"كسرتلنا روحنا".. الموت يؤلم إعلامية الـ MTV جويس عقيقي (صورة)
02:16 | 2025-08-13
13/08/2025 02:16:36
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة غذائيّة... إقفال محل لبيع الدجاج بالشمع الأحمر
Lebanon 24
فضيحة غذائيّة... إقفال محل لبيع الدجاج بالشمع الأحمر
08:27 | 2025-08-12
12/08/2025 08:27:25
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق نار في مطار بيروت.. إليكم ما حصل
Lebanon 24
إطلاق نار في مطار بيروت.. إليكم ما حصل
16:33 | 2025-08-12
12/08/2025 04:33:11
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات توافرت لقوى الأمن عن شخص داخل "فان"... بعد توقيفه هذا ما تبيّن
Lebanon 24
معلومات توافرت لقوى الأمن عن شخص داخل "فان"... بعد توقيفه هذا ما تبيّن
07:37 | 2025-08-12
12/08/2025 07:37:00
Lebanon 24
Lebanon 24
موجة الحرّ ستشتدّ... هكذا ستُصبح درجات الحرارة
Lebanon 24
موجة الحرّ ستشتدّ... هكذا ستُصبح درجات الحرارة
10:24 | 2025-08-12
12/08/2025 10:24:03
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
06:02 | 2025-08-13
"شات جي بي تي" يحصد لقب البطولة في هذه اللعبة الافتراضية!
04:21 | 2025-08-13
بسبب الجدل حول GPT-5... إعادة تفعيل "منتقي النماذج" في Chatgpt
02:53 | 2025-08-13
بعضها مدهش ولا يُصدّق... إليكم أغرب عمليات البحث على غوغل
01:35 | 2025-08-13
سيكون الأغلى في تاريخ آبل... تسريبات عن سعر آيفون 17 ومواصفاته
00:37 | 2025-08-13
طريقة جديدة من "غوغل" تتيح للمستخدم اختيار مصادره الإخبارية المفضلة
16:00 | 2025-08-12
خرائط غوغل تحذر السائقين من "النقاط السوداء"!
فيديو
بالفيديو.. الحرارة تحرم اللبنانيين من الكهرباء
Lebanon 24
بالفيديو.. الحرارة تحرم اللبنانيين من الكهرباء
16:51 | 2025-08-12
13/08/2025 13:28:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: من بائعة إلى زوجة أشهر رياضي.. من هي جورجينا رودريغز؟
Lebanon 24
بالفيديو: من بائعة إلى زوجة أشهر رياضي.. من هي جورجينا رودريغز؟
14:28 | 2025-08-12
13/08/2025 13:28:19
Lebanon 24
Lebanon 24
لا يحمل جواز السفر السوري.. عبد المنعم عمايري يكشف سراً عنه لا يعرفه كثيرون (فيديو)
Lebanon 24
لا يحمل جواز السفر السوري.. عبد المنعم عمايري يكشف سراً عنه لا يعرفه كثيرون (فيديو)
02:22 | 2025-08-12
13/08/2025 13:28:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24