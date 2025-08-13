سعره 700 دولار فقط... أبل تكشف عن مواصفات حاسوب "ماك بوك" منخفض التكلفة

Advertisement

وسيكون أول حاسوب "ماك" في تاريخ الشركة يتوافر بسعر أقل من 1000 دولار أميركي.ومن المتوقع أن يكون أبرز تغيير في الحاسوب المُنتظر، هو اعتماده على معالج "A18 Pro"، وهو المعالج الموجود في سلسلة هواتف "آيفون 16 برو"، وذلك بدلًا من معالجات سلسلة "M"، التي اعتمدت عليها "أبل" في حواسيبها السابقة.وتعتبر شريحة "A18 Pro"، كافية للمهام اليومية التي يَنجزها معظم مستخدمي م"اك بوك آير" استنادًا إلى اختبارات الأداء، رغم أم معالجات سلسلة "M" تتميّز بتوفير عدد نوى أكبر وإمكانات ذاكرة أعلى ودعم أفضل للشاشات الخارجية، وهو ما قد يميّز إصدارات "ماك" المتقدِّمة عن الإصدار الاقتصادي.وأكّد المحلل الشهير المتخصص في شؤون الشركة ، أن "أبل" ستدخل "ماك بوك" الجديد في مرحلة الإنتاج بين نهاية العام الجاري أو مطلع العام المُقبل.وذكرت التقارير أن الجهاز المُنتظر سيأتي بشاشة قياسها 12.9 إنشًا، أي أصغر قليلًا من شاشة "ماك بوك آير" الحالية، والبالغ قياسها 13.6 إنش، مع تصميم فائق النحافة وخفيف الوزن، مرجحة طرح الجهاز بعدّة ألوان، منها: ، والأزرق، والوردي، والأصفر.