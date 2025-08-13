35
o
بيروت
36
o
طرابلس
33
o
صور
37
o
جبيل
34
o
صيدا
36
o
جونية
38
o
النبطية
40
o
زحلة
39
o
بعلبك
28
o
بشري
36
o
بيت الدين
34
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
بعضها مدهش ولا يُصدّق... إليكم أغرب عمليات البحث على غوغل
Lebanon 24
13-08-2025
|
02:53
A-
A+
photos
0
A+
A-
أظهرت محركات البحث، وعلى رأسها
غوغل
، جانبًا طريفًا من فضول البشر، حيث كشفت عن أغرب الأسئلة التي طرحها المستخدمون، بين المضحك والمثير للدهشة، وأحيانًا الغريب الذي يدفع للتساؤل عن طريقة تفكير الإنسان في العصر الرقمي.
Advertisement
من أبرز هذه الأسئلة: "هل للبطاريق مفاصل للركبة؟"، وتؤكد الإجابات العلمية أن البطاريق تمتلك مفاصل للركبة، لكنها مخفية تحت طبقات من الريش والدهون.
ووفقاً لموقع "news9live"، فإنه من الأسئلة التي أثارت الجدل أيضاً:
"هل يمكنني الزواج من قطتي؟" سؤال متكرر رغم استحالة تحقيقه قانونياً ومنطقياً.
"هل يمكنني أكل هاتفي؟" ربما نابع من نوبة جوع أو مجرد فضول تجريبي.
"هل تشعر الأسماك بالعطش؟" الإجابة: لا، فالأسماك تمتص الماء عبر خياشيمها.
"كيف أصبح
حورية
بحر؟" تعبير عن حلم طفولي أو رغبة في الهروب من الواقع.
"
ماذا لو
لم أُقص أظافري أبداً؟" صور من موسوعة "غينيس" تظهر أظافر بطول سيارة، مشهد غريب ومذهل.
"هل أنا متزوج؟" سؤال يعكس ارتباكاً شخصياً أو ربما سخرية.
"لماذا لا نرى صغار الحمام؟" سؤال منطقي، فالصغار تبقى في الأعشاش حتى تنمو وتصبح قادرة على الطيران.
مواضيع ذات صلة
الفضول لا يعرف حدوداً... إليكم أغرب ما بحث عنه الناس على غوغل
Lebanon 24
الفضول لا يعرف حدوداً... إليكم أغرب ما بحث عنه الناس على غوغل
13/08/2025 13:28:32
13/08/2025 13:28:32
Lebanon 24
Lebanon 24
مصادر إسرائيلية: تم رصد عمليات إطلاق صواريخ من إيران وقد تم اعتراض بعضها
Lebanon 24
مصادر إسرائيلية: تم رصد عمليات إطلاق صواريخ من إيران وقد تم اعتراض بعضها
13/08/2025 13:28:32
13/08/2025 13:28:32
Lebanon 24
Lebanon 24
غوغل تختبر ميزة Web Guide لتنظيم نتائج البحث
Lebanon 24
غوغل تختبر ميزة Web Guide لتنظيم نتائج البحث
13/08/2025 13:28:32
13/08/2025 13:28:32
Lebanon 24
Lebanon 24
5 حقائق مدهشة.. كيف تعمل روبوتات الدردشة الذكية؟
Lebanon 24
5 حقائق مدهشة.. كيف تعمل روبوتات الدردشة الذكية؟
13/08/2025 13:28:32
13/08/2025 13:28:32
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
"شات جي بي تي" يحصد لقب البطولة في هذه اللعبة الافتراضية!
Lebanon 24
"شات جي بي تي" يحصد لقب البطولة في هذه اللعبة الافتراضية!
06:02 | 2025-08-13
13/08/2025 06:02:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب الجدل حول GPT-5... إعادة تفعيل "منتقي النماذج" في Chatgpt
Lebanon 24
بسبب الجدل حول GPT-5... إعادة تفعيل "منتقي النماذج" في Chatgpt
04:21 | 2025-08-13
13/08/2025 04:21:01
Lebanon 24
Lebanon 24
سيكون الأغلى في تاريخ آبل... تسريبات عن سعر آيفون 17 ومواصفاته
Lebanon 24
سيكون الأغلى في تاريخ آبل... تسريبات عن سعر آيفون 17 ومواصفاته
01:35 | 2025-08-13
13/08/2025 01:35:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سعره 700 دولار فقط... أبل تكشف عن مواصفات حاسوب "ماك بوك" منخفض التكلفة
Lebanon 24
سعره 700 دولار فقط... أبل تكشف عن مواصفات حاسوب "ماك بوك" منخفض التكلفة
00:52 | 2025-08-13
13/08/2025 12:52:57
Lebanon 24
Lebanon 24
طريقة جديدة من "غوغل" تتيح للمستخدم اختيار مصادره الإخبارية المفضلة
Lebanon 24
طريقة جديدة من "غوغل" تتيح للمستخدم اختيار مصادره الإخبارية المفضلة
00:37 | 2025-08-13
13/08/2025 12:37:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"كسرتلنا روحنا".. الموت يؤلم إعلامية الـ MTV جويس عقيقي (صورة)
Lebanon 24
"كسرتلنا روحنا".. الموت يؤلم إعلامية الـ MTV جويس عقيقي (صورة)
02:16 | 2025-08-13
13/08/2025 02:16:36
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة غذائيّة... إقفال محل لبيع الدجاج بالشمع الأحمر
Lebanon 24
فضيحة غذائيّة... إقفال محل لبيع الدجاج بالشمع الأحمر
08:27 | 2025-08-12
12/08/2025 08:27:25
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق نار في مطار بيروت.. إليكم ما حصل
Lebanon 24
إطلاق نار في مطار بيروت.. إليكم ما حصل
16:33 | 2025-08-12
12/08/2025 04:33:11
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات توافرت لقوى الأمن عن شخص داخل "فان"... بعد توقيفه هذا ما تبيّن
Lebanon 24
معلومات توافرت لقوى الأمن عن شخص داخل "فان"... بعد توقيفه هذا ما تبيّن
07:37 | 2025-08-12
12/08/2025 07:37:00
Lebanon 24
Lebanon 24
موجة الحرّ ستشتدّ... هكذا ستُصبح درجات الحرارة
Lebanon 24
موجة الحرّ ستشتدّ... هكذا ستُصبح درجات الحرارة
10:24 | 2025-08-12
12/08/2025 10:24:03
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
06:02 | 2025-08-13
"شات جي بي تي" يحصد لقب البطولة في هذه اللعبة الافتراضية!
04:21 | 2025-08-13
بسبب الجدل حول GPT-5... إعادة تفعيل "منتقي النماذج" في Chatgpt
01:35 | 2025-08-13
سيكون الأغلى في تاريخ آبل... تسريبات عن سعر آيفون 17 ومواصفاته
00:52 | 2025-08-13
سعره 700 دولار فقط... أبل تكشف عن مواصفات حاسوب "ماك بوك" منخفض التكلفة
00:37 | 2025-08-13
طريقة جديدة من "غوغل" تتيح للمستخدم اختيار مصادره الإخبارية المفضلة
16:00 | 2025-08-12
خرائط غوغل تحذر السائقين من "النقاط السوداء"!
فيديو
بالفيديو.. الحرارة تحرم اللبنانيين من الكهرباء
Lebanon 24
بالفيديو.. الحرارة تحرم اللبنانيين من الكهرباء
16:51 | 2025-08-12
13/08/2025 13:28:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: من بائعة إلى زوجة أشهر رياضي.. من هي جورجينا رودريغز؟
Lebanon 24
بالفيديو: من بائعة إلى زوجة أشهر رياضي.. من هي جورجينا رودريغز؟
14:28 | 2025-08-12
13/08/2025 13:28:32
Lebanon 24
Lebanon 24
لا يحمل جواز السفر السوري.. عبد المنعم عمايري يكشف سراً عنه لا يعرفه كثيرون (فيديو)
Lebanon 24
لا يحمل جواز السفر السوري.. عبد المنعم عمايري يكشف سراً عنه لا يعرفه كثيرون (فيديو)
02:22 | 2025-08-12
13/08/2025 13:28:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24