تكنولوجيا وعلوم

بعضها مدهش ولا يُصدّق... إليكم أغرب عمليات البحث على غوغل

Lebanon 24
13-08-2025 | 02:53
Doc-P-1404113-638906760969507054.webp
Doc-P-1404113-638906760969507054.webp photos 0
أظهرت محركات البحث، وعلى رأسها غوغل، جانبًا طريفًا من فضول البشر، حيث كشفت عن أغرب الأسئلة التي طرحها المستخدمون، بين المضحك والمثير للدهشة، وأحيانًا الغريب الذي يدفع للتساؤل عن طريقة تفكير الإنسان في العصر الرقمي.
من أبرز هذه الأسئلة: "هل للبطاريق مفاصل للركبة؟"، وتؤكد الإجابات العلمية أن البطاريق تمتلك مفاصل للركبة، لكنها مخفية تحت طبقات من الريش والدهون.


ووفقاً لموقع "news9live"، فإنه من الأسئلة التي أثارت الجدل أيضاً: 


"هل يمكنني الزواج من قطتي؟" سؤال متكرر رغم استحالة تحقيقه قانونياً ومنطقياً.


"هل يمكنني أكل هاتفي؟" ربما نابع من نوبة جوع أو مجرد فضول تجريبي.


"هل تشعر الأسماك بالعطش؟" الإجابة: لا، فالأسماك تمتص الماء عبر خياشيمها.


"كيف أصبح حورية بحر؟" تعبير عن حلم طفولي أو رغبة في الهروب من الواقع.
"ماذا لو لم أُقص أظافري أبداً؟" صور من موسوعة "غينيس" تظهر أظافر بطول سيارة، مشهد غريب ومذهل.


"هل أنا متزوج؟" سؤال يعكس ارتباكاً شخصياً أو ربما سخرية.


"لماذا لا نرى صغار الحمام؟" سؤال منطقي، فالصغار تبقى في الأعشاش حتى تنمو وتصبح قادرة على الطيران.
