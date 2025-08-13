"شات جي بي تي" يحصد لقب البطولة في هذه اللعبة الافتراضية!





واعتمد في المسابقة على نموذج "شات جي بي تي أو 3" (ChatGPT o3) القديم، وليس النسخة الأحدث التي طرحتها الشركة في الأيام السابقة، إذ لم يخسر النموذج أي مباراة ضمن البطولة.

في حين اعتمد نموذج "غروك" التابع لشركات على النسخة الأحدث من النموذج وهي "غروك 4″، لكن هذا لم يكن كافيا ليفوز على "شات جي بي تي".



وشارك في البطولة أيضًا نموذج "جيميناي" من فحصد المركز الثالث بعد أن تغلب على نموذج آخر من " إيه آي" كما جاء في التقرير.



ويشير التقرير أن خسارة غروك حصلت بسبب بعض الأخطاء التي قام بها والتخبط المستمر في الأداء ما أتاح الفرصة أمام نموذج "أوبن إيه آي" ليتغلب عليه، رغم أن أداءه كان متميزا، وأوحى للمشاهدين أنه لن يخسر في المباراة النهائية.





ويؤكد الغراند ماستر هيكارو ناكامورا، الذي كان مسؤولا عن التعليق المباشر على المباراة النهائية، أن نموذج "أوبن إيه آي" لم يرتكب أي أخطاء في المباراة النهائية مثلما فعل "غروك"، وهذا ما مكنه من الفوز.



من جانبه، رأى إيلون أن نجاح غروك في الوصول إلى المباراة النهائية للبطولة هو عرض جانبي غير مقصود، إذ لم تركز الشركة على تعليم النموذج الشطرنج على الإطلاق، وذلك حسب تغريدة من حسابه في منصة إكس.





وتعد لعبة الشطرنج من الألعاب الإستراتيجية المثالية لاختبار نماذج وأنظمة الحواسيب الذكية، وذلك لأنها لعبة تعتمد على التخطيط والتفكير الإستراتيجي بشكل أساسي، مما يختبر قدرة النموذج على التعلم والوصول إلى النتيجة المرجوة.



كما تتشارك لعبة "غو" (Go) مع الشطرنج في هذه الأهمية، وهذا ما دفع غوغل سابقا إلى تطوير نموذج ذكاء اصطناعي يدعى "ألفا غو" (AlphaGo)، وهو مصمم خصيصا للعبة، وذلك بالاعتماد على تقنيات "ديب مايند" الخاصة بها.

يذكر أن البطولة أقيمت في منصة "غوغل" التي تدعى "كاغل" (Kaggle)، وهي منصة مخصصة لتقييم أنظمة الاذكاء الاصطناعي عبر التحديات والبطولات المختلفة، إذ شاركت في البطولة التي استمرت 3 أيام 8 نماذج ذكاء اصطناعي من "آنثروبيك" و"غوغل" و"ديب سيك" و"مون شوت".

وفي عام 2019 تسبب نموذج "ألفا غو" في اعتزال بطل الجنوبية اللعبة بعد أن عانى من هزائم عدة على يد النموذج، قائلا إن "ألفا غو" هو كيان لا يمكن هزيمته.



(بي بي سي)