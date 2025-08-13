Advertisement

"شات جي بي تي" يحصد لقب البطولة في هذه اللعبة الافتراضية!

Lebanon 24
13-08-2025
تغلب "شات جي بي تي" على روبوت "غروك" في المباراة النهائية لبطولة الشطرنج بالذكاء الاصطناعي، حاصدًا لقب "أفضل لاعب بالذكاء الاصطناعي"

واعتمد في المسابقة على نموذج "شات جي بي تي أو 3" (ChatGPT o3) القديم، وليس النسخة الأحدث التي طرحتها الشركة في الأيام السابقة، إذ لم يخسر النموذج أي مباراة ضمن البطولة.
في حين اعتمد نموذج "غروك" التابع لشركات إيلون ماسك على النسخة الأحدث من النموذج وهي "غروك 4″، لكن هذا لم يكن كافيا ليفوز على "شات جي بي تي".

وشارك في البطولة أيضًا نموذج "جيميناي" من غوغل فحصد المركز الثالث بعد أن تغلب على نموذج آخر من "أوبن إيه آي" كما جاء في التقرير.

ويشير التقرير أن خسارة غروك حصلت بسبب بعض الأخطاء التي قام بها والتخبط المستمر في الأداء ما أتاح الفرصة أمام نموذج "أوبن إيه آي" ليتغلب عليه، رغم أن أداءه كان متميزا، وأوحى للمشاهدين أنه لن يخسر في المباراة النهائية.


ويؤكد الغراند ماستر هيكارو ناكامورا، الذي كان مسؤولا عن التعليق المباشر على المباراة النهائية، أن نموذج "أوبن إيه آي" لم يرتكب أي أخطاء في المباراة النهائية مثلما فعل "غروك"، وهذا ما مكنه من الفوز.

من جانبه، رأى إيلون ماسك أن نجاح غروك في الوصول إلى المباراة النهائية للبطولة هو عرض جانبي غير مقصود، إذ لم تركز الشركة على تعليم النموذج الشطرنج على الإطلاق، وذلك حسب تغريدة من حسابه في منصة إكس.


وتعد لعبة الشطرنج من الألعاب الإستراتيجية المثالية لاختبار نماذج الذكاء الاصطناعي وأنظمة الحواسيب الذكية، وذلك لأنها لعبة تعتمد على التخطيط والتفكير الإستراتيجي بشكل أساسي، مما يختبر قدرة النموذج على التعلم والوصول إلى النتيجة المرجوة.

كما تتشارك لعبة "غو" (Go) الصينية مع الشطرنج في هذه الأهمية، وهذا ما دفع غوغل سابقا إلى تطوير نموذج ذكاء اصطناعي يدعى "ألفا غو" (AlphaGo)، وهو مصمم خصيصا للعبة، وذلك بالاعتماد على تقنيات "ديب مايند" الخاصة بها.
 
يذكر أن البطولة أقيمت في منصة "غوغل" التي تدعى "كاغل" (Kaggle)، وهي منصة مخصصة لتقييم أنظمة الاذكاء الاصطناعي عبر التحديات والبطولات المختلفة، إذ شاركت في البطولة التي استمرت 3 أيام 8 نماذج ذكاء اصطناعي من "آنثروبيك" و"غوغل" و"ديب سيك" و"مون شوت".
وفي عام 2019 تسبب نموذج "ألفا غو" في اعتزال بطل كوريا الجنوبية اللعبة بعد أن عانى من هزائم عدة على يد النموذج، قائلا إن "ألفا غو" هو كيان لا يمكن هزيمته.

(بي بي سي)
