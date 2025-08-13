Advertisement

متفرقات

Unplugged تبدأ تصنيع هواتفها الذكية في أميركا.. لهذا السبب!

Lebanon 24
13-08-2025 | 07:45
أعلنت شركة Unplugged، المصنّعة لهاتف UP Phone المخصص لعشاق الخصوصية، عن بدء تجميع أجهزتها الذكية في ولاية نيفادا الأميركية بدءًا من خريف 2025. وتهدف الشركة للحفاظ على سعر الهاتف تحت ألف دولار رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج محليًا.
الهاتف الجديد، المزود بواجهة مستخدم مطوّرة وجدار حماية متقدم، يقدم حماية شاملة للخصوصية تشمل شبكة VPN وتخزين صور مشفر، مع تحكم كامل بالميكروفون والكاميرا والبلوتوث. كما يأتي بنظام UnpluggedOS المبني على أندرويد والمجرد من خدمات "غوغل"، مع دعم معظم تطبيقات أندرويد.

خطوة Unplugged تمثل تحديًا لسلاسل إنتاج الهواتف الآسيوية، وتستهدف السوق الأميركية المتعطشة لهواتف أكثر أمانًا وخصوصية، وقد تكون بداية لتغيير أوسع في صناعة الهواتف الذكية.
