"نمو ملحوظ".. كم بلغ عدد مُستخدمي "Threads"؟
Lebanon 24
13-08-2025
|
14:00
تواصل منصة ثردز Threads التابعة لشركة ميتا، والمنافسة لمنصة إكس، تسجيل نمو ملحوظ في قاعدة مستخدميها، إذ تجاوز عدد المستخدمين النشطين شهريًا 400 مليون مستخدم، وفقًا لتقرير نشرته مجلة فاست كومباني.
ويأتي ذلك بعد أن تخطت المنصة حاجز 300 مليون مستخدم في ديسمبر 2024، و200 مليون في
أغسطس
من العام نفسه.
وأظهرت بيانات منصة تتبع المواقع "Similar Web" أن أداء ثردز في الأجهزة المحمولة يقترب تدريجيًا من أرقام إكس؛ إذ سجّلت المنصة في يونيو الماضي 115.1 مليون مستخدم نشط يوميًا عبر الهواتف، مقابل 132 مليونًا لتطبيق إكس.
وتشكل هذه الأرقام زيادة سنوية بنسبة قدرها 128% لثردز، في حين تراجعت إكس بنسبة قدرها 15% مقارنةً بالعام السابق.
ومع هذه الأرقام اللافتة، يرى محللون أن نمو قاعدة المستخدمين لا يعكس بالضرورة قوة التأثير أو عمق التفاعل في المنصة. فبحسب بيانات شركات تتبع الأداء الرقمي، فإن متوسط الوقت الذي يقضيه المستخدم في تصفح ثردز يوميًا ما زال أقل بكثير مقارنةً بالمنصات المنافسة.
وتشير تقارير أخرى إلى أن كثيرًا من المستخدمين الجدد قد أنشؤوا حساباتهم بدافع الفضول أو بدعم من حملات الترويج المرتبطة بمنصات ميتا الأخرى، دون أن يتحولوا إلى مستخدمين دائمين. ويُحذّر خبراء التسويق الرقمي من أن هذه
الفجوة
بين "عدد المستخدمين" و"مستوى التفاعل" قد تؤثر في قدرة ثردز على جذب المعلنين والحفاظ على معدل النمو الحالي على المدى
الطويل
.
وكان
الرئيس التنفيذي لشركة ميتا
،
مارك زوكربيرج
، قد حدّد عند إطلاق ثردز في عام 2023 هدفًا، وهو جعل ثردز "تطبيق محادثات عامة يضم أكثر من مليار شخص".
ومع أن المنصة ما زال أمامها طريق طويل لتحقيق هذا الهدف، فإنها أضافت في عام 2025 مزايا جوهرية مثل الرسائل المباشرة (DMs) وزيادة التركيز على الروابط الخارجية، وغيرها.
(aitnews)
