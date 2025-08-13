31
تكنولوجيا وعلوم
تحذيرات في الصين من شراء شرائح "إنفيديا".. ما السبب؟
Lebanon 24
13-08-2025
|
23:00
photos
استدعت السلطات
الصينية
مجموعة من كبرى الشركات التقنية بالبلاد بشأن شرائهم واستخدامهم لشرائح
الذكاء الاصطناعي
الخاصة بشركة "إنفيديا"، وذلك وفق تقرير نشرته
رويترز
.
وتضمنت قائمة الاستدعاء شركات مثل "تينسنت" (Tencent) و"بايت دانس" (Bytedance) فضلا عن "
علي بابا
" و"
بايدو
" وشركات صينية أخرى صغيرة، وذلك لوجود مخاوف أمنية من شرائح "إنفيديا" المخصصة للسوق الصيني.
واحتاجت الشركات لتبرير أسباب شرائها لشرائح "إتش 2 أو" (H2O) المخصصة لتقنيات الذكاء الاصطناعي أمام
إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية
والوكالات الأمنية الأخرى.
ويشير التقرير إلى أن الاجتماع كان بخصوص أسباب هذه الشركات لاقتناء مثل هذه الشرائح ولماذا توجهوا إلى شرائح "إنفيديا" رغم وجود بدائل محلية تقدم أداء مماثلا للشرائح المستوردة.
وأوضحت السلطات مخاوفها من كون "إنفيديا" حصلت على معلومات سرية متعلقة بعملائها من الشركات الصينية وقامت بمشاركتها مع الحكومة الأميركية. ولكن بحسب المصادر، فقد أكدت أن الحكومة الصينية لم تطلب من الشركات التوقف عن استخدام شرائح "إنفيديا" أو عدم شرائها.
يذكر أن الحكومة الصينية أصدرت مجموعة من الإشعارات الرسمية لعدة شركات تثنيها عن استخدام شرائح "إتش 2 أو" في أي مشاريع حكومية أو مشاريع متعلقة بالأمن القومي.
(رويترز -
الجزيرة
نت)
