31
o
بيروت
33
o
طرابلس
31
o
صور
36
o
جبيل
32
o
صيدا
32
o
جونية
30
o
النبطية
30
o
زحلة
31
o
بعلبك
18
o
بشري
31
o
بيت الدين
31
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
آبل تعمل على تطوير جيل جديد من حواسب MacBook Pro
Lebanon 24
14-08-2025
|
00:02
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكرت بعض مواقع الإنترنت أن شركة آبل تعمل على تطوير جيل جديد من حواسب
macbook pro
، وستطرح تلك الأجهزة بأسعار تنافسية.
Advertisement
وتشير بعض التقارير الحديثة إلى أن شركة آبل من المتوقع أن تطلق حواسب MacBook Pro الجديدة العام المقبل، والتي يُتوقع أن تأتي مزودة بشاشات OLED من تطوير
سامسونغ
، نتيجة الاستثمارات الضخمة التي قامت بها سامسونغ لتطوير خطوط إنتاج شاشات OLED من الجيل 8.6.
وينوه الخبراء إلى أن شاشات OLED من الجيل 8.6 تستخدم ركائز زجاجية كبيرة تجعلها مثالية لأجهزة الكمبيوتر المحمولة، كما أن خطوط إنتاج هذه الشاشات تتمتع بتقنيات متطورة لتوفير الطاقة، مما يقلل بشكل كبير من تكلفة الإنتاج.
وتشير التسريبات إلى أن حاسب MacBook Pro القادم من آبل قد يأتي بشاشة قياسها 12.9 بوصة، ومن المتوقع أن يكون أرخص بشكل ملحوظ مقارنة بالحواسب المحمولة الحالية من آبل، إذ يتوقع أن يطرح بسعر 599 دولارا، بينما يباع أرخص حاسب MacBook Pro حاليا بسعر 999 دولار.
وذكرت بعض المواقع أن آبل ستبدأ إنتاج هذه الأجهزة في الربع الثالث من العام الجاري، ومن المتوقع طرحها في
الأسواق العالمية
في بداية عام 2026. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
كاميرتان أماميتان في iPad Pro المقبل؟ شائعات جديدة تكشف خطة آبل لعام 2025
Lebanon 24
كاميرتان أماميتان في iPad Pro المقبل؟ شائعات جديدة تكشف خطة آبل لعام 2025
14/08/2025 08:33:17
14/08/2025 08:33:17
Lebanon 24
Lebanon 24
تسريب مواصفات iPhone 17 Pro من آبل
Lebanon 24
تسريب مواصفات iPhone 17 Pro من آبل
14/08/2025 08:33:17
14/08/2025 08:33:17
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس الإسرائيلي: إيران تعمل منذ سنوات على تطوير أسلحتها للقضاء على دولتنا
Lebanon 24
الرئيس الإسرائيلي: إيران تعمل منذ سنوات على تطوير أسلحتها للقضاء على دولتنا
14/08/2025 08:33:17
14/08/2025 08:33:17
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: توصلنا للتو إلى اتفاق مع باكستان وسنعمل على تطوير احتياطياتها النفطية الضخمة
Lebanon 24
ترامب: توصلنا للتو إلى اتفاق مع باكستان وسنعمل على تطوير احتياطياتها النفطية الضخمة
14/08/2025 08:33:17
14/08/2025 08:33:17
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
تحذيرات في الصين من شراء شرائح "إنفيديا".. ما السبب؟
Lebanon 24
تحذيرات في الصين من شراء شرائح "إنفيديا".. ما السبب؟
23:00 | 2025-08-13
13/08/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
للحفاظ على بطارية "اللابتوب".. نصائح يجب معرفتها
Lebanon 24
للحفاظ على بطارية "اللابتوب".. نصائح يجب معرفتها
16:00 | 2025-08-13
13/08/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"نمو ملحوظ".. كم بلغ عدد مُستخدمي "Threads"؟
Lebanon 24
"نمو ملحوظ".. كم بلغ عدد مُستخدمي "Threads"؟
14:00 | 2025-08-13
13/08/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لأول مرّة في البقاع.. مؤسّسة ميشال ضاهر تقود ثورة الذّكاء الاصطناعيّ بالرعاية الصحية
Lebanon 24
لأول مرّة في البقاع.. مؤسّسة ميشال ضاهر تقود ثورة الذّكاء الاصطناعيّ بالرعاية الصحية
12:28 | 2025-08-13
13/08/2025 12:28:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بتهمة شن "حملة مضايقات".. إيلون ماسك يواجه المحاكمة!
Lebanon 24
بتهمة شن "حملة مضايقات".. إيلون ماسك يواجه المحاكمة!
10:23 | 2025-08-13
13/08/2025 10:23:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"كسرتلنا روحنا".. الموت يؤلم إعلامية الـ MTV جويس عقيقي (صورة)
Lebanon 24
"كسرتلنا روحنا".. الموت يؤلم إعلامية الـ MTV جويس عقيقي (صورة)
02:16 | 2025-08-13
13/08/2025 02:16:36
Lebanon 24
Lebanon 24
ذروة الموجة الحارة ستكون يوم الجمعة.. ولكنها ستتراجع 10 درجات في هذا الموعد
Lebanon 24
ذروة الموجة الحارة ستكون يوم الجمعة.. ولكنها ستتراجع 10 درجات في هذا الموعد
03:35 | 2025-08-13
13/08/2025 03:35:36
Lebanon 24
Lebanon 24
كاميرا ترصده.. شاهدوا ماذا فعل لاريجاني في السرايا
Lebanon 24
كاميرا ترصده.. شاهدوا ماذا فعل لاريجاني في السرايا
14:29 | 2025-08-13
13/08/2025 02:29:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بشرى سارّة.. 12 مليون ليرة لهؤلاء شهرياً
Lebanon 24
بشرى سارّة.. 12 مليون ليرة لهؤلاء شهرياً
14:01 | 2025-08-13
13/08/2025 02:01:59
Lebanon 24
Lebanon 24
لاريجاني في بيروت...تذكّروا ماذا قال ميقاتي لقاليباف
Lebanon 24
لاريجاني في بيروت...تذكّروا ماذا قال ميقاتي لقاليباف
09:00 | 2025-08-13
13/08/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
23:00 | 2025-08-13
تحذيرات في الصين من شراء شرائح "إنفيديا".. ما السبب؟
16:00 | 2025-08-13
للحفاظ على بطارية "اللابتوب".. نصائح يجب معرفتها
14:00 | 2025-08-13
"نمو ملحوظ".. كم بلغ عدد مُستخدمي "Threads"؟
12:28 | 2025-08-13
لأول مرّة في البقاع.. مؤسّسة ميشال ضاهر تقود ثورة الذّكاء الاصطناعيّ بالرعاية الصحية
10:23 | 2025-08-13
بتهمة شن "حملة مضايقات".. إيلون ماسك يواجه المحاكمة!
10:00 | 2025-08-13
مع استمرار زخم السوق الأوروبية.. تباطؤ نمو مبيعات السيارات الكهربائية عالمياً
فيديو
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
23:54 | 2025-08-13
14/08/2025 08:33:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. الحرارة تحرم اللبنانيين من الكهرباء
Lebanon 24
بالفيديو.. الحرارة تحرم اللبنانيين من الكهرباء
16:51 | 2025-08-12
14/08/2025 08:33:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: من بائعة إلى زوجة أشهر رياضي.. من هي جورجينا رودريغز؟
Lebanon 24
بالفيديو: من بائعة إلى زوجة أشهر رياضي.. من هي جورجينا رودريغز؟
14:28 | 2025-08-12
14/08/2025 08:33:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24