Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

آبل تعمل على تطوير جيل جديد من حواسب MacBook Pro

Lebanon 24
14-08-2025 | 00:02
A-
A+
Doc-P-1404467-638907520761466518.jpg
Doc-P-1404467-638907520761466518.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ذكرت بعض مواقع الإنترنت أن شركة آبل تعمل على تطوير جيل جديد من حواسب macbook pro، وستطرح تلك الأجهزة بأسعار تنافسية.
Advertisement
 
وتشير بعض التقارير الحديثة إلى أن شركة آبل من المتوقع أن تطلق حواسب MacBook Pro الجديدة العام المقبل، والتي يُتوقع أن تأتي مزودة بشاشات OLED من تطوير سامسونغ، نتيجة الاستثمارات الضخمة التي قامت بها سامسونغ لتطوير خطوط إنتاج شاشات OLED من الجيل 8.6.

وينوه الخبراء إلى أن شاشات OLED من الجيل 8.6 تستخدم ركائز زجاجية كبيرة تجعلها مثالية لأجهزة الكمبيوتر المحمولة، كما أن خطوط إنتاج هذه الشاشات تتمتع بتقنيات متطورة لتوفير الطاقة، مما يقلل بشكل كبير من تكلفة الإنتاج.
 
وتشير التسريبات إلى أن حاسب MacBook Pro القادم من آبل قد يأتي بشاشة قياسها 12.9 بوصة، ومن المتوقع أن يكون أرخص بشكل ملحوظ مقارنة بالحواسب المحمولة الحالية من آبل، إذ يتوقع أن يطرح بسعر 599 دولارا، بينما يباع أرخص حاسب MacBook Pro حاليا بسعر 999 دولار.

وذكرت بعض المواقع أن آبل ستبدأ إنتاج هذه الأجهزة في الربع الثالث من العام الجاري، ومن المتوقع طرحها في الأسواق العالمية في بداية عام 2026. (روسيا اليوم) 
مواضيع ذات صلة
كاميرتان أماميتان في iPad Pro المقبل؟ شائعات جديدة تكشف خطة آبل لعام 2025
lebanon 24
14/08/2025 08:33:17 Lebanon 24 Lebanon 24
تسريب مواصفات iPhone 17 Pro من آبل
lebanon 24
14/08/2025 08:33:17 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الإسرائيلي: إيران تعمل منذ سنوات على تطوير أسلحتها للقضاء على دولتنا
lebanon 24
14/08/2025 08:33:17 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: توصلنا للتو إلى اتفاق مع باكستان وسنعمل على تطوير احتياطياتها النفطية الضخمة
lebanon 24
14/08/2025 08:33:17 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
23:00 | 2025-08-13
16:00 | 2025-08-13
14:00 | 2025-08-13
12:28 | 2025-08-13
10:23 | 2025-08-13
10:00 | 2025-08-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24