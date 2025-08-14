هاتف جديد من سامسونغ

بدأت بالترويج لهاتف A07 4G الذي زودته بمواصفات ممتازة بالنسبة لسعره المنافس.

Advertisement

وحصل الهاتف على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP54، وزود بشاشة بشاشة PLS LCD بمقاس 6.7 بوصة، دقة عرضها (1600/720) بيكسل، ترددها 90 هيرتز، كثافتها 262 بيكسل/الإنش تقريبا.



يعمل الجهاز بنظام "أندرويد-15" قابل للتحديث، ومعالج Mediatek Helio G99، ومعالج رسوميات Mali-G57 MC2، وذواكر وصول عشوائي 4/6 غيغابايت، وذواكر داخلية 64/128 غيغابايت قابلة لتوسيع سعاتها عبر شرائح microSDXC.

وأتت كاميرته الأساسية ثنائية العدسة بدقة (50+2) ميغابيكسل، فيها مستشعر لتحديد عمق الصورة، ولها القدرة على توثيق فيديوهات FHD بمعدل 60 ، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 8 ميغابيكسل.

زوّد الهاتف بمنفذي Nano-SIM لشرائح لاتصال الخلوية، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وماسح لبصمات الأصابع، وزوّد ببطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 15 واط.



ومن المفترض أن يطرح الجهاز في قريبا، بلونين أساسيين هما الأزرق السماوي والأخضر، وبأسعار قد تبدأ من 140 تقريبا. (روسيا اليوم)