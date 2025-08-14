33
o
بيروت
35
o
طرابلس
33
o
صور
37
o
جبيل
34
o
صيدا
35
o
جونية
39
o
النبطية
40
o
زحلة
40
o
بعلبك
31
o
بشري
35
o
بيت الدين
34
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
هاتف جديد من سامسونغ
Lebanon 24
14-08-2025
|
03:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
بدأت
سامسونغ
بالترويج لهاتف
galaxy
A07 4G الذي زودته بمواصفات ممتازة بالنسبة لسعره المنافس.
Advertisement
وحصل الهاتف على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP54، وزود بشاشة بشاشة PLS LCD بمقاس 6.7 بوصة، دقة عرضها (1600/720) بيكسل، ترددها 90 هيرتز، كثافتها 262 بيكسل/الإنش تقريبا.
يعمل الجهاز بنظام "أندرويد-15" قابل للتحديث، ومعالج Mediatek Helio G99، ومعالج رسوميات Mali-G57 MC2، وذواكر وصول عشوائي 4/6 غيغابايت، وذواكر داخلية 64/128 غيغابايت قابلة لتوسيع سعاتها عبر شرائح microSDXC.
وأتت كاميرته الأساسية ثنائية العدسة بدقة (50+2) ميغابيكسل، فيها مستشعر لتحديد عمق الصورة، ولها القدرة على توثيق فيديوهات FHD بمعدل 60
إطارا في الثانية
، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 8 ميغابيكسل.
زوّد الهاتف بمنفذي Nano-SIM لشرائح لاتصال الخلوية، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وماسح لبصمات الأصابع، وزوّد ببطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 15 واط.
ومن المفترض أن يطرح الجهاز في
الأسواق العالمية
قريبا، بلونين أساسيين هما الأزرق السماوي والأخضر، وبأسعار قد تبدأ من 140
يورو
تقريبا. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
تسريبات جديدة تكشف تجهيزات هاتف "سامسونغ" ثلاثي الطي
Lebanon 24
تسريبات جديدة تكشف تجهيزات هاتف "سامسونغ" ثلاثي الطي
14/08/2025 13:45:47
14/08/2025 13:45:47
Lebanon 24
Lebanon 24
هاتف بثلاث طيات... سامسونغ تكشف عن مفاجأتها المرتقبة
Lebanon 24
هاتف بثلاث طيات... سامسونغ تكشف عن مفاجأتها المرتقبة
14/08/2025 13:45:47
14/08/2025 13:45:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بهاتفها الجديد.. شاومي تنافس سامسونغ وموتورولا
Lebanon 24
بهاتفها الجديد.. شاومي تنافس سامسونغ وموتورولا
14/08/2025 13:45:47
14/08/2025 13:45:47
Lebanon 24
Lebanon 24
هاتف جديد من Xiaomi بمواصفات قوية وسعر منافس
Lebanon 24
هاتف جديد من Xiaomi بمواصفات قوية وسعر منافس
14/08/2025 13:45:47
14/08/2025 13:45:47
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
مواجهة جديدة.. سام ألتمان ينافس ايلون ماسك في مجال التكنولوجيا العصبية
Lebanon 24
مواجهة جديدة.. سام ألتمان ينافس ايلون ماسك في مجال التكنولوجيا العصبية
06:24 | 2025-08-14
14/08/2025 06:24:34
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يكون "قاتلا".. خطأ شائع في استخدام مروحة المنزل
Lebanon 24
قد يكون "قاتلا".. خطأ شائع في استخدام مروحة المنزل
04:23 | 2025-08-14
14/08/2025 04:23:43
Lebanon 24
Lebanon 24
آبل تعمل على تطوير جيل جديد من حواسب MacBook Pro
Lebanon 24
آبل تعمل على تطوير جيل جديد من حواسب MacBook Pro
00:02 | 2025-08-14
14/08/2025 12:02:19
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذيرات في الصين من شراء شرائح "إنفيديا".. ما السبب؟
Lebanon 24
تحذيرات في الصين من شراء شرائح "إنفيديا".. ما السبب؟
23:00 | 2025-08-13
13/08/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
للحفاظ على بطارية "اللابتوب".. نصائح يجب معرفتها
Lebanon 24
للحفاظ على بطارية "اللابتوب".. نصائح يجب معرفتها
16:00 | 2025-08-13
13/08/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بشرى سارّة.. 12 مليون ليرة لهؤلاء شهرياً
Lebanon 24
بشرى سارّة.. 12 مليون ليرة لهؤلاء شهرياً
14:01 | 2025-08-13
13/08/2025 02:01:59
Lebanon 24
Lebanon 24
كاميرا ترصده.. شاهدوا ماذا فعل لاريجاني في السرايا
Lebanon 24
كاميرا ترصده.. شاهدوا ماذا فعل لاريجاني في السرايا
14:29 | 2025-08-13
13/08/2025 02:29:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
14/08/2025 03:31:29
Lebanon 24
Lebanon 24
باسيل يختم علاقته مع "حزب الله"
Lebanon 24
باسيل يختم علاقته مع "حزب الله"
11:01 | 2025-08-13
13/08/2025 11:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لاريجاني في بيروت...تذكّروا ماذا قال ميقاتي لقاليباف
Lebanon 24
لاريجاني في بيروت...تذكّروا ماذا قال ميقاتي لقاليباف
09:00 | 2025-08-13
13/08/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
06:24 | 2025-08-14
مواجهة جديدة.. سام ألتمان ينافس ايلون ماسك في مجال التكنولوجيا العصبية
04:23 | 2025-08-14
قد يكون "قاتلا".. خطأ شائع في استخدام مروحة المنزل
00:02 | 2025-08-14
آبل تعمل على تطوير جيل جديد من حواسب MacBook Pro
23:00 | 2025-08-13
تحذيرات في الصين من شراء شرائح "إنفيديا".. ما السبب؟
16:00 | 2025-08-13
للحفاظ على بطارية "اللابتوب".. نصائح يجب معرفتها
14:00 | 2025-08-13
"نمو ملحوظ".. كم بلغ عدد مُستخدمي "Threads"؟
فيديو
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
14/08/2025 13:45:47
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
23:54 | 2025-08-13
14/08/2025 13:45:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. الحرارة تحرم اللبنانيين من الكهرباء
Lebanon 24
بالفيديو.. الحرارة تحرم اللبنانيين من الكهرباء
16:51 | 2025-08-12
14/08/2025 13:45:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24