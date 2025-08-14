Advertisement

منوعات

مدعومًا بأسرع حاسوب في العالم… نظام جديد يتنبأ بأمواج التسونامي بدقة مذهلة

Lebanon 24
14-08-2025 | 14:15
طور علماء مختبر لورانس ليفرمور الوطني (LLNL) في الولايات المتحدة نظامًا متقدمًا للتنبؤ بالتسونامي في الوقت الفعلي، مدعومًا بالحاسوب العملاق "إل كابيتان" الأسرع في العالم.
ويبلغ أداء "إل كابيتان" النظري 2.79 كوينتيليون عملية حسابية في الثانية، ما يتيح تنبؤات دقيقة وفورية لأمواج التسونامي، بحسب موقع "إنترستينغ إنجينيرينغ".

واستخدم المشروع أكثر من 43,500 وحدة معالجة مسرعة (APU) من نوع AMD Instinct MI300A لمحاكاة حركة قاع البحر الناتجة عن الزلازل وربطها بموجات التسونامي المحتملة.

"التوأم الرقمي" للتسونامي

يعتمد النظام الجديد على "التوأم الرقمي" للتسونامي لمحاكاة تأثير الزلازل على قاع المحيط باستخدام بيانات مستشعرات الضغط وعمليات محاكاة فيزيائية، ما يتيح التنبؤ بمسار وسلوك الأمواج مع تقدير مستوى عدم اليقين.

وقال تزانيو كوليف، عالم الرياضيات الحاسوبية بالمختبر: "هذا أول توأم رقمي بهذا التعقيد يعمل في الزمن الفعلي، ويجمع بين المحاكاة والأساليب الإحصائية لاستخلاص تنبؤات بسرعة غير مسبوقة".

ويستخدم النظام الانعكاس البايزي لتحليل بيانات المستشعرات وحل مسألة عكسية بمليار مُعامل في أقل من 0.2 ثانية، ما يجعل التنبؤ بارتفاع الأمواج أسرع بنحو 10 مليارات مرة مقارنة بالطرق التقليدية.

أهمية حاسمة للمناطق الساحلية

يشير الباحثون إلى أن هذه التقنية قد تصبح العمود الفقري للجيل الجديد من أنظمة الإنذار المبكر، خصوصًا عند وصول الموجات المدمرة إلى الساحل خلال دقائق، كما في زلزال محتمل بقوة 8 درجات أو أكثر في منطقة كاسكاديا شمال غرب المحيط الهادئ، حيث لا يتجاوز وقت الإخلاء 10 دقائق.

ويتيح هذا التطور العلمي حماية الأرواح وتقليل الخسائر أمام واحدة من أخطر الكوارث الطبيعية.
منوعات

تكنولوجيا وعلوم

