تعديلات ضرورية في ويندوز لحماية جهازك من المخترقين… فعّلها

أخيرا، هذه الخطوات، إلى جانب برنامج مكافحة الفيروسات، توفر طبقة حماية إضافية وتقلل فرص الاختراق.

رغم أن برامج مكافحة الفيروسات تشكل الأول ضد المخترقين، إلا أن بعض إعدادات نظام قد تمنح المهاجمين منفذًا للوصول إلى جهازك وبياناتك الحساسة إذا لم يتم تعديلها.تضبط آلية تشغيل البرامج لتقليل الثغرات، ويمكن الوصول إليها عبر الإعدادات → الخصوصية والأمان → التطبيقات والمتصفحات → إعدادات حماية الاستغلال، مع إضافة البرامج المهمة يدويًا إذا لم تكن موجودة.لمنع الأجهزة الأخرى من العثور على جهازك في الشبكات العامة، من خلال الشبكة والإنترنت → إعدادات الشبكة المتقدمة → إيقاف اكتشاف الشبكة.لحماية الجهاز من الوصول غير المصرح به عن بُعد، عبر النظام → سطح المكتب البعيد → إيقاف.لتأمين الشبكات المختلفة، من خلال الخصوصية والأمان → أمان ويندوز → جدار الحماية وحماية الشبكة وتفعيله لجميع الشبكات.عبر تعطيل خيار الاتصال تلقائيًا عند التواجد في النطاق لتفادي الاتصال غير المرغوب فيه بشبكات غير آمنة.