Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

تعديلات ضرورية في ويندوز لحماية جهازك من المخترقين… فعّلها

Lebanon 24
14-08-2025 | 16:07
A-
A+
Doc-P-1404826-638908138437232396.avif
Doc-P-1404826-638908138437232396.avif photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
رغم أن برامج مكافحة الفيروسات تشكل خط الدفاع الأول ضد المخترقين، إلا أن بعض إعدادات نظام ويندوز قد تمنح المهاجمين منفذًا للوصول إلى جهازك وبياناتك الحساسة إذا لم يتم تعديلها.
Advertisement

فيما يلي أهم 6 تغييرات ينصح الخبراء بتطبيقها فورًا:

أوّلاً، تفعيل إعدادات حماية الاستغلال:

تضبط آلية تشغيل البرامج لتقليل الثغرات، ويمكن الوصول إليها عبر الإعدادات → الخصوصية والأمان → التحكم في التطبيقات والمتصفحات → إعدادات حماية الاستغلال، مع إضافة البرامج المهمة يدويًا إذا لم تكن موجودة.


ثانيًا، تعطيل اكتشاف الشبكة:

لمنع الأجهزة الأخرى من العثور على جهازك في الشبكات العامة، من خلال الشبكة والإنترنت → إعدادات الشبكة المتقدمة → إيقاف اكتشاف الشبكة.


ثالثًا، إيقاف ميزة سطح المكتب البعيد:

 لحماية الجهاز من الوصول غير المصرح به عن بُعد، عبر النظام → سطح المكتب البعيد → إيقاف.

رابعًا، تفعيل جدار حماية ويندوز:

لتأمين الشبكات المختلفة، من خلال الخصوصية والأمان → أمان ويندوز → جدار الحماية وحماية الشبكة وتفعيله لجميع الشبكات.


خامسًا، إلغاء الاتصال التلقائي بالواي فاي العام:

عبر تعطيل خيار الاتصال تلقائيًا عند التواجد في النطاق لتفادي الاتصال غير المرغوب فيه بشبكات غير آمنة.


أخيرا، هذه الخطوات، إلى جانب برنامج مكافحة الفيروسات، توفر طبقة حماية إضافية وتقلل فرص الاختراق.
مواضيع ذات صلة
إعدادات ضرورية لحماية هاتفك من التجسس والاختراق... اتبعها!
lebanon 24
15/08/2025 03:22:50 Lebanon 24 Lebanon 24
إيران تعلن مقتل قائد جهاز حماية المعلومات في قوات الباسيج
lebanon 24
15/08/2025 03:22:50 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس: ندعو السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية إلى أخذ دورها الطبيعي في حماية شعبنا وتوفير الأمن له
lebanon 24
15/08/2025 03:22:50 Lebanon 24 Lebanon 24
كيف تحمي أطفالك من أخطار الذكاء الاصطناعي؟ 6 خطوات ضرورية لكل أسرة
lebanon 24
15/08/2025 03:22:50 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
14:15 | 2025-08-14
11:51 | 2025-08-14
08:33 | 2025-08-14
06:24 | 2025-08-14
04:23 | 2025-08-14
03:40 | 2025-08-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24