ميزة جديدة في ساعات "آبل"

وستمكن هذه الخطوة مستخدمي آبل ووتش سيريس 9 و10 وألترا 2 في من معرفة مستويات الأكسجين في الدم على هاتف آيفون المقترن. قالت شركة آبل إنها ستدرج ميزة قياس الأكسجين في إلى بعض نماذج ساعاتها من خلال تحديث للبرامج بعد الحصول على موافقة من الحكومة الأميركية وسط نزاع قانوني مطول حول التكنولوجيا.وستمكن هذه الخطوة مستخدمي آبل ووتش سيريس 9 و10 وألترا 2 في من معرفة مستويات الأكسجين في الدم على هاتف آيفون المقترن.

وتأتي هذه الخطوة من النزاعات القانونية مع شركة ، التي تتخذ من بولاية مقراً، والتي اتهمت شركة آبل باستقطاب موظفيها وسرقة تكنولوجيا قياس الأكسجين في الدم الخاصة بها بعد مناقشة تعاون محتمل. (امارات 24)