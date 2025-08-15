32
ميزة جديدة في ساعات "آبل"
15-08-2025
09:29
قالت شركة آبل إنها ستدرج ميزة قياس الأكسجين في
الدم
إلى بعض نماذج ساعاتها من خلال تحديث للبرامج بعد الحصول على موافقة من الحكومة الأميركية وسط نزاع قانوني مطول حول التكنولوجيا.
وستمكن هذه الخطوة مستخدمي آبل ووتش سيريس 9 و10 وألترا 2 في
الولايات المتحدة
من معرفة مستويات الأكسجين في الدم على هاتف آيفون المقترن.
وتأتي هذه الخطوة
بعد سنوات
من النزاعات القانونية مع شركة
ماسيمو
، التي تتخذ من
إيرفين
بولاية
كاليفورنيا
مقراً، والتي اتهمت شركة آبل باستقطاب موظفيها وسرقة تكنولوجيا قياس الأكسجين في الدم الخاصة بها بعد مناقشة تعاون محتمل. (امارات 24)
