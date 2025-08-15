Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

ميزة جديدة في ساعات "آبل"

Lebanon 24
15-08-2025 | 09:29
A-
A+
Doc-P-1405076-638908723898268509.png
Doc-P-1405076-638908723898268509.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قالت شركة آبل إنها ستدرج ميزة قياس الأكسجين في الدم إلى بعض نماذج ساعاتها من خلال تحديث للبرامج بعد الحصول على موافقة من الحكومة الأميركية وسط نزاع قانوني مطول حول التكنولوجيا.
Advertisement

وستمكن هذه الخطوة مستخدمي آبل ووتش سيريس 9 و10 وألترا 2 في الولايات المتحدة من معرفة مستويات الأكسجين في الدم على هاتف آيفون المقترن.
 
وتأتي هذه الخطوة بعد سنوات من النزاعات القانونية مع شركة ماسيمو، التي تتخذ من إيرفين بولاية كاليفورنيا مقراً، والتي اتهمت شركة آبل باستقطاب موظفيها وسرقة تكنولوجيا قياس الأكسجين في الدم الخاصة بها بعد مناقشة تعاون محتمل. (امارات 24) 
 
 
مواضيع ذات صلة
اليكم مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة القادمة إلى ساعات آبل الذكية
lebanon 24
15/08/2025 18:14:33 Lebanon 24 Lebanon 24
"ثريدز" يطلق ميزة جديدة لاكتشاف الترندات لتحسين تجربة المحادثات
lebanon 24
15/08/2025 18:14:33 Lebanon 24 Lebanon 24
آبل تختبر ميزات جديدة ستطرح في هواتف آيفون
lebanon 24
15/08/2025 18:14:33 Lebanon 24 Lebanon 24
ميزة قادمة فى ساعة Apple Watch قريبًا تخبرك قبل نفاذ بطاريتك
lebanon 24
15/08/2025 18:14:33 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
06:21 | 2025-08-15
03:00 | 2025-08-15
23:34 | 2025-08-14
23:00 | 2025-08-14
16:07 | 2025-08-14
14:15 | 2025-08-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24