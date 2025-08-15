Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

من "غوغل".. إليكم أداة جديدة مهمة

Lebanon 24
15-08-2025 | 23:00
Doc-P-1405197-638908978699011493.webp
Doc-P-1405197-638908978699011493.webp photos 0
أعلنت شركة "غوغل" إطلاق أداة جديدة داخل منصة الرحلات Google Flights تحمل اسم عروض الرحلات (Flight Deals)، وهي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتبسيط عملية البحث عن تذاكر السفر بأسعار منخفضة، خاصةً للمسافرين الذين يتمتعون بمرونة في المواعيد والوجهات.
وتتيح الأداة الجديدة للمستخدمين وصف رحلتهم المرغوبة بلغة اعتيادية، بدلًا من إدخال المعايير يدويًا أو تعديل فلاتر البحث باستمرار. فعلى سبيل المثال: يمكن كتابة عبارات مثل “رحلة لمدة قدرها أسبوع هذا الشتاء إلى مدينة تشتهر بالمأكولات، بدون محطات توقف” أو “رحلة لمدة قدرها 10 أيام إلى مدينة سياحية مع جو مثالي”، ليعمل النظام على تحليل الطلب وفهم التفاصيل الدقيقة، ثم عرض أفضل العروض المتاحة، ومنها وجهات لم تكن في الحسبان.

وأكدت "غوغل" أن واجهة Google Flights الكلاسيكية ستظل متاحة، بل وستحصل على تحسينات جديدة، منها خيار استبعاد تذاكر الدرجة الاقتصادية الأساسية للرحلات في الولايات المتحدة وكندا.

وسيبدأ طرح أداة عروض الرحلات في إصدار تجريبي خلال الأسبوع المقبل في كل من الولايات المتحدة وكندا والهند، دون الحاجة إلى تسجيل سابق، على أن تتوفر في أسواق أخرى خلال وقت لاحق.

ويمكن الوصول للأداة عبر صفحة Flight Deals أو من خلال القائمة الرئيسية في موقع Google Flights. وتعد هذه الخطوة مثالًا جديدًا على كيفية توظيف "غوغل" الذكاء الاصطناعي لجعل المهام المعقدة أكثر سهولة ووضوحًا، وخاصةً في تسهيل السفر والتخطيط للرحلات.
 
 
 
17:05 | 2025-08-15
16:00 | 2025-08-15
09:29 | 2025-08-15
06:21 | 2025-08-15
03:00 | 2025-08-15
23:34 | 2025-08-14
