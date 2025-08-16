Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

علامات تدل على أن جهاز التلفزيون لديكم بحاجة لاستبدال.. تعرفوا إليها

Lebanon 24
16-08-2025 | 01:00
Doc-P-1405254-638909130837163165.webp
Doc-P-1405254-638909130837163165.webp photos 0
أجهزة التلفزيون لا تدوم للأبد، وبناءً على عادات المشاهدة لديك، تأتي لحظة يصبح فيها استبدال جهاز التلفزيون منطقيًّا.

وهنا لا بد من الإشارة أنه يجب أن تشعر بالقدرة على الاستفادة القصوى من جهاز التلفزيون الخاص بك قبل الترقية.
ومع ذلك، إذا كنت ترى بعض هذه العلامات التي سنذكرها، فقد حان وقت التغيير. 

تباطؤ أداء البرنامج

يعد برنامج جهاز التلفزيون أحد المؤشرات الرئيسية على وجود مشكلة.

فسواء كان ذلك جيدًا أم سيئًا، تتشابه أجهزة التلفزيون مع أجهزة الكمبيوتر اليوم أكثر من أي وقت مضى. وكأي جهاز كمبيوتر، يصبح أداء الجهاز بطيئًا بعد فترة.

ويزداد هذا الأمر سوءًا مع توافر تحديثات البرامج بانتظام من علامات تجارية مرموقة. 

فبينما تعد هذه التحديثات أساسية للحفاظ على تحديث جهاز التلفزيون، فضلاً عن أمانه، ولكنها قد تبطئ أداءه بمرور الوقت.

بكسلات ميتة
ليس عليك أن تكون موهوباً لرؤية بكسلات ميتة على الشاشة.

فهذه البقع الداكنة هي بالضبط ما يوحي به الاسم، أي بكسلات فردية معطلة. مع العلم أنه ليس بالضرورة أن يكون تلفزيونك قديمًا حتى تكون بكسلة واحدة أو أكثر منه معطلة.

في الواقع، يمكن رؤيتها على أجهزة تلفزيون حديثة العهد. وفي أسوأ الأحوال، تتجمع معًا، مكونةً بقعًا داكنة.

فإذا لاحظتَ وجود بكسل ميت في جهاز تلفزيون جديد نسبيًّا، فمن المرجح استبداله، وفقًا لضمان الشركة المصنعة.

لكن للأسف، إذا كان تلفزيونك قديمًا بعض الشيء، فلا يمكن معالجته دون استبدال الشاشة.

وبناءً على الماركة والطراز، قد يكون من الأوفر من حيث التكلفة الترقية إلى تلفزيون جديد يناسب ميزانيتك.

الصورة أصبحت باهتة
من بين جميع الأسباب التي قد تؤدي إلى تدهور صورة تلفزيونك بصريًّا، فإن السبب الأكثر ترجيحًا هو تعتيم الصورة بشكل عام.

فالإضاءة الخلفية لتلفزيون LED غالبًا ما تكون عبارة عن مجموعة من مصابيح فردية لا تدوم طويلًا. وتعرف هذه الظاهرة باسم دائرة الضوء.

فإذا أصبح من الصعب تمييز التفاصيل بدون إطفاء الأنوار، هذا يعني أن الإضاءة الخلفية لشاشة تلفزيونك قد وصلت إلى نهاية عمرها الافتراضي.

وهنا لا بد من الإشارة إلى أن أجهزة تلفزيون OLED معرضة للعديد من هذه المشاكل أيضًا.(إرم نيوز)
 
