تكنولوجيا وعلوم

يبلغ طوله 2 سم فقط.. الصين تطور "الصرصور الإلكتروني"!

Lebanon 24
16-08-2025 | 03:00
قام باحثون في جامعة الإلكترونيات والعلوم التكنولوجية الصينية بمدينة تشنغدو بتطوير روبوت مرن وعالي المناورة، وفق ما نقلته وكالة "شينخوا" الصينية الحكومية.
وأطلق مبتكروه عليه اسم "الصرصور الإلكتروني"، ونُشرت تفاصيله في مجلة Nature Communications.

ويزن الروبوت الصغير أكثر بقليل من غرام واحد، ويبلغ طوله 2 سم فقط، ويمكنه التسلل إلى مساحات ضيقة والتحرك بسرعة ومهارة مذهلتين، إذ يقطع مسافة تعادل 4.8 مرة طول جسمه في ثانية واحدة، ويدور بزاوية 280 درجة في الثانية، وهي قدرات لم تتحقق سابقًا إلا للروبوتات الدقيقة متعددة المفاصل.

وقال البروفيسور بينغ باي من الجامعة: "الميزة الرئيسية لهذا الروبوت الدقيق، مقارنة بمثيلاته، هي قدرته على التحكم بدقة في شكل حركة الأطراف واتجاهها وزاوية انحراف مسارها، وذلك بمجرد ضبط تردد محرك واحد."

بالإضافة إلى ذلك، يمكن لـ"الصرصور الإلكتروني" العمل كروبوت برمائي يتحرك على اليابسة وفي الماء، حيث تتحول أرجله الأربعة إلى مجاديف في البيئة المائية.

ومن اللافت أنه يشبه نظيره الطبيعي في قوة التحمل، فتصميمه القابل للطي يسمح له بتحمل ضغط خارجي يصل إلى 60 كغ دون تلف.

يتيح "الروبوت-الصرصور" تطبيقات واسعة في مجالات مثل: عمليات البحث والإنقاذ، فحص خطوط الأنابيب،  العمل في المساحات الضيقة والوعرة.
 
ويهدف الفريق في المستقبل إلى حل مشكلة البطارية، وإضافة حركات مثل القفز أو التحليق لمسافات قصيرة لتعزيز مرونة الروبوت في البيئات المعقدة وتوسيع مجالات استخدامه.(روسيا اليوم)
 
