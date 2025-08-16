30
o
بيروت
31
o
طرابلس
28
o
صور
30
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
24
o
النبطية
23
o
زحلة
24
o
بعلبك
14
o
بشري
24
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
تسريب جديد يكشف عن تطوير كبير في كاميرا iPhone 17 Pro Max
Lebanon 24
16-08-2025
|
13:07
A-
A+
photos
0
A+
A-
تستعد شركة آبل لإطلاق سلسلة
iphone
17 في سبتمبر المقبل، وسط تسريبات تشير إلى قفزة نوعية في قدرات الكاميرا، تحديدًا في نسخة iPhone 17 Pro Max.
Advertisement
ووفقاً للمسرب الصيني المعروف Instant Digital، فإن الهاتف المرتقب سيضم أفضل عدسة تليفوتوغرافية توضع في هاتف ذكي حتى الآن، متفوقًا بذلك على أبرز المنافسين في السوق، دون
الكشف عن
التفاصيل التقنية الدقيقة.
يُذكر أن عدسات التليفوتوغرافي تُستخدم لالتقاط الصور البعيدة بوضوح عالٍ، ما يجعلها مثالية لتصوير الأحداث أو الحياة البرية. وكانت آبل قد قدمت تقريبًا بصريًا حتى 5x في
iphone 16
Pro Max، لكن التسريبات تشير إلى قفزة أكبر في الإصدار الجديد.
إلى جانب الكاميرا، يتوقع أن تأتي السلسلة الجديدة بإطارات ألمنيوم مصقولة، وحواف أنحف، مع تحسينات في شاشات OLED ومعالج A19 Pro، الذي يوفر أداءً أعلى وكفاءة في استهلاك الطاقة. كما يُنتظر تحسين التصوير الليلي والحوسبة البصرية.
من المرجح أن يتم الإعلان الرسمي عن السلسلة في سبتمبر، على غرار تقاليد آبل السنوية، فيما يُعد iPhone 17 Pro Max – في حال صحة هذه التسريبات – نقطة تحول جديدة في تقنيات التصوير عبر الهواتف الذكية. (اليوم السابع)
مواضيع ذات صلة
تسريب مواصفات iPhone 17 Pro من آبل
Lebanon 24
تسريب مواصفات iPhone 17 Pro من آبل
17/08/2025 08:43:51
17/08/2025 08:43:51
Lebanon 24
Lebanon 24
آبل تعمل على تطوير جيل جديد من حواسب MacBook Pro
Lebanon 24
آبل تعمل على تطوير جيل جديد من حواسب MacBook Pro
17/08/2025 08:43:51
17/08/2025 08:43:51
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تشتري iPhone 16 الآن أم تنتظر iPhone 17؟ إليك الجواب
Lebanon 24
هل تشتري iPhone 16 الآن أم تنتظر iPhone 17؟ إليك الجواب
17/08/2025 08:43:51
17/08/2025 08:43:51
Lebanon 24
Lebanon 24
تحديث كبير في تصميم "آيفون 17 برو ماكس".. تسريبات تكشف
Lebanon 24
تحديث كبير في تصميم "آيفون 17 برو ماكس".. تسريبات تكشف
17/08/2025 08:43:51
17/08/2025 08:43:51
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
"Flight Deals".. أداة جديدة من غوغل للبحث عن رحلات دون وجهة محددة
Lebanon 24
"Flight Deals".. أداة جديدة من غوغل للبحث عن رحلات دون وجهة محددة
23:00 | 2025-08-16
16/08/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تيك توك تعزز سيطرتها على المحتوى وتدعم متجرها الخاص بسياسات محدثة
Lebanon 24
تيك توك تعزز سيطرتها على المحتوى وتدعم متجرها الخاص بسياسات محدثة
15:30 | 2025-08-16
16/08/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تأثير سلبيّ لـ"AI Overviews"... هذا ما تفعله ميزة غوغل الجديدة
Lebanon 24
تأثير سلبيّ لـ"AI Overviews"... هذا ما تفعله ميزة غوغل الجديدة
08:01 | 2025-08-16
16/08/2025 08:01:47
Lebanon 24
Lebanon 24
مسبار فضائي صغير.. قد يكون مفتاحا لكشف أسرار الزمان والمكان
Lebanon 24
مسبار فضائي صغير.. قد يكون مفتاحا لكشف أسرار الزمان والمكان
04:00 | 2025-08-16
16/08/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
يبلغ طوله 2 سم فقط.. الصين تطور "الصرصور الإلكتروني"!
Lebanon 24
يبلغ طوله 2 سم فقط.. الصين تطور "الصرصور الإلكتروني"!
03:00 | 2025-08-16
16/08/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"كهربائياً".. هذا ما قرّره "أصحاب مولدات"
Lebanon 24
"كهربائياً".. هذا ما قرّره "أصحاب مولدات"
15:50 | 2025-08-16
16/08/2025 03:50:04
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة مدويّة يطلقها جنوبيون.. ماذا حصل بعد خطاب نعيم قاسم؟
Lebanon 24
رسالة مدويّة يطلقها جنوبيون.. ماذا حصل بعد خطاب نعيم قاسم؟
10:30 | 2025-08-16
16/08/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إشتباك مُسلح في الشياح.. ماذا يجري؟
Lebanon 24
إشتباك مُسلح في الشياح.. ماذا يجري؟
13:47 | 2025-08-16
16/08/2025 01:47:30
Lebanon 24
Lebanon 24
مخطط خطير لـ"خطف عناصر من الجيش".. وثيقة أمنية تكشف (صورة)
Lebanon 24
مخطط خطير لـ"خطف عناصر من الجيش".. وثيقة أمنية تكشف (صورة)
12:01 | 2025-08-16
16/08/2025 12:01:26
Lebanon 24
Lebanon 24
ما حقيقة بدء تحركات في الداخل السوري باتجاه لبنان؟
Lebanon 24
ما حقيقة بدء تحركات في الداخل السوري باتجاه لبنان؟
07:33 | 2025-08-16
16/08/2025 07:33:07
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
23:00 | 2025-08-16
"Flight Deals".. أداة جديدة من غوغل للبحث عن رحلات دون وجهة محددة
15:30 | 2025-08-16
تيك توك تعزز سيطرتها على المحتوى وتدعم متجرها الخاص بسياسات محدثة
08:01 | 2025-08-16
تأثير سلبيّ لـ"AI Overviews"... هذا ما تفعله ميزة غوغل الجديدة
04:00 | 2025-08-16
مسبار فضائي صغير.. قد يكون مفتاحا لكشف أسرار الزمان والمكان
03:00 | 2025-08-16
يبلغ طوله 2 سم فقط.. الصين تطور "الصرصور الإلكتروني"!
01:00 | 2025-08-16
علامات تدل على أن جهاز التلفزيون لديكم بحاجة لاستبدال.. تعرفوا إليها
فيديو
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
17/08/2025 08:43:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
17/08/2025 08:43:51
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
23:54 | 2025-08-13
17/08/2025 08:43:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24