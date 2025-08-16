Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

تسريب جديد يكشف عن تطوير كبير في كاميرا iPhone 17 Pro Max

Lebanon 24
16-08-2025
تستعد شركة آبل لإطلاق سلسلة iphone 17 في سبتمبر المقبل، وسط تسريبات تشير إلى قفزة نوعية في قدرات الكاميرا، تحديدًا في نسخة iPhone 17 Pro Max.
ووفقاً للمسرب الصيني المعروف Instant Digital، فإن الهاتف المرتقب سيضم أفضل عدسة تليفوتوغرافية توضع في هاتف ذكي حتى الآن، متفوقًا بذلك على أبرز المنافسين في السوق، دون الكشف عن التفاصيل التقنية الدقيقة.

يُذكر أن عدسات التليفوتوغرافي تُستخدم لالتقاط الصور البعيدة بوضوح عالٍ، ما يجعلها مثالية لتصوير الأحداث أو الحياة البرية. وكانت آبل قد قدمت تقريبًا بصريًا حتى 5x في iphone 16 Pro Max، لكن التسريبات تشير إلى قفزة أكبر في الإصدار الجديد.

إلى جانب الكاميرا، يتوقع أن تأتي السلسلة الجديدة بإطارات ألمنيوم مصقولة، وحواف أنحف، مع تحسينات في شاشات OLED ومعالج A19 Pro، الذي يوفر أداءً أعلى وكفاءة في استهلاك الطاقة. كما يُنتظر تحسين التصوير الليلي والحوسبة البصرية.

من المرجح أن يتم الإعلان الرسمي عن السلسلة في سبتمبر، على غرار تقاليد آبل السنوية، فيما يُعد iPhone 17 Pro Max – في حال صحة هذه التسريبات – نقطة تحول جديدة في تقنيات التصوير عبر الهواتف الذكية. (اليوم السابع)
23:00 | 2025-08-16
15:30 | 2025-08-16
08:01 | 2025-08-16
04:00 | 2025-08-16
03:00 | 2025-08-16
01:00 | 2025-08-16
