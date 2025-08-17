30
o
بيروت
32
o
طرابلس
30
o
صور
31
o
جبيل
30
o
صيدا
31
o
جونية
30
o
النبطية
28
o
زحلة
30
o
بعلبك
22
o
بشري
29
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
جديد "آبل".. ساعة جديدة في أيلول وهذه أبرز مزاياها
Lebanon 24
17-08-2025
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
من المُتوقع أن تعلن شركة "آبل" خلال شهر أيلول المقبل، عن إصدار جديد من سلسلة الساعات الذكية Watch Ultra للمرة الأولى منذ عام 2023.
Advertisement
وتشير التوقعات إلى أن آبل قد تعقد حدثها القادم في 9 أيلول، ومع اقتراب موعد الحدث انتشرت العديد من الشائعات المتعلقة بمواصفات الأجهزة التي ستعلنها الشركة في الحدث.
ما هي أبرز مزايا
Watch Ultra؟
- ستكون Apple Watch Ultra 3 أول ساعة من آبل تدعم الاتصال عبر الأقمار الصناعية
- ساعة آبل Watch Ultra 3 ستأتي بإطارات أنحف، مما يتيح مساحة أكبر للشاشة، دون أي شائعات حتى الآن عن زيادة حجم هيكل الساعة.
- تشير بعض الشائعات إلى أن آبل ستضيف إلى ساعتها الذكية
القادمة
مودماً من MediaTek يدعم 5G RedCap
- من المتوقع أن تعمل ساعة Ultra 3 بمعالج S11 الجديد الذي سيأتي بتصميم محسّن وأداء أكثر كفاءة، مع تحسينات محتملة في عمر البطارية.
- تهدف ميزة (المدرب الرياضي) Workout Buddy الجديدة والمعتمدة على
الذكاء الاصطناعي
إلى تقديم تشجيع شخصي، ونصائح صحية، وملخصات عن مستوى الأداء في أثناء التمرين وبعده.
(aitnews)
مواضيع ذات صلة
ميزة جديدة في ساعات "آبل"
Lebanon 24
ميزة جديدة في ساعات "آبل"
17/08/2025 18:16:32
17/08/2025 18:16:32
Lebanon 24
Lebanon 24
غوغل تعلن إيقاف إحدى أبرز مزايا خرائطها في أيلول
Lebanon 24
غوغل تعلن إيقاف إحدى أبرز مزايا خرائطها في أيلول
17/08/2025 18:16:32
17/08/2025 18:16:32
Lebanon 24
Lebanon 24
اليكم مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة القادمة إلى ساعات آبل الذكية
Lebanon 24
اليكم مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة القادمة إلى ساعات آبل الذكية
17/08/2025 18:16:32
17/08/2025 18:16:32
Lebanon 24
Lebanon 24
آبل تختبر ميزات جديدة ستطرح في هواتف آيفون
Lebanon 24
آبل تختبر ميزات جديدة ستطرح في هواتف آيفون
17/08/2025 18:16:32
17/08/2025 18:16:32
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
نقلة نوعية.. أندرويد 16 يقترب
Lebanon 24
نقلة نوعية.. أندرويد 16 يقترب
10:23 | 2025-08-17
17/08/2025 10:23:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Honor تطلق واحدا من أفضل الهواتف القابلة للطي
Lebanon 24
Honor تطلق واحدا من أفضل الهواتف القابلة للطي
08:43 | 2025-08-17
17/08/2025 08:43:19
Lebanon 24
Lebanon 24
لأوّل مرّة منذ أكثر من 20 سنة... ماذا قرّرت "غوغل" بشأن سوريا؟
Lebanon 24
لأوّل مرّة منذ أكثر من 20 سنة... ماذا قرّرت "غوغل" بشأن سوريا؟
06:42 | 2025-08-17
17/08/2025 06:42:26
Lebanon 24
Lebanon 24
ابتكار غريب في الصين.. روبوت قادر على "الحمل" والولادة!
Lebanon 24
ابتكار غريب في الصين.. روبوت قادر على "الحمل" والولادة!
02:00 | 2025-08-17
17/08/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"Flight Deals".. أداة جديدة من غوغل للبحث عن رحلات دون وجهة محددة
Lebanon 24
"Flight Deals".. أداة جديدة من غوغل للبحث عن رحلات دون وجهة محددة
23:00 | 2025-08-16
16/08/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"كهربائياً".. هذا ما قرّره "أصحاب مولدات"
Lebanon 24
"كهربائياً".. هذا ما قرّره "أصحاب مولدات"
15:50 | 2025-08-16
16/08/2025 03:50:04
Lebanon 24
Lebanon 24
إشتباك مُسلح في الشياح.. ماذا يجري؟
Lebanon 24
إشتباك مُسلح في الشياح.. ماذا يجري؟
13:47 | 2025-08-16
16/08/2025 01:47:30
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين أعلنته ممثلة معروفة: إلى ان ألقاك يا ملاكنا الجميل
Lebanon 24
خبر حزين أعلنته ممثلة معروفة: إلى ان ألقاك يا ملاكنا الجميل
06:18 | 2025-08-17
17/08/2025 06:18:48
Lebanon 24
Lebanon 24
مخطط خطير لـ"خطف عناصر من الجيش".. وثيقة أمنية تكشف (صورة)
Lebanon 24
مخطط خطير لـ"خطف عناصر من الجيش".. وثيقة أمنية تكشف (صورة)
12:01 | 2025-08-16
16/08/2025 12:01:26
Lebanon 24
Lebanon 24
هجوم كبير... هذا ما يُخطّط له الجيش السوريّ
Lebanon 24
هجوم كبير... هذا ما يُخطّط له الجيش السوريّ
08:00 | 2025-08-17
17/08/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
10:23 | 2025-08-17
نقلة نوعية.. أندرويد 16 يقترب
08:43 | 2025-08-17
Honor تطلق واحدا من أفضل الهواتف القابلة للطي
06:42 | 2025-08-17
لأوّل مرّة منذ أكثر من 20 سنة... ماذا قرّرت "غوغل" بشأن سوريا؟
02:00 | 2025-08-17
ابتكار غريب في الصين.. روبوت قادر على "الحمل" والولادة!
23:00 | 2025-08-16
"Flight Deals".. أداة جديدة من غوغل للبحث عن رحلات دون وجهة محددة
15:30 | 2025-08-16
تيك توك تعزز سيطرتها على المحتوى وتدعم متجرها الخاص بسياسات محدثة
فيديو
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
17/08/2025 18:16:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
17/08/2025 18:16:32
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
23:54 | 2025-08-13
17/08/2025 18:16:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24