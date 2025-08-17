جديد "آبل".. ساعة جديدة في أيلول وهذه أبرز مزاياها

من المُتوقع أن تعلن شركة "آبل" خلال شهر أيلول المقبل، عن إصدار جديد من سلسلة الساعات الذكية Watch Ultra للمرة الأولى منذ عام 2023.



وتشير التوقعات إلى أن آبل قد تعقد حدثها القادم في 9 أيلول، ومع اقتراب موعد الحدث انتشرت العديد من الشائعات المتعلقة بمواصفات الأجهزة التي ستعلنها الشركة في الحدث.

ما هي أبرز مزايا Watch Ultra؟

- ستكون Apple Watch Ultra 3 أول ساعة من آبل تدعم الاتصال عبر الأقمار الصناعية

- ساعة آبل Watch Ultra 3 ستأتي بإطارات أنحف، مما يتيح مساحة أكبر للشاشة، دون أي شائعات حتى الآن عن زيادة حجم هيكل الساعة.

- تشير بعض الشائعات إلى أن آبل ستضيف إلى ساعتها الذكية مودماً من MediaTek يدعم 5G RedCap

- من المتوقع أن تعمل ساعة Ultra 3 بمعالج S11 الجديد الذي سيأتي بتصميم محسّن وأداء أكثر كفاءة، مع تحسينات محتملة في عمر البطارية.

- تهدف ميزة (المدرب الرياضي) Workout Buddy الجديدة والمعتمدة على إلى تقديم تشجيع شخصي، ونصائح صحية، وملخصات عن مستوى الأداء في أثناء التمرين وبعده. (aitnews)