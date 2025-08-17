Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

Honor تطلق واحدا من أفضل الهواتف القابلة للطي

Lebanon 24
17-08-2025 | 08:43
تستعد Honor لإطلاق هاتفها الجديد الذي سينافس بتقنياته ومواصفاته أفضل الهواتف القابلة للطي المطروحة حاليا.
 
تبعا لأحدث التسريبات فإن هاتف Magic V Flip 2 سيحصل على هيكل مقاوم للرطوبة والغبار، سمكه 6.9 ملم، وزنه 204 غرامات، وسيحمى بإطار متين من الألمنيوم.
شاشاته الأساسية المرنة ستكون Foldable LTPO OLED بمقاس 6.82 بوصة، دقة عرضها (2520/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، وشاشته الخارجية ستأتي LTPO OLED بمقاس 4 بوصات، دقة عرضها (1200/1092) بيكسل، مدعومة بتقنية Dolby Vision.
 
وسيعمل الهاتف بنظام "أندرويد-15" مع واجهات MagicOS 9، ومعالج Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3، ومعالج رسوميات Adreno 750، وذواكر وصول عشوائي 12/16 غيغابايت، وذواكر داخلية تتراوح سعاتها ما بين 256 غيغابايت و1 تيرابايت.
 
وكاميرته الأساسية تأتي ثنائية العدسة بدقة (200+50) ميغابيكسل، فيها عدسة ultrawide، أما كاميرته الأمامية فتأتي بدقة 50 ميغابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 4K.

زوّد الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5500 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 80 واط، ويمكن شحنها بشاحن لاسلكي سريع باستطاعة 50 واط. (روسيا اليوم) 
