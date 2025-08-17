Honor تطلق واحدا من أفضل الهواتف القابلة للطي

تستعد Honor لإطلاق هاتفها الجديد الذي سينافس بتقنياته ومواصفاته أفضل الهواتف القابلة للطي المطروحة حاليا.



شاشاته الأساسية المرنة ستكون Foldable LTPO OLED بمقاس 6.82 بوصة، دقة عرضها (2520/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، وشاشته الخارجية ستأتي LTPO OLED بمقاس 4 بوصات، دقة عرضها (1200/1092) بيكسل، مدعومة بتقنية Dolby Vision. تبعا لأحدث التسريبات فإن هاتف Magic V Flip 2 سيحصل على هيكل مقاوم للرطوبة والغبار، سمكه 6.9 ملم، وزنه 204 غرامات، وسيحمى بإطار متين من الألمنيوم.شاشاته الأساسية المرنة ستكون Foldable LTPO OLED بمقاس 6.82 بوصة، دقة عرضها (2520/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، وشاشته الخارجية ستأتي LTPO OLED بمقاس 4 بوصات، دقة عرضها (1200/1092) بيكسل، مدعومة بتقنية Dolby Vision.

وسيعمل الهاتف بنظام "أندرويد-15" مع واجهات MagicOS 9، ومعالج Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3، ومعالج رسوميات Adreno 750، وذواكر وصول عشوائي 12/16 غيغابايت، وذواكر داخلية تتراوح سعاتها ما بين 256 غيغابايت و1 تيرابايت.

وكاميرته الأساسية تأتي ثنائية العدسة بدقة (200+50) ميغابيكسل، فيها عدسة ultrawide، أما كاميرته الأمامية فتأتي بدقة 50 ميغابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 4K.



زوّد الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5500 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 80 واط، ويمكن شحنها بشاحن لاسلكي سريع باستطاعة 50 واط. (روسيا اليوم)