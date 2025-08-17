Advertisement

متفرقات

بعد دعوى مكافحة الاحتكار الأميركية.. "غوغل" تواجه احتمال بيع متصفح "كروم"

Lebanon 24
17-08-2025 | 23:00
“غوغل” تواجه احتمال بيع متصفح “كروم” بعد دعوى مكافحة الاحتكار الأميركية

قد تضطر شركة "غوغل" إلى بيع متصفحها الشهير "كروم"، الأكثر استخدامًا عالميًا، بعدما واجهت دعوى قضائية لانتهاك قوانين مكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة.
وكانت المحكمة الأميركية قد حكمت العام الماضي بأن "غوغل" انتهكت قوانين مكافحة الاحتكار عبر احتكارها سوق البحث على الإنترنت، كما صدر حكم في أبريل الماضي يؤكد احتكارها لسوق الإعلانات الرقمية على شبكة الويب.

ووفق موقع "بيزنس إنسايدر"، طلبت وزارة العدل الأميركية من أحد القضاة إجبار "غوغل" على التخلي عن متصفح "كروم" كحل للقضية، على أن يصدر حكم المحكمة النهائي المتوقع بنهاية شهر أغسطس.

ويعتبر متصفح "كروم"، الذي طورته "غوغل"، الأكثر شعبية في العالم، ويتيح للمستخدمين الوصول المجاني إلى مهام البحث وخدمات وحلول أخرى.

وأشار محللون في بنك "باركليز" البريطاني إلى أن إجبار الشركة على بيع المتصفح قد يؤدي إلى انخفاض سهم "غوغل" بنسبة تتراوح بين 15 و25 بالمئة.

ومن جانبها، نفت "غوغل" اتهامات الاحتكار، مؤكدة في مايو الماضي أن نقل المتصفح إلى جهة أخرى قد يجعله "غير قابل للاستخدام" ويعرّض مليارات المستخدمين للهجمات الإلكترونية.

في الوقت نفسه، عبرت عدة شركات منافسة عن استعدادها للاستحواذ على "كروم"، حتى قبل صدور الحكم النهائي من المحكمة.
- قدمت شركة "سيرش دوت كوم"، منصة بحث ودردشة بالذكاء الاصطناعي، عرضًا بقيمة 35 مليار دولار لشراء المتصفح، بدعم من شركات استثمارية خاصة، وقال مدير الشركة إنه تواصل مع "غوغل" لمحاولة التوصل إلى صفقة.
- وقدمت شركة "ريببلكسيتي"، الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، عرضًا بقيمة 34.5 مليار دولار الأسبوع الماضي.
- كما أبدت شركة "أوبن أي آي" المطورة لـ"شات جي بي تي" استعدادها للاستحواذ على "كروم" إذا أُجبرت "غوغل" على التخلي عنه.
- وعبّرت أيضًا شركة "ياهو"، المنافسة لـ"غوغل"، عن استعدادها لشراء المتصفح، وفق وكالة طبلومبرغ".

يبقى ملف بيع متصفح "كروم" قضية شائكة قد تهز سوق التكنولوجيا العالمي، وتعيد ترتيب أولويات الشركات الكبرى في مجال البحث والإعلانات الرقمية.
 
(بيزنس إنسايدر)
متفرقات

تكنولوجيا وعلوم

