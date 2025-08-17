بعد دعوى مكافحة الاحتكار الأميركية.. "غوغل" تواجه احتمال بيع متصفح "كروم"

“غوغل” تواجه احتمال بيع متصفح “كروم” بعد دعوى مكافحة الاحتكار الأميركيةقد تضطر شركة " " إلى بيع متصفحها الشهير "كروم"، الأكثر استخدامًا عالميًا، بعدما واجهت دعوى قضائية لانتهاك قوانين مكافحة الاحتكار في .وكانت المحكمة الأميركية قد حكمت العام الماضي بأن "غوغل" انتهكت قوانين مكافحة الاحتكار عبر احتكارها سوق البحث على الإنترنت، كما صدر حكم في أبريل الماضي يؤكد احتكارها لسوق الإعلانات الرقمية على شبكة .ووفق موقع "بيزنس إنسايدر"، طلبت الأميركية من أحد القضاة إجبار "غوغل" على التخلي عن متصفح "كروم" كحل للقضية، على أن يصدر حكم المحكمة النهائي المتوقع بنهاية شهر .ويعتبر متصفح "كروم"، الذي طورته "غوغل"، الأكثر شعبية في العالم، ويتيح للمستخدمين الوصول المجاني إلى مهام البحث وخدمات وحلول أخرى.وأشار محللون في بنك "باركليز" إلى أن إجبار الشركة على بيع المتصفح قد يؤدي إلى انخفاض سهم "غوغل" بنسبة تتراوح بين 15 و25 بالمئة.ومن جانبها، نفت "غوغل" اتهامات الاحتكار، مؤكدة في الماضي أن نقل المتصفح إلى جهة أخرى قد يجعله "غير قابل للاستخدام" ويعرّض مليارات المستخدمين للهجمات الإلكترونية.في الوقت نفسه، عبرت عدة شركات منافسة عن استعدادها للاستحواذ على "كروم"، حتى قبل صدور الحكم النهائي من المحكمة.

- قدمت شركة "سيرش دوت كوم"، منصة بحث ودردشة بالذكاء الاصطناعي، عرضًا بقيمة 35 مليار دولار لشراء المتصفح، بدعم من شركات استثمارية خاصة، الشركة إنه تواصل مع "غوغل" لمحاولة التوصل إلى صفقة.

- وقدمت شركة "ريببلكسيتي"، الناشئة في مجال ، عرضًا بقيمة 34.5 مليار دولار الأسبوع الماضي.

- كما أبدت شركة " أي آي" المطورة لـ"شات جي بي تي" استعدادها للاستحواذ على "كروم" إذا أُجبرت "غوغل" على التخلي عنه.

- وعبّرت أيضًا شركة "ياهو"، المنافسة لـ"غوغل"، عن استعدادها لشراء المتصفح، وفق وكالة طبلومبرغ".