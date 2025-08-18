روسيا تنتج حواسب قادرة على العمل في البيئات القاسية

Advertisement

أعلنت مؤسسة "روستيخ" الروسية أنها بدأت بإنتاج حواسب محمولة وحواسب لوحية شديدة المتانة، قادرة على العمل في البيئات القاسية.وجاء في منشور على الموقع الرسمي للمؤسسة: "بدأت شركة روسيل، التابعة لمؤسستنا، مرحلة الإنتاج التسلسلي للحواسب الجديدة عالية المتانة. هذه الأجهزة صممت لتلبية احتياجات المؤسسات العسكرية والأمنية ومختلف المؤسسات الصناعية، ويمكنها العمل في الظروف المناخية القاسية".وأضاف البيان: "تشمل الأجهزة الجديدة حواسب شخصية محمولة وحواسب لوحية، مصممة للعمل بشكل مستقل أو ضمن شبكات، سواء في المجمعات الصناعية الثابتة أو المتنقلة، وقد اجتازت جميع الاختبارات المطلوبة بنجاح".وأشارت "روستيخ" إلى أن كل جهاز جديد يخضع لاختبارات صارمة، بما فيها اختبارات ميكانيكية واختبارات العمل في الظروف المناخية القاسية، حيث يمكن لهذه الأجهزة العمل في درجات حرارة تتراوح بين -40 و+70 درجة مئوية. وقد صُممت بهياكل شديدة المتانة تحميها من الصدمات القوية، ما يجعلها مناسبة للعمل في مناطق العمليات القتالية ومناطق الروسي.من جهتها، أكدت شركة "روسيل" أن الحواسب الجديدة تعتمد على مكونات روسية الصنع وبرمجيات (BIOS) مطورة محليا، بهدف الاستغناء عن الحواسب الأجنبية عالية المتانة واستبدالها بأجهزة محلية، لتعزيز السيادة التكنولوجية لروسيا في مجال الإلكترونيات والأجهزة الذكية المتينة.