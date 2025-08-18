30
o
بيروت
31
o
طرابلس
28
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
23
o
النبطية
24
o
زحلة
22
o
بعلبك
13
o
بشري
24
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
روسيا تنتج حواسب قادرة على العمل في البيئات القاسية
Lebanon 24
18-08-2025
|
00:42
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت مؤسسة "روستيخ" الروسية أنها بدأت بإنتاج حواسب محمولة وحواسب لوحية شديدة المتانة، قادرة على العمل في البيئات القاسية.
وجاء في منشور على الموقع الرسمي للمؤسسة: "بدأت شركة روسيل، التابعة لمؤسستنا، مرحلة الإنتاج التسلسلي للحواسب الجديدة عالية المتانة. هذه الأجهزة صممت لتلبية احتياجات المؤسسات العسكرية والأمنية ومختلف المؤسسات الصناعية، ويمكنها العمل في الظروف المناخية القاسية".
Advertisement
وأضاف البيان: "تشمل الأجهزة الجديدة حواسب شخصية محمولة وحواسب لوحية، مصممة للعمل بشكل مستقل أو ضمن شبكات، سواء في المجمعات الصناعية الثابتة أو المتنقلة، وقد اجتازت جميع الاختبارات المطلوبة بنجاح".
وأشارت "روستيخ" إلى أن كل جهاز جديد يخضع لاختبارات صارمة، بما فيها اختبارات ميكانيكية واختبارات العمل في الظروف المناخية القاسية، حيث يمكن لهذه الأجهزة العمل في درجات حرارة تتراوح بين -40 و+70 درجة مئوية. وقد صُممت بهياكل شديدة المتانة تحميها من الصدمات القوية، ما يجعلها مناسبة للعمل في مناطق العمليات القتالية ومناطق
الشمال
الروسي.
من جهتها، أكدت شركة "روسيل" أن الحواسب الجديدة تعتمد على مكونات روسية الصنع وبرمجيات (BIOS) مطورة محليا، بهدف الاستغناء عن الحواسب الأجنبية عالية المتانة واستبدالها بأجهزة محلية، لتعزيز السيادة التكنولوجية لروسيا في مجال الإلكترونيات والأجهزة الذكية المتينة.
مواضيع ذات صلة
الاتحاد الأوروبي: أميركا قادرة على إجبار روسيا للتفاوض بجدية (العربية)
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي: أميركا قادرة على إجبار روسيا للتفاوض بجدية (العربية)
18/08/2025 08:48:48
18/08/2025 08:48:48
Lebanon 24
Lebanon 24
منيمنة: بتقييمنا لعمل الوزراء على المستوى الفردي فهو عمل جيد وليس لعمل مجلس الوزراء كاملًا ولم نرَ حكومة قوية قادرة على أن تكون مركز القرار في البلد
Lebanon 24
منيمنة: بتقييمنا لعمل الوزراء على المستوى الفردي فهو عمل جيد وليس لعمل مجلس الوزراء كاملًا ولم نرَ حكومة قوية قادرة على أن تكون مركز القرار في البلد
18/08/2025 08:48:48
18/08/2025 08:48:48
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: سيكون هناك رسوم قاسية جدا على حلفاء روسيا إذا لم تتوقف حرب أوكرانيا
Lebanon 24
ترامب: سيكون هناك رسوم قاسية جدا على حلفاء روسيا إذا لم تتوقف حرب أوكرانيا
18/08/2025 08:48:48
18/08/2025 08:48:48
Lebanon 24
Lebanon 24
زيلينسكي: الهجوم الروسي الواسع يظهر أهمية فرض عقوبات قاسية ضد روسيا
Lebanon 24
زيلينسكي: الهجوم الروسي الواسع يظهر أهمية فرض عقوبات قاسية ضد روسيا
18/08/2025 08:48:48
18/08/2025 08:48:48
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
غوغل تكسر الحظر: عودة سوريا إلى المنظومة الإعلانية بعد عقدين من العقوبات
Lebanon 24
غوغل تكسر الحظر: عودة سوريا إلى المنظومة الإعلانية بعد عقدين من العقوبات
23:30 | 2025-08-17
17/08/2025 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد دعوى مكافحة الاحتكار الأميركية.. "غوغل" تواجه احتمال بيع متصفح "كروم"
Lebanon 24
بعد دعوى مكافحة الاحتكار الأميركية.. "غوغل" تواجه احتمال بيع متصفح "كروم"
23:00 | 2025-08-17
17/08/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مأساة في نيوجيرسي.. وفاة مسن بعد خداعه من روبوت دردشة تابع لـ"ميتا"
Lebanon 24
مأساة في نيوجيرسي.. وفاة مسن بعد خداعه من روبوت دردشة تابع لـ"ميتا"
23:00 | 2025-08-17
17/08/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دراسة تحذر من روبوتات الدردشة: يمكن خداع المستخدم للكشف عن معلوماته
Lebanon 24
دراسة تحذر من روبوتات الدردشة: يمكن خداع المستخدم للكشف عن معلوماته
16:30 | 2025-08-17
17/08/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ضرورة "الخضوع للبشر والتعاطف".. حواجز وقائية لحماية الإنسان من الذكاء الاصطناعي!
Lebanon 24
ضرورة "الخضوع للبشر والتعاطف".. حواجز وقائية لحماية الإنسان من الذكاء الاصطناعي!
16:20 | 2025-08-17
17/08/2025 04:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
رحيل مؤسس فينيسيا: قصة مهاجر لبناني حوّل الضيافة إلى فنّ
Lebanon 24
رحيل مؤسس فينيسيا: قصة مهاجر لبناني حوّل الضيافة إلى فنّ
09:30 | 2025-08-17
17/08/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 8 سنوات.. سلسلة جديدة للرتب والرواتب فهل ستُنصف موظفي القطاع العام؟
Lebanon 24
بعد 8 سنوات.. سلسلة جديدة للرتب والرواتب فهل ستُنصف موظفي القطاع العام؟
06:00 | 2025-08-17
17/08/2025 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين أعلنته ممثلة معروفة: إلى ان ألقاك يا ملاكنا الجميل
Lebanon 24
خبر حزين أعلنته ممثلة معروفة: إلى ان ألقاك يا ملاكنا الجميل
06:18 | 2025-08-17
17/08/2025 06:18:48
Lebanon 24
Lebanon 24
هجوم كبير... هذا ما يُخطّط له الجيش السوريّ
Lebanon 24
هجوم كبير... هذا ما يُخطّط له الجيش السوريّ
08:00 | 2025-08-17
17/08/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إعفائه من مهامه في "مياه بيروت وجبل لبنان".. بيانٌ من جبران
Lebanon 24
بعد إعفائه من مهامه في "مياه بيروت وجبل لبنان".. بيانٌ من جبران
03:40 | 2025-08-17
17/08/2025 03:40:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
23:30 | 2025-08-17
غوغل تكسر الحظر: عودة سوريا إلى المنظومة الإعلانية بعد عقدين من العقوبات
23:00 | 2025-08-17
بعد دعوى مكافحة الاحتكار الأميركية.. "غوغل" تواجه احتمال بيع متصفح "كروم"
23:00 | 2025-08-17
مأساة في نيوجيرسي.. وفاة مسن بعد خداعه من روبوت دردشة تابع لـ"ميتا"
16:30 | 2025-08-17
دراسة تحذر من روبوتات الدردشة: يمكن خداع المستخدم للكشف عن معلوماته
16:20 | 2025-08-17
ضرورة "الخضوع للبشر والتعاطف".. حواجز وقائية لحماية الإنسان من الذكاء الاصطناعي!
16:00 | 2025-08-17
نقص المفاصل والمرونة.. تحديات تواجه الروبوتات الشبيهة بالبشر
فيديو
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
18/08/2025 08:48:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
18/08/2025 08:48:48
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
23:54 | 2025-08-13
18/08/2025 08:48:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24