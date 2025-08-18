Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

ما الذي يفعله إغلاق التطبيقات بالقوة على هاتفك الآيفون بالبطارية؟

Lebanon 24
18-08-2025 | 09:46
A-
A+
Doc-P-1406122-638911324698102027.png
Doc-P-1406122-638911324698102027.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يعتقد كثير من مستخدمي هواتف iphone أن إغلاق التطبيقات بالقوة يساعد على حفظ البطارية وإطالة عمرها. لكن الحقيقة مختلفة تمامًا، إذ إن نظام iOS صُمم ليُبقي التطبيقات في وضع "التعليق" عندما لا تكون قيد الاستخدام، وهو وضع استهلاك منخفض للطاقة أشبه بحالة الاستعداد. بمعنى آخر، هذه التطبيقات لا تستنزف البطارية كما يظن البعض، بل يتيح النظام استعادتها بسرعة عند الحاجة من دون جهد كبير.
Advertisement

أما إغلاق التطبيقات يدويًا وإعادة تشغيلها باستمرار، فيُحمّل الجهاز جهدًا إضافيًا ويستهلك طاقة أكبر من تركها معلقة في الخلفية. فعملية الإقفال وإعادة التشغيل المتكررة تتطلب من المعالج والذاكرة العمل من جديد، ما قد يضر بالبطارية على المدى الطويل بدلًا من الحفاظ عليها. لذلك، لا تنصح آبل ولا الخبراء باتباع هذه العادة بشكل يومي، إلا في حال كان التطبيق متجمّدًا أو لا يستجيب نهائيًا.

وإذا كان الهدف إطالة عمر بطارية الآيفون، فهناك خطوات أكثر فعالية. أبرزها تخفيض سطوع الشاشة وتفعيل الوضع الداكن، إذ يشكل السطوع المرتفع العامل الأكبر في استهلاك الطاقة. كما يُعتبر تشغيل وضع "الطاقة المنخفضة" خيارًا عمليًا يوقف بعض الوظائف غير الضرورية مثل تحديث التطبيقات في الخلفية أو جلب البريد الإلكتروني بشكل متكرر. ومن المهم أيضًا الحرص على تحديث نظام iOS والتطبيقات باستمرار، بما أن التحديثات غالبًا ما تتضمن تحسينات في إدارة الطاقة.

في النهاية، إغلاق التطبيقات بالقوة قد يمنحك إحساسًا بأنك تتحكم في جهازك وتخفف الضغط عنه، لكنه في الواقع يحقق نتيجة عكسية. الأفضل أن تترك iOS يقوم بعمله في إدارة المهام، فيما تركّز أنت على الخطوات التي تُحدث فرقًا حقيقيًا في أداء البطارية. (BGR)
مواضيع ذات صلة
خمس ميزات خفية في هاتفك الآيفون قد لا تعرفها
lebanon 24
18/08/2025 19:04:29 Lebanon 24 Lebanon 24
خطوات بسيطة لمنع ارتفاع حرارة هاتفك الآيفون
lebanon 24
18/08/2025 19:04:29 Lebanon 24 Lebanon 24
للحفاظ على بطارية الهاتف.. نصائح يجب معرفتها
lebanon 24
18/08/2025 19:04:29 Lebanon 24 Lebanon 24
القائد الأعلى لقوات الحلفاء في أوروبا: نعمل مع الألمان لنقل بطاريات الدفاع الجوي باتريوت إلى أوكرانيا
lebanon 24
18/08/2025 19:04:29 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
09:40 | 2025-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:19 | 2025-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:42 | 2025-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:30 | 2025-08-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-08-17 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
09:40 | 2025-08-18
04:19 | 2025-08-18
00:42 | 2025-08-18
23:30 | 2025-08-17
23:00 | 2025-08-17
23:00 | 2025-08-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24