تضر أجهزتنا.. 10 خرافات تكنولوجية ما زلنا نصدقها!

Lebanon 24
18-08-2025 | 14:00
في عالم التكنولوجيا المتسارع، تظهر تقنيات جديدة تلغي القديمة بسرعة، مثلما ألغى التخزين السحابي والأقراص الصلبة الأقراص المضغوطة (DVD) التي سبق أن ألغت بدورها الأقراص المرنة (Floppy). لكن مع كل تطور تقني، تنتشر بين المستخدمين حيل يظنونها صحيحة لتصبح مع مرور الوقت “خرافات” قد تضر الأجهزة أكثر مما تنفعها.
على سبيل المثال، كان يُعتقد أن وضع البطارية في الثلاجة يطيل عمرها، وهو أمر كان شائعاً مع بطاريات نيكل-كاديوم، لكنه أصبح مضراً مع بطاريات الليثيوم-أيون الحديثة.

ومن أبرز هذه الخرافات:
- ترك البلوتوث أو الواي فاي يعمل يستنزف البطارية (لم يعد صحيحاً مع الهواتف الحديثة).
- عدد الميغابكسلات وحده لا يحدد جودة الكاميرا.
- آبل تبطئ أجهزتها القديمة لإجبار المستخدمين على شراء الجديد (القصة أعقد مما يُشاع).
- إغلاق التطبيقات في الخلفية يسرّع الهاتف (الحقيقة أن العكس قد يحدث).
- يجب تفريغ البطارية إلى 0% قبل شحنها (لا ينطبق على بطاريات اليوم).
- أجهزة ماك وآيفون محصنة ضد الفيروسات (ليست كذلك).
- زيادة ذاكرة RAM تعني بالضرورة سرعة أكبر (ليست قاعدة مطلقة).
- شحن الهاتف طوال الليل يدمر البطارية (الهواتف الحديثة تمنع الشحن الزائد).
- عدد أشرطة الشبكة يعني سرعة إنترنت أعلى (قد تكون مضللة بين الأجهزة).
- وضع التصفح الخفي يوفر خصوصية كاملة (ما يزال بإمكان المواقع ومزودي الإنترنت تتبعك).

هذه الخرافات التقنية ما زالت راسخة في أذهان الكثير من المستخدمين رغم أن الواقع التقني تجاوزها منذ سنوات.
 
