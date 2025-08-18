Advertisement

متفرقات

بهذه العلامات تكشف الصوت المزيف بالذكاء الاصطناعي!

Lebanon 24
18-08-2025 | 23:00
أصبح الإنترنت اليوم مليئًا بالخدع والأكاذيب أكثر من أي وقت مضى، مع انتشار أدوات الذكاء الاصطناعي التي تتيح لأي شخص تغيير صوته أو إنشاء صوت غير حقيقي لخداع الآخرين.
وفي الماضي، كان الأمر يتطلب موهبة واحترافًا لتقليد الأصوات، أما الآن فقد أصبح متاحًا بضغطة زر. ورغم التطور الكبير في هذه الأدوات، فإن هناك علامات تكشف أن الصوت مولّد بالذكاء الاصطناعي، أبرزها:
- غياب التوقفات الطبيعية: الأصوات المزيفة قد تفتقر للتنفس أو الفواصل المنطقية أثناء الكلام.
- عدم اتساق النطق: قد تُنطق الكلمة نفسها بشكل مختلف في مواقف متقاربة.
- فحص الموجات الصوتية: التسجيلات الحقيقية أكثر تنوعًا، بينما المولدة تبدو مثالية ومكررة.
- غياب العمق العاطفي: النبرة قد تبدو باهتة ولا تعكس المشاعر بدقة.
- تغيير السرعة: عند تشغيل الصوت بسرعة أعلى، يظهر الطابع الآلي بشكل أوضح.
- النقاء المبالغ فيه: الصوت المزيف غالبًا يخلو من أي ضوضاء أو صدى طبيعي.
- الحدس البشري: إذا شعرت أن الصوت غير طبيعي، فغالبًا يكون إحساسك في مكانه.

ورغم محاولات الذكاء الاصطناعي تقليد البشر، يبقى الوعي والانتباه للتفاصيل الصغيرة الوسيلة الأهم لاكتشاف الأصوات المزيفة.
 
(الجزيرة)
 
