Advertisement

متفرقات

الكشف عن بيانات شخصية لملايين المستخدمين.. اختراق يطال "Workday"

Lebanon 24
18-08-2025 | 15:00
A-
A+
Doc-P-1406243-638911496247968824.png
Doc-P-1406243-638911496247968824.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكدت شركة Workday، إحدى أكبر مزودي تكنولوجيا الموارد البشرية، تعرضها لاختراق أمني أدى إلى سرقة معلومات شخصية من قاعدة بيانات خارجية تُستخدم في إدارة علاقات العملاء.

وقالت الشركة، في بيان نُشر على مدونتها مساء الجمعة، إن القاعدة التي استُهدفت كانت تحتوي بشكل أساسي على أسماء وعناوين بريد إلكتروني وأرقام هواتف، دون أن تستبعد بشكل كامل احتمال وصول المتسللين إلى بيانات العملاء.
Advertisement

وأوضحت Workday أن البيانات المسروقة قد تُستغل في عمليات احتيال عبر الهندسة الاجتماعية، حيث يُخدع الضحايا للكشف عن معلومات حساسة أو منح المتسللين صلاحيات دخول إضافية.

تمتلك الشركة أكثر من 11 ألف عميل حول العالم، وتخدم ما لا يقل عن 70 مليون مستخدم، ما يجعل حجم التأثير المحتمل كبيرًا في حال توسّع نطاق الاختراق.

ويأتي الحادث وسط موجة هجمات إلكترونية استهدفت مؤخرًا قواعد بيانات Salesforce التي تعتمد عليها شركات كبرى مثل غوغل، سيسكو، Qantas ومتجر التجزئة "باندورا"، حيث حمّلت غوغل المسؤولية إلى مجموعة ShinyHunters المتخصصة في القرصنة والابتزاز عبر التسريب.

اللافت أن منشور “Workday” الذي كشف عن الحادثة تضمّن وسمًا تقنيًا مخفيًا noindex، يمنع محركات البحث من أرشفته، ما جعل العثور على تفاصيل الاختراق أكثر صعوبة.
 
مواضيع ذات صلة
"Max".. تطبيق جديد يستقطب مليون مستخدم
lebanon 24
19/08/2025 02:32:08 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين عن اختراق "إيروفلوت": تهديد القراصنة خطير وننتظر مزيدا من التوضيحات
lebanon 24
19/08/2025 02:32:08 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين عن اختراق "إيروفلوت": تهديد القراصنة خطير وننتظر مزيدا من التوضيحات
lebanon 24
19/08/2025 02:32:08 Lebanon 24 Lebanon 24
اختراق ضخم يكشف بيانات أكثر من 900 ألف مريض
lebanon 24
19/08/2025 02:32:08 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

تكنولوجيا وعلوم

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
16:30 | 2025-08-18
16:00 | 2025-08-18
14:00 | 2025-08-18
09:46 | 2025-08-18
09:40 | 2025-08-18
04:19 | 2025-08-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24