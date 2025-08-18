27
o
بيروت
30
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
22
o
النبطية
21
o
زحلة
21
o
بعلبك
15
o
بشري
24
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
متفرقات
الكشف عن بيانات شخصية لملايين المستخدمين.. اختراق يطال "Workday"
Lebanon 24
18-08-2025
|
15:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكدت شركة Workday، إحدى أكبر مزودي تكنولوجيا الموارد البشرية، تعرضها لاختراق أمني أدى إلى سرقة معلومات شخصية من قاعدة بيانات خارجية تُستخدم في إدارة علاقات العملاء.
وقالت الشركة، في بيان نُشر على مدونتها مساء الجمعة، إن
القاعدة
التي استُهدفت كانت تحتوي بشكل أساسي على أسماء وعناوين بريد إلكتروني وأرقام هواتف، دون أن تستبعد بشكل كامل احتمال وصول المتسللين إلى بيانات العملاء.
Advertisement
وأوضحت Workday أن البيانات المسروقة قد تُستغل في عمليات احتيال عبر الهندسة الاجتماعية، حيث يُخدع الضحايا للكشف عن معلومات حساسة أو منح المتسللين صلاحيات دخول إضافية.
تمتلك الشركة أكثر من 11 ألف عميل حول العالم، وتخدم ما لا يقل عن 70 مليون مستخدم، ما يجعل حجم التأثير المحتمل كبيرًا في حال توسّع نطاق الاختراق.
ويأتي الحادث وسط موجة هجمات إلكترونية استهدفت مؤخرًا قواعد بيانات Salesforce التي تعتمد عليها شركات كبرى مثل
غوغل
، سيسكو، Qantas ومتجر التجزئة "باندورا"، حيث حمّلت غوغل المسؤولية إلى مجموعة ShinyHunters المتخصصة في القرصنة والابتزاز عبر التسريب.
اللافت أن منشور “Workday” الذي كشف عن الحادثة تضمّن وسمًا تقنيًا مخفيًا noindex، يمنع محركات البحث من أرشفته، ما جعل العثور على تفاصيل الاختراق أكثر صعوبة.
مواضيع ذات صلة
"Max".. تطبيق جديد يستقطب مليون مستخدم
Lebanon 24
"Max".. تطبيق جديد يستقطب مليون مستخدم
19/08/2025 02:32:08
19/08/2025 02:32:08
Lebanon 24
Lebanon 24
الكرملين عن اختراق "إيروفلوت": تهديد القراصنة خطير وننتظر مزيدا من التوضيحات
Lebanon 24
الكرملين عن اختراق "إيروفلوت": تهديد القراصنة خطير وننتظر مزيدا من التوضيحات
19/08/2025 02:32:08
19/08/2025 02:32:08
Lebanon 24
Lebanon 24
الكرملين عن اختراق "إيروفلوت": تهديد القراصنة خطير وننتظر مزيدا من التوضيحات
Lebanon 24
الكرملين عن اختراق "إيروفلوت": تهديد القراصنة خطير وننتظر مزيدا من التوضيحات
19/08/2025 02:32:08
19/08/2025 02:32:08
Lebanon 24
Lebanon 24
اختراق ضخم يكشف بيانات أكثر من 900 ألف مريض
Lebanon 24
اختراق ضخم يكشف بيانات أكثر من 900 ألف مريض
19/08/2025 02:32:08
19/08/2025 02:32:08
Lebanon 24
Lebanon 24
متفرقات
تكنولوجيا وعلوم
تابع
قد يعجبك أيضاً
خصوصيتك في خطر.. خطوات لإخفاء منزلك من خرائط غوغل
Lebanon 24
خصوصيتك في خطر.. خطوات لإخفاء منزلك من خرائط غوغل
16:30 | 2025-08-18
18/08/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
واشنطن تتراجع عن التعاون مع "غروك".. تغريدات مثيرة للجدل أطاحت بالاتفاق
Lebanon 24
واشنطن تتراجع عن التعاون مع "غروك".. تغريدات مثيرة للجدل أطاحت بالاتفاق
16:00 | 2025-08-18
18/08/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تضر أجهزتنا.. 10 خرافات تكنولوجية ما زلنا نصدقها!
Lebanon 24
تضر أجهزتنا.. 10 خرافات تكنولوجية ما زلنا نصدقها!
14:00 | 2025-08-18
18/08/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ما الذي يفعله إغلاق التطبيقات بالقوة على هاتفك الآيفون بالبطارية؟
Lebanon 24
ما الذي يفعله إغلاق التطبيقات بالقوة على هاتفك الآيفون بالبطارية؟
09:46 | 2025-08-18
18/08/2025 09:46:55
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاعل نووي على القمر بحلول 2030: سباق أميركي – صيني نحو الفضاء العميق
Lebanon 24
مفاعل نووي على القمر بحلول 2030: سباق أميركي – صيني نحو الفضاء العميق
09:40 | 2025-08-18
18/08/2025 09:40:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
سيارات الإطفاء تحرّكت.. حريق كبير في الضاحية!
Lebanon 24
سيارات الإطفاء تحرّكت.. حريق كبير في الضاحية!
11:18 | 2025-08-18
18/08/2025 11:18:19
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق نار وسقوط إصابات في طريق الجديدة.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
إطلاق نار وسقوط إصابات في طريق الجديدة.. إليكم التفاصيل
10:03 | 2025-08-18
18/08/2025 10:03:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بشرى للعسكريين.. 150 دولاراً ستُدفع في هذا الموعد
Lebanon 24
بشرى للعسكريين.. 150 دولاراً ستُدفع في هذا الموعد
06:36 | 2025-08-18
18/08/2025 06:36:33
Lebanon 24
Lebanon 24
مُتهم "بالسرقة".. ضجة كبيرة بسبب أغنية فضل شاكر "إلا وأنا معاك" فما القصة؟ (فيديو)
Lebanon 24
مُتهم "بالسرقة".. ضجة كبيرة بسبب أغنية فضل شاكر "إلا وأنا معاك" فما القصة؟ (فيديو)
04:51 | 2025-08-18
18/08/2025 04:51:21
Lebanon 24
Lebanon 24
هو رجل أعمال.. داليدا خليل تدخل القفص الذهبي في هذا الموعد
Lebanon 24
هو رجل أعمال.. داليدا خليل تدخل القفص الذهبي في هذا الموعد
03:47 | 2025-08-18
18/08/2025 03:47:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
16:30 | 2025-08-18
خصوصيتك في خطر.. خطوات لإخفاء منزلك من خرائط غوغل
16:00 | 2025-08-18
واشنطن تتراجع عن التعاون مع "غروك".. تغريدات مثيرة للجدل أطاحت بالاتفاق
14:00 | 2025-08-18
تضر أجهزتنا.. 10 خرافات تكنولوجية ما زلنا نصدقها!
09:46 | 2025-08-18
ما الذي يفعله إغلاق التطبيقات بالقوة على هاتفك الآيفون بالبطارية؟
09:40 | 2025-08-18
مفاعل نووي على القمر بحلول 2030: سباق أميركي – صيني نحو الفضاء العميق
04:19 | 2025-08-18
يحمل الطفل 10 أشهر... روبوت برحم صناعية للحمل والولادة يثير الجدل!
فيديو
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
19/08/2025 02:32:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
19/08/2025 02:32:08
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
23:54 | 2025-08-13
19/08/2025 02:32:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24