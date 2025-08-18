27
متفرقات
خصوصيتك في خطر.. خطوات لإخفاء منزلك من خرائط غوغل
Lebanon 24
18-08-2025
|
16:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
توفر خدمة خرائط
غوغل
وميزة ستريت فيو (Street View) صوراً دقيقة للشوارع والمنازل، وهو ما يجعل من السهل على أي شخص رؤية باب منزلك أو ممر سيارتك بوضوح، ما يثير مخاوف متزايدة تتعلق بالخصوصية.
لحسن الحظ، تتيح غوغل خيار طمس منزلك أو أي جزء منه من خلال خطوات بسيطة، لكنها متاحة فقط عبر الكمبيوتر أو متصفح
الويب
:
1. الدخول إلى موقع maps.google.com وإدخال عنوان منزلك.
2. الضغط على صورة منزلك في وضع ستريت فيو.
3. النقر على خيار "الإبلاغ عن مشكلة" أسفل يمين الشاشة.
4. تحديد الجزء الذي تريد طمسه (المنزل، السيارة، أو أي عنصر آخر).
5. إدخال بريدك الإلكتروني وتأكيد الطلب.
بعد ذلك، ستراجع غوغل البلاغ وقد تطلب منك معلومات إضافية قبل الموافقة. المهم أن تعلم أن الطمس نهائي وغير قابل للتراجع، ما يعني أن ما تختاره لن يظهر على خرائط غوغل أبداً بعد المعالجة.
بهذه الخطوة، يستطيع المستخدم تقليل ظهوره العلني على الإنترنت وحماية خصوصيته من أعين الغرباء.
