Advertisement

متفرقات

خصوصيتك في خطر.. خطوات لإخفاء منزلك من خرائط غوغل

Lebanon 24
18-08-2025 | 16:30
A-
A+
Doc-P-1406245-638911498195734031.png
Doc-P-1406245-638911498195734031.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
توفر خدمة خرائط غوغل وميزة ستريت فيو (Street View) صوراً دقيقة للشوارع والمنازل، وهو ما يجعل من السهل على أي شخص رؤية باب منزلك أو ممر سيارتك بوضوح، ما يثير مخاوف متزايدة تتعلق بالخصوصية.
Advertisement

لحسن الحظ، تتيح غوغل خيار طمس منزلك أو أي جزء منه من خلال خطوات بسيطة، لكنها متاحة فقط عبر الكمبيوتر أو متصفح الويب:
1. الدخول إلى موقع maps.google.com وإدخال عنوان منزلك.
2. الضغط على صورة منزلك في وضع ستريت فيو.
3. النقر على خيار "الإبلاغ عن مشكلة" أسفل يمين الشاشة.
4. تحديد الجزء الذي تريد طمسه (المنزل، السيارة، أو أي عنصر آخر).
5. إدخال بريدك الإلكتروني وتأكيد الطلب.

بعد ذلك، ستراجع غوغل البلاغ وقد تطلب منك معلومات إضافية قبل الموافقة. المهم أن تعلم أن الطمس نهائي وغير قابل للتراجع، ما يعني أن ما تختاره لن يظهر على خرائط غوغل أبداً بعد المعالجة.

بهذه الخطوة، يستطيع المستخدم تقليل ظهوره العلني على الإنترنت وحماية خصوصيته من أعين الغرباء.
مواضيع ذات صلة
خرائط غوغل تحذر السائقين من "النقاط السوداء"!
lebanon 24
19/08/2025 02:32:14 Lebanon 24 Lebanon 24
غوغل تعلن إيقاف إحدى أبرز مزايا خرائطها في أيلول
lebanon 24
19/08/2025 02:32:14 Lebanon 24 Lebanon 24
في عين المريسة.. ظلّ يقود سيارته حتى علقت على درج والسبب خرائط غوغل!
lebanon 24
19/08/2025 02:32:14 Lebanon 24 Lebanon 24
واشنطن بوست: مديرة الاستخبارات تجاوزت بمباركة ترمب مطلب إبقاء جزء من الوثيقة سريا لإخفاء أساليب الاستخبارات
lebanon 24
19/08/2025 02:32:14 Lebanon 24 Lebanon 24

متفرقات

تكنولوجيا وعلوم

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2025-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2025-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:46 | 2025-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:40 | 2025-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
16:00 | 2025-08-18
15:00 | 2025-08-18
14:00 | 2025-08-18
09:46 | 2025-08-18
09:40 | 2025-08-18
04:19 | 2025-08-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24