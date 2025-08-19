ذكاء اصطناعي يحدّد موعد الولادة بدقة غير مسبوقة عبر صور الموجات فوق الصوتية

Advertisement

كشفت دراسة حديثة أن قد يصبح أداة ثورية في تحديد الموعد الدقيق لولادة الأطفال، بنسبة دقة تصل إلى 95 في المئة.ويُقدّر الأطباء حاليا موعد ولادة الجنين بإضافة 40 أسبوعا إلى اليوم الأول من آخر دورة شهرية للأم.يُعرف هذا الحساب التقريبي بـ"قاعدة نيغل"، ويفترض أن دورة المرأة الشهرية تستمر 28 يوما، وأن الإباضة تحدث في اليوم ، وهو ما لا ينطبق على الكثيرات.ففي المتحدة، يولد أربعة في المئة فقط من الأطفال في موعد ولادتهم المتوقع، حسب صحيفة " ميل".لكن مجموعة من الباحثين تقول إن استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل صور الموجات فوق الصوتية يمكن أن يتنبأ بموعد ميلاد الطفل بدقة تصل إلى 95 في المئة.وباستخدام برنامج تم تطويره وتدريبه باستخدام أكثر من مليوني صورة بالموجات فوق الصوتية لنساء أنجبن أطفالهن بين عامي 2017 و2020، قام العلماء بقياس مدى قدرة الذكاء الاصطناعي على تقدير ما إذا كان الطفل سيرى النور في موعد ولادته أم لا.أبرز نتائج البرنامج، المسمى Ultrasound AI:التنبؤ بموعد ولادة الطفل في حالة الحمل المكتمل بدقة بلغت 95 في المئة.التنبؤ بالولادة المبكرة بدقة بلغت 72 في المئة، من دون الحاجة إلى بيانات إضافية مثل التاريخ الطبي للأم أو القياسات السريرية.التنبؤ بجميع حالات الولادة (بما في ذلك المبكرة) بدقة وصلت إلى 92 في المئة.تعليقا على هذه النتائج، قال الدكتور جون أوبراين، مدير طب الأمومة والأجنة بجامعة : "الذكاء الاصطناعي بات يصل إلى داخل الرحم، ليساعدنا على التنبؤ بموعد الولادة بدقة، وهو ما سيقود إلى تحسين الرعاية الصحية للأمهات في جميع أنحاء العالم". (سكاي نيوزو)