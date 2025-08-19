30
o
بيروت
33
o
طرابلس
30
o
صور
32
o
جبيل
30
o
صيدا
31
o
جونية
30
o
النبطية
30
o
زحلة
31
o
بعلبك
23
o
بشري
29
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تكنولوجيا وعلوم
ميزة جديدة من يوتيوب ميوزيك تقترح الأغاني يوميًا بناءً على تفضيلاتك
Lebanon 24
19-08-2025
|
02:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف تقرير عن ميزة جديدة فى
يوتيوب
ميوزيك تسمى "اكتشف يوميًا" (Daily Discover) ، تهدف هذه الميزة إلى تقديم توصيات موسيقية مخصصة للمستخدمين بناءً على عاداتهم في الاستماع، مع إضافة ملاحظة قصيرة تشرح سبب الاقتراح.
Advertisement
تظهر الميزة على الصفحة الرئيسية للتطبيق على شكل دوائر أفقية، مما يتيح للمستخدمين تصفح المقاطع الصوتية بشكل فردى، كما توجد ميزة "تشغيل الكل" التي تجمع الأغاني المقترحة في قائمة تشغيل واحدة.
وقد لوحظ ظهور الميزة في أماكن مختلفة على نظامي التشغيل iOS وأندرويد، مما يشير إلى أن يوتيوب يختبر التصميم الأنسب، وتشبه هذه الخدمة ميزة "اكتشف مختاراتك" الموجودة في سبوتيفاي، مما يعكس سعي يوتيوب لتعزيز قدراته التنافسية، لكن الميزة لا تزال في مرحلة تجريبية ومتاحة لعدد محدود من المستخدمين. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
طال انتظارها.. منصة "يوتيوب" تطلق ميزة جديدة فما هي؟
Lebanon 24
طال انتظارها.. منصة "يوتيوب" تطلق ميزة جديدة فما هي؟
19/08/2025 12:22:01
19/08/2025 12:22:01
Lebanon 24
Lebanon 24
المستشار الألماني: المفوضية الأوروبية اقترحت بناء منظمة تجارية جديدة
Lebanon 24
المستشار الألماني: المفوضية الأوروبية اقترحت بناء منظمة تجارية جديدة
19/08/2025 12:22:01
19/08/2025 12:22:01
Lebanon 24
Lebanon 24
ميزة جديدة من "واتسآب".. ما هي؟
Lebanon 24
ميزة جديدة من "واتسآب".. ما هي؟
19/08/2025 12:22:01
19/08/2025 12:22:01
Lebanon 24
Lebanon 24
ميزة جديدة من غوغل تلخّص الأخبار بالذكاء الاصطناعي وتثير قلق الناشرين
Lebanon 24
ميزة جديدة من غوغل تلخّص الأخبار بالذكاء الاصطناعي وتثير قلق الناشرين
19/08/2025 12:22:01
19/08/2025 12:22:01
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
كيف تراقبك تطبيقات التواصل دون أن تدري؟
Lebanon 24
كيف تراقبك تطبيقات التواصل دون أن تدري؟
04:33 | 2025-08-19
19/08/2025 04:33:21
Lebanon 24
Lebanon 24
ذكاء اصطناعي يحدّد موعد الولادة بدقة غير مسبوقة عبر صور الموجات فوق الصوتية
Lebanon 24
ذكاء اصطناعي يحدّد موعد الولادة بدقة غير مسبوقة عبر صور الموجات فوق الصوتية
00:19 | 2025-08-19
19/08/2025 12:19:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بهذه العلامات تكشف الصوت المزيف بالذكاء الاصطناعي!
Lebanon 24
بهذه العلامات تكشف الصوت المزيف بالذكاء الاصطناعي!
23:00 | 2025-08-18
18/08/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خصوصيتك في خطر.. خطوات لإخفاء منزلك من خرائط غوغل
Lebanon 24
خصوصيتك في خطر.. خطوات لإخفاء منزلك من خرائط غوغل
16:30 | 2025-08-18
18/08/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
واشنطن تتراجع عن التعاون مع "غروك".. تغريدات مثيرة للجدل أطاحت بالاتفاق
Lebanon 24
واشنطن تتراجع عن التعاون مع "غروك".. تغريدات مثيرة للجدل أطاحت بالاتفاق
16:00 | 2025-08-18
18/08/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
سيارات الإطفاء تحرّكت.. حريق كبير في الضاحية!
Lebanon 24
سيارات الإطفاء تحرّكت.. حريق كبير في الضاحية!
11:18 | 2025-08-18
18/08/2025 11:18:19
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق نار وسقوط إصابات في طريق الجديدة.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
إطلاق نار وسقوط إصابات في طريق الجديدة.. إليكم التفاصيل
10:03 | 2025-08-18
18/08/2025 10:03:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بشرى للعسكريين.. 150 دولاراً ستُدفع في هذا الموعد
Lebanon 24
بشرى للعسكريين.. 150 دولاراً ستُدفع في هذا الموعد
06:36 | 2025-08-18
18/08/2025 06:36:33
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى المواطنين.. بيانٌ من وزارة الداخليّة
Lebanon 24
إلى المواطنين.. بيانٌ من وزارة الداخليّة
11:28 | 2025-08-18
18/08/2025 11:28:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حُدّد التاريخ.. هذا موعد ومكان حفل زفاف رونالدو وجورجينا
Lebanon 24
حُدّد التاريخ.. هذا موعد ومكان حفل زفاف رونالدو وجورجينا
09:21 | 2025-08-18
18/08/2025 09:21:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
04:33 | 2025-08-19
كيف تراقبك تطبيقات التواصل دون أن تدري؟
00:19 | 2025-08-19
ذكاء اصطناعي يحدّد موعد الولادة بدقة غير مسبوقة عبر صور الموجات فوق الصوتية
23:00 | 2025-08-18
بهذه العلامات تكشف الصوت المزيف بالذكاء الاصطناعي!
16:30 | 2025-08-18
خصوصيتك في خطر.. خطوات لإخفاء منزلك من خرائط غوغل
16:00 | 2025-08-18
واشنطن تتراجع عن التعاون مع "غروك".. تغريدات مثيرة للجدل أطاحت بالاتفاق
15:00 | 2025-08-18
الكشف عن بيانات شخصية لملايين المستخدمين.. اختراق يطال "Workday"
فيديو
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
19/08/2025 12:22:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
19/08/2025 12:22:01
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
23:54 | 2025-08-13
19/08/2025 12:22:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24