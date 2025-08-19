Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

ميزة جديدة من يوتيوب ميوزيك تقترح الأغاني يوميًا بناءً على تفضيلاتك

Lebanon 24
19-08-2025
كشف تقرير عن ميزة جديدة فى يوتيوب ميوزيك تسمى "اكتشف يوميًا" (Daily Discover) ، تهدف هذه الميزة إلى تقديم توصيات موسيقية مخصصة للمستخدمين بناءً على عاداتهم في الاستماع، مع إضافة ملاحظة قصيرة تشرح سبب الاقتراح.
تظهر الميزة على الصفحة الرئيسية للتطبيق على شكل دوائر أفقية، مما يتيح للمستخدمين تصفح المقاطع الصوتية بشكل فردى، كما توجد ميزة "تشغيل الكل" التي تجمع الأغاني المقترحة في قائمة تشغيل واحدة.

وقد لوحظ ظهور الميزة في أماكن مختلفة على نظامي التشغيل iOS وأندرويد، مما يشير إلى أن يوتيوب يختبر التصميم الأنسب، وتشبه هذه الخدمة ميزة "اكتشف مختاراتك" الموجودة في سبوتيفاي، مما يعكس سعي يوتيوب لتعزيز قدراته التنافسية، لكن الميزة لا تزال في مرحلة تجريبية ومتاحة لعدد محدود من المستخدمين. (روسيا اليوم)
من نحن
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24