تطبيق روسي يستقطب 18 مليون مستخدم.. تعرفوا اليه

Advertisement

أعلن القائمون على تطبيق MAX الروسي أن عدد مستخدمي التطبيق منذ إطلاقه، وصل إلى 18 مليون شخص.وقالت الخدمة الصحفية لتطبيق MAX اليوم الثلاثاء: "وصل عدد مستخدمي تطبيق MAX الروسي إلى 18 مليون شخص منذ إطلاقه، وقد استخدمه المستخدمون أكثر من 200 مليون مرة لإرسال الرسائل، وأجروا من خلاله 30 مليون مكالمة، بما في ذلك مكالمات الفيديو الجماعية. وبلغ متوسط مدة المكالمة الصوتية ثماني دقائق، بينما استغرقت المكالمة الجماعية حوالي 47.5 دقيقة. وتجاوز عدد المحادثات الجماعية 700 ألف محادثة".وأشار التقرير إلى أن سكان وبطرسبورغ وسامارا وكراسنودار ويكاترينبورغ وكازان هم الأكثر تسجيلا في التطبيق. ويمثل مستخدمو أجهزة أندرويد نسبة 73% من إجمالي المستخدمين، بينما تشكل نسبة مستخدمي أجهزة iOS 26%، ويمثل مستخدمو أجهزة الكمبيوتر 1% فقط.وأشار التقرير أيضا إلى أن أكثر من 300 مؤلف وصانع محتوى إلكتروني شاركوا في اختبار قنوات التطبيق، الذي بدأ في 14 من بينهم مدونون مشاهير ووسائل إعلام مثل "إزفيستيا" و" " و"RT الروسية"، بالإضافة إلى "أرتيمي ليبيديف" و"أفياسيلز" وغيرها.وحتى 15 آب تصدّر تطبيق MAX تصنيف التطبيقات المجانية في متجري Google Play وApp Store في . وفي 6 آب أعلن ألكسندر خامينسكي، رئيس مركز "القانون والنظام" في موسكو وضواحيها، أن التثبيت المسبق الإلزامي للتطبيق على جميع الهواتف الذكية الجديدة التي ستباع في روسيا سيبدأ في 1 أيلول المقبل.