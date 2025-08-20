Advertisement

متفرقات

ميتا.. إطلاق ترجمة صوتية بالذكاء الاصطناعي على هذه المنصات!

Lebanon 24
20-08-2025 | 06:00
أعلنت شركة ميتا يوم الثلاثاء عن إطلاق ميزة الترجمة الصوتية المدعومة بالذكاء الاصطناعي على منصتي فيسبوك وإنستغرام، لتصبح متاحة لجميع المستخدمين حول العالم.
الميزة، التي تم الكشف عنها لأول مرة خلال مؤتمر meta connect العام الماضي، تتيح لمنشئي المحتوى ترجمة مقاطع الفيديو إلى لغات أخرى مع الحفاظ على نبرة الصوت الأصلية، ما يجعل الترجمة أكثر واقعية وطبيعية.

وتشمل التقنية الجديدة أيضًا مزامنة حركة الشفاه مع الترجمة، بحيث تتوافق مع حركة الفم، وهو ما يمنح المقاطع مظهراً أكثر إقناعاً. وبحسب موقع "تك كرانش" الذي نشر التقرير، فإن هذه الإضافة تُعد قفزة نوعية في مجال المحتوى الرقمي.

في مرحلتها الأولى، تدعم الميزة الترجمة بين الإنجليزية والإسبانية فقط، على أن تُضاف لغات جديدة لاحقًا. وهي متاحة حاليًا لمنشئي المحتوى الذين يمتلكون أكثر من 1000 متابع على فيسبوك، إضافةً إلى جميع الحسابات العامة على "إنستغرام" في الأسواق التي يتوفر فيها meta ai.

ويمكن للمبدعين تفعيل الخيار الجديد عبر النقر على "ترجمة صوتك باستخدام Meta AI" قبل نشر الفيديو، حيث يظهر للمشاهدين إشعار يؤكد أن المقطع تمت ترجمته باستخدام الذكاء الاصطناعي من "ميتا".

إلى جانب الترجمة، أضافت "ميتا" أداة جديدة ضمن لوحة "الرؤى"، تمكّن منشئي المحتوى من معرفة عدد المشاهدات حسب اللغة، ما يساعدهم على قياس أثر الترجمات في توسيع جمهورهم. كما يمكن للمبدعين تحميل ما يصل إلى 20 ملفًا صوتيًا مدبلجًا لكل مقطع، ما يعزز انتشارهم في أسواق متعددة.

رغم أن الشركة لم تكشف بعد عن قائمة اللغات المقبلة، إلا أنها أكدت أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطتها لتعزيز أدوات الذكاء الاصطناعي، بالتوازي مع إعادة هيكلة فرقها للتركيز على البحث والذكاء الاصطناعي الفائق والمنتجات المتطورة.

وقال رئيس "إنستغرام" آدم موسيري: "نؤمن أن لدى المبدعين جمهوراً محتملاً لا يتحدث اللغة نفسها. إذا ساعدناهم على تجاوز الحواجز اللغوية والثقافية، فإننا نساعدهم على توسيع قاعدة متابعيهم والاستفادة أكثر من منصاتنا".
 
(العربية)
 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24