من قلب الرياض.. جيرارد بيكيه يسطع في سماء الرياضات الإلكترونية

Advertisement

يواصل أسطورة كرة القدم الإسبانية جيرارد بيكيه مسيرته في التميز، لكن هذه المرة بعيداً عن المستطيل الأخضر. فبعد اعتزاله كرة القدم قبل ثلاث سنوات، انطلق بيكيه في استثمار الفرص داخل قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، ليصبح من أبرز الوجوه المؤثرة في هذا المجال عالميًا.وخلال زيارته إلى العاصمة للمشاركة في للرياضات الإلكترونية 2025، أعرب بيكيه عن إعجابه بحجم الحدث العالمي، مشيداً بالتنظيم المتميز والإمكانات الكبيرة التي سخّرتها لإنجاح البطولة. وقال: "تجربة حضور الحدث على أرض الواقع تختلف تماماً عن مشاهدته عبر التلفزيون، الأجواء هنا استثنائية بكل المقاييس.وشارك بيكيه في المباراة الاستعراضية بين النجمين رونالدو نازاريو وكاكا ضمن أسبوع لعبة EA Sports FC 25، حيث دعم فريق كاكا، قبل أن يقوم بجولة في مهرجان كأس العالم للرياضات الإلكترونية ويظهر في برنامج EWC Spotlight الذي يُبث من قلب بوليفارد سيتي.بيكيه، الذي أطلق "Kings League" وشارك في تأسيس فريق Movistar KOI للرياضات الإلكترونية، أكد أن تجربته في كأس العالم بالرياض عززت قناعته بأهمية هذا القطاع، قائلاً: "الرياضات الإلكترونية قطاع مهم ويستهدف الشباب بشكل رئيسي، ورغم أنه لا يزال في مراحله الأولى، إلا أن الحماس والإقبال مذهلان".وخلال الزيارة، كشف بيكيه عن قائمة الأندية المشاركة في Kings League بالمنطقة، والتي ستنطلق قريبًا وتشمل فرقاً من السعودية، المغرب، ، الكويت، ومصر. وأوضح أن الفكرة تقوم على الدمج بين كرة القدم التقليدية وتجربة الألعاب الإلكترونية، معتبراً أن المنطقة العربية هي البيئة المثالية لإطلاق المشروع نظرًا للشغف الكبير بالرياضة الرقمية والكرة معًا.كما أشار بيكيه إلى أن 85% من جمهوره تحت سن 35 عاماً، ما يجعله متقاطعاً مع جمهور كأس العالم للرياضات الإلكترونية. وختم قائلاً: "نحن متحمسون جداً للتواجد هنا، ونرى أن المملكة والمنطقة هما المكان الأمثل لتوسيع مشروعنا".الحدث العالمي لا يقتصر على المنافسات فقط، بل يتوج بختام مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة NGSC2025، الذي يجمع قادة الرياضات التقليدية والإلكترونية وصناع القرار، ليكون منصة استراتيجية ترسم ملامح مستقبل هذا القطاع المزدهر.