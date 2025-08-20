Advertisement

متفرقات

تعرف على دور جيل زد في الذكاء الاصطناعي!

Lebanon 24
20-08-2025 | 10:35
كشفت دراسة حديثة أجرتها شركة IWG، مزود حلول العمل المرن، أن موظفي جيل زد يلعبون دوراً محورياً في تسريع تبنّي أدوات الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات، من خلال تدريب زملائهم الأكبر سناً ومساعدتهم على استخدام تلك الحلول بما يعزز الإنتاجية والتعاون في بيئات العمل المرن.
وأظهرت الدراسة، التي استندت إلى استطلاع شمل أكثر من 2000 متخصص في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، أن حلول الذكاء الاصطناعي باتت تمثل حجر الزاوية في عالم العمل المكتبي، خصوصاً في الشركات التي تتبع نماذج العمل المرن. وبيّنت النتائج أن 80% من الموظفين باتوا يستخدمون تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل يومي، فيما أكد 78% منهم أنها ساعدتهم على توفير ما معدله 55 دقيقة يومياً، أي ما يعادل يوماً إضافياً من الإنتاجية أسبوعياً.

وأشار المشاركون إلى أن هذا الوقت المستَثمر أعيد تخصيصه لأعمال أكثر قيمة مثل الابتكار والإبداع (41%)، والتعلم والتطوير (41%)، والتعاون المباشر (40%)، وبناء العلاقات المهنية (35%). وأكدت الغالبية العظمى (86%) أن الذكاء الاصطناعي مكّنهم من إنجاز المهام بكفاءة أعلى، بينما رأى 76% أنه ساعد بشكل مباشر في تسريع مسيرتهم المهنية، لترتفع هذه النسبة إلى 87% بين موظفي جيل زد.

كما كشفت الدراسة أن التعاون بين الأجيال يشكّل ركيزة أساسية في هذا التحول، حيث يساعد نحو 59% من الموظفين الأصغر سناً زملاءهم الأكبر سناً على تبنّي الأدوات الجديدة. وأوضح كبار المديرين (82%) أن الأفكار المبتكرة التي يطرحها الموظفون الشباب عبر الذكاء الاصطناعي فتحت فرصاً جديدة للعمل، فيما أقرّ أكثر من 80% من التنفيذيين بأن هذه المهارات عززت إنتاجية الأقسام وخلقت مساحات عمل أكثر تطوراً.

ويبرز دور الذكاء الاصطناعي أيضاً في العمل المرن، إذ أشار 64% من الموظفين أنه يجعل هذا النموذج أكثر سلاسة وفعالية، بينما اعتبر 53% أنه ساهم بتحقيق نتائج أفضل. ومع ذلك، أعرب 63% من المستطلعين عن قلقهم من أن تجاهل تعلم هذه الأدوات قد يعرقل مسارهم المهني.

وأكدت الدراسة أن الاتجاه السائد هو نحو مشاركة المعرفة ورفع المهارات بشكل جماعي، حيث يشارك أكثر من نصف الموظفين خبراتهم بالذكاء الاصطناعي مع زملائهم بشكل منتظم، لترتفع النسبة إلى 66% بين الفئة العمرية 25 – 34 عاماً، ما يرسّخ الذكاء الاصطناعي كأداة جامعة بين الأجيال داخل بيئة العمل.
 
(العربية)
