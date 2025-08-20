اكتشاف قمر صغير جديد يرفع عدد أقمار أورانوس إلى 29

Advertisement

يواصل الفضائي (JWST) تحقيق إنجازات مذهلة، حيث كشفت صوره الحديثة عن قمر لم يكن معروفًا من قبل يدور حول كوكب أورانوس ، بهذا الاكتشاف الذي تم في 2 شباط 2025، يرتفع عدد الأقمار المعروفة للكوكب إلى 29.كان من الصعب رصد هذا القمر بسبب حجمه الصغير للغاية، والذي يُقدر عرضه بستة أميال فقط ، ويدور القمر على مسافة حوالي 35,000 ميل من مركز أورانوس، وله مدار شبه دائري يشير إلى أنه ربما تكوّن في موقعه الحالي.تم اكتشاف القمر باستخدام عشر صور طويلة التعريض، مدة كل منها 40 دقيقة، التقطتها كاميرا ويب القريبة من الأشعة تحت الحمراء (NIRCam). قام فريق بحثي بقيادة معهد أبحاث الجنوب بتحليل هذه الصور لتحديد القمر الجديد.ويقول ماثيو تيسكارينو من معهد SETI: "لا يوجد كوكب آخر يمتلك عددًا كبيرًا من الأقمار الداخلية الصغيرة مثل أورانوس، وتشير علاقاتها المعقدة مع الحلقات إلى تاريخ فوضوي". ويضيف: "علاوة على ذلك، فإن القمر الجديد أصغر وأخفت بكثير من أصغر الأقمار الداخلية المعروفة سابقًا، مما يرجح وجود المزيد من التعقيد الذي لم يُكتشف بعد".وينضم القمر الجديد إلى 13 قمرًا صغيرًا آخر في مدار أورانوس، إضافة إلى أقماره الخمسة الرئيسية وعشرة أقمار غير منتظمة، ولن يُطلق على القمر الجديد اسم حتى يتمت الموافقة عليه من قبل (IAU).