تكنولوجيا وعلوم

غوغل تضيف ميزة الترجمة التلقائية لمستخدمي Pixel عبر "سيركل للبحث"

Lebanon 24
20-08-2025 | 15:30
كشفت جوجل عن تحديثات جديدة تصل إلى ميزة البحث الدائري والترجمة الجديدة، حيث تضاف إمكانيات الترجمة الفورية، مما يسمح للمستخدمين بترجمة الصور وصفحات الويب وغيرها من الوسائط، بما فى ذلك مقاطع الفيديو.
وستطرح  إن هذه الميزة حصريًا لمستخدمي الإصدار التجريبي من تطبيق جوجل على أجهزة Pixel، ويُقال إن مستخدمي الإصدار التجريبي سيحصلون على ترقية الترجمة المباشرة ضمن "سيركل للبحث" كتمرير وترجمة.

ومع ذلك، يُشير الإصدار المحدود إلى أن الميزة ليست جاهزة تمامًا لأجهزة أندرويد الأخرى التي تدعم هذه الميزة،  ولكن كيف تعمل هذه الميزة ؟

تُعرف ميزة الترجمة المباشرة الجديدة من جوجل ضمن "سيركل للبحث" باسم "تمرير وترجمة"، كما ذُكر سابقًا و تعمل هذه الميزة بشكل مختلف تمامًا عن الطرق التقليدية لاستخدام "سيركل للبحث" على أجهزة أندرويد.

وفقًا لتقرير android authority، تعمل هذه الميزة بشكل مختلف عن طريقة استخدامنا لها، وعند التفعيل، سيظهر رمز ترجمة جديد في "سيركل للبحث"، حيث يتعين على المستخدمين تحديد خيار "تمرير وترجمة"و بعد التحديد، ستترجم الميزة النص تلقائيًا إلى اللغة المفضلة الظاهرة على الشاشة.

عند التمرير لأسفل إلى صفحة ويب أو موجز على وسائل التواصل الاجتماعي أو مستند، سيتم ترجمة النص، ومن المرجح أن تتمتع هذه الميزة بالقدرة على ترجمة النصوص في مقاطع الفيديو وصور GIF توتد هذه الميزة مفيدة لأنها تُغني المستخدمين عن تحديد وترجمة كتل النصوص، حيث تُترجم الصفحة بأكملها تلقائيًا على الشاشة.

وأشار التقرير أيضًا إلى أن ميزة التمرير والترجمة ضمن ميزة "الدائرة للبحث" تستغرق بضع ثوانٍ لتحليلها وتقديم ترجمات دقيقة. (اليوم السابع)
