تكنولوجيا وعلوم
تعمل بالذكاء الاصطناعي.. "واتس آب" يختبر ميزة جديدة
Lebanon 24
21-08-2025
|
04:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكرت مواقع مهتمة بشؤون التقنية أن القائمين على تطبيق "
واتس آب
" بدأوا باختبار ميزة جديدة في التطبيق، تعتمد على
الذكاء الاصطناعي
لتسهل على المستخدمين كتابة الرسائل.
وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن زر مساعد الذكاء الاصطناعي الجديد ظهر في أحدث نسخة اختبارية من "واتس آب" المخصصة لأنظمة iOS.
يظهر زر الميزة الجديدة للمستخدم بين قسمي "الصور المتحركة" (GIF) و"الملصقات" (Stickers)، وعند النقر عليه، تظهر مساحة يمكن للمستخدم فيها كتابة مسودة أولية أو فكرة أساسية للرسالة، بعد ذلك يحلل الذكاء الاصطناعي المحتوى، ويقترح نسخة محسنة ومنطقية لنص الرسالة.
وقبل إرسال الرسالة سيكون بإمكان المستخدم اختيار الأسلوب المناسب للنص ضمن 5 خيارات: رسمي، وفكاهي، وأسلوب ودي، أو أسلوب يصحح أخطاء النص الأصلي، أو أسلوب يعيد صياغة نص الرسالة ويختار مرادفات للكلمات.
ويؤكد المطورون أن هذه الميزة ورغم اعتمادها على الذكاء الاصطناعي ستعمل في جهاز المستخدم مباشرة، ولن تنقل محتوى الرسائل أو تشاركها مع أطراف ثالثة، كما ستكون محمية بخاصة تشفير "من طرف إلى طرف" المعتمدة في "واتس آب"، وحتى شركة Meta لن تتمكن من الوصول إلى بيانات الرسائل التي يتم كتابتها بواسطة الميزة الجديدة.
ومن المتوقع أن تصل ميزة محرر النصوص بالذكاء الاصطناعي إلى "واتس آب" خلال العام الحالي كجزء من التحديثات المقبلة للتطبيق. (روسيا اليوم)
