Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

غوغل تعزز هواتف Pixel 10 بقدرات ذكاء اصطناعي عالية

Lebanon 24
21-08-2025 | 10:16
A-
A+
Doc-P-1407428-638913934332392524.jpg
Doc-P-1407428-638913934332392524.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت غوغل حزمة واسعة من مزايا الذكاء الاصطناعي المدمجة في سلسلة هواتفها الجديدة Pixel 10، مؤكدة أن هذه الأدوات ستتوفر أولًا في الإصدارات الحديثة قبل أن تصل تدريجيًا إلى الإصدارات السابقة.
Advertisement

وتأتي هذه الخطوة لتعزيز تجربة المستخدم عبر تحسين التفاعل اليومي مع التطبيقات والخدمات الأساسية في النظام.

ومن أبرز هذه المزايا أداة Magic Cue التي تعمل بالاعتماد على نموذج Gemini Nano المدمج في هواتف بكسل 10، إذ توفر للمستخدم اقتراحات سياقية في أثناء المراسلة.

وعلى سبيل المثال: إذا سأل صديق عن لقاء عشاء سابق، ستظهر أيقونة اختصار تتيح مشاركة موقع المطعم مباشرة عبر خرائط غوغل وتستند الميزة إلى البيانات المتاحة من تطبيقات مثل gmail لتقديم هذه الاقتراحات، مع إمكانية التحقق من مصدرها عبر الضغط المطوّل على الاختصار.

وتعمل خاصية Magic Cue في مواقف أخرى، مثل توفير تفاصيل الرحلات الجوية تلقائيًا عند ورود رسالة تتعلق بالسفر، ومنها رقم الرحلة ومواعيدها لسهولة الرجوع إليها.

وفي تطبيق غوغل وتحديدًا قسم “اكتشف Discover”، أضافت غوغل ميزة جديدة باسم Daily Hub، تعرض ملخصًا يوميًا يعتمد على الذكاء الاصطناعي، ويشمل حالة الطقس، والمواعيد المقبلة، والتذكيرات من Gmail وKeep، إضافة إلى اقتراح مقالات ومقاطع فيديو من يوتيوب.

ولتجربة مُخصصة، وفّرت الشركة تطبيق Journal الذي يساعد المستخدم في تدوين مذكراته اليومية مع اقتراح صور من المكتبة، وتصنيف الإدخالات تلقائيًا وفق رموز تعبيرية تعكس موضوعاتها.

وأما تطبيق الصور Google Photos فقد حصل على ميزة Conversational Editing التي تتيح تعديل الصور بالأوامر النصية أو الصوتية. على سبيل المثال: يمكن للمستخدم أن يطلب إزالة الأشخاص الغرباء من صورة التقطها في موقع سياحي مزدحم، ليحصل خلال ثوانٍ على نسخة معدلة مع الاحتفاظ بالصورة الأصلية.
 
مواضيع ذات صلة
ذكاء اصطناعي يفك ألغاز الحضارات القديمة: تعرفوا إلى Aeneas من غوغل
lebanon 24
21/08/2025 22:03:08 Lebanon 24 Lebanon 24
شركة غوغل تطلق 30 أداة ذكاء اصطناعي جديدة تُحدث ثورة في التعليم
lebanon 24
21/08/2025 22:03:08 Lebanon 24 Lebanon 24
ذكاء اصطناعي يقرأ أفكارك.. غوغل تكشف عن بيكسل 10
lebanon 24
21/08/2025 22:03:08 Lebanon 24 Lebanon 24
غوغل تواجه مشاكل فى اليابان بسبب هواتف 7 Pixel
lebanon 24
21/08/2025 22:03:08 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
13:05 | 2025-08-21
04:34 | 2025-08-21
02:47 | 2025-08-21
00:00 | 2025-08-21
23:00 | 2025-08-20
15:30 | 2025-08-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24