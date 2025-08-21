غوغل تعزز هواتف Pixel 10 بقدرات ذكاء اصطناعي عالية

Advertisement

أعلنت حزمة واسعة من مزايا المدمجة في سلسلة هواتفها الجديدة Pixel 10، مؤكدة أن هذه الأدوات ستتوفر أولًا في الإصدارات الحديثة قبل أن تصل تدريجيًا إلى الإصدارات السابقة.وتأتي هذه الخطوة لتعزيز تجربة المستخدم عبر تحسين التفاعل اليومي مع التطبيقات والخدمات الأساسية في النظام.ومن أبرز هذه المزايا أداة Magic Cue التي تعمل بالاعتماد على نموذج Gemini Nano المدمج في هواتف بكسل 10، إذ توفر للمستخدم اقتراحات سياقية في أثناء المراسلة.وعلى سبيل المثال: إذا سأل صديق عن لقاء عشاء سابق، ستظهر أيقونة اختصار تتيح مشاركة موقع المطعم مباشرة عبر خرائط غوغل وتستند الميزة إلى البيانات المتاحة من تطبيقات مثل لتقديم هذه الاقتراحات، مع إمكانية التحقق من مصدرها عبر الضغط المطوّل على الاختصار.وتعمل خاصية Magic Cue في مواقف أخرى، مثل توفير تفاصيل الرحلات الجوية تلقائيًا عند ورود رسالة تتعلق بالسفر، ومنها رقم الرحلة ومواعيدها لسهولة الرجوع إليها.وفي تطبيق غوغل وتحديدًا قسم “اكتشف Discover”، أضافت غوغل ميزة جديدة باسم Daily Hub، تعرض ملخصًا يوميًا يعتمد على الذكاء الاصطناعي، ويشمل حالة الطقس، والمواعيد المقبلة، والتذكيرات من Gmail وKeep، إضافة إلى اقتراح مقالات ومقاطع فيديو من .ولتجربة مُخصصة، وفّرت الشركة تطبيق Journal الذي يساعد المستخدم في تدوين مذكراته اليومية مع اقتراح صور من المكتبة، وتصنيف الإدخالات تلقائيًا وفق رموز تعبيرية تعكس موضوعاتها.وأما تطبيق الصور Google Photos فقد حصل على ميزة Conversational Editing التي تتيح تعديل الصور بالأوامر النصية أو الصوتية. على سبيل المثال: يمكن للمستخدم أن يطلب إزالة الأشخاص الغرباء من صورة التقطها في موقع سياحي مزدحم، ليحصل خلال ثوانٍ على نسخة معدلة مع الاحتفاظ بالصورة الأصلية.