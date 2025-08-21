غوغل تطلق ميزة "وضع الذكاء الاصطناعي" عالميًا مع حجوزات ذكية

أعلنت شركة غوغل
عن التوسع العالمي لميزة "وضع الذكاء الاصطناعي
"، الأداة التجريبية داخل محرك البحث
التي تمكّن المستخدمين من طرح أسئلة معقدة ومتابعة مواضيع محددة للتعمّق فيها.
وكانت الميزة متاحة سابقًا فقط في الولايات المتحدة
والمملكة المتحدة والهند، لكنها أصبحت الآن متوفرة باللغة الإنجليزية
في 180 دولة إضافية، مع خطط لتوسيعها إلى لغات ومناطق جديدة قريبًا، وفق ما نقل موقع تك كرانش.
حجوزات ذكية وميزات مخصّصة
إلى جانب التوسّع الجغرافي، كشفت غوغل عن قدرات جديدة لـ "الوكلاء الذكيين".
يمكن للمستخدمين الآن الاستفادة من "وضع الذكاء الاصطناعي" للعثور على حجوزات المطاعم، مع خطط مستقبلية لتشمل مواعيد الخدمات المحلية وتذاكر الفعاليات.
ويتيح النظام البحث وفق تفضيلات دقيقة مثل عدد الأشخاص، الوقت، نوع المطبخ، والموقع، ليعرض قائمة بالخيارات المتاحة في الوقت الفعلي.
وتتوفر هذه الميزة الجديدة لمشتركي Google AI Ultra، أعلى باقة من غوغل، بسعر 249.99 دولارًا شهريًا، ضمن تجربة "إمكانيات الوكيل" في مختبرات غوغل.
نتائج مخصصة حسب الذوق
وأشارت "غوغل" إلى أن مستخدمي الولايات المتحدة سيلاحظون ظهور نتائج بحث مصممة خصيصًا لاهتماماتهم.
فعلى سبيل المثال، إذا بحث شخص عن "مكان لتناول غداء سريع في ساعة واحدة"، فسيعتمد النظام على سجل محادثاته السابقة ومواقع البحث والخرائط ليقترح مطاعم تناسب تفضيلاته، مثل المطبخ الإيطالي
أو الجلسات الخارجية.
ويستطيع المستخدمون التحكم في
إعدادات التخصيص عبر حساباتهم على "غوغل".
كما أضافت الشركة خيارًا جديدًا للمشاركة، يتيح إرسال ردود "وضع الذكاء الاصطناعي" إلى الآخرين للانخراط في المحادثة نفسها، ما قد يساعد في التخطيط الجماعي للرحلات أو المناسبات.