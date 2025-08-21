Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

غوغل تطلق ميزة "وضع الذكاء الاصطناعي" عالميًا مع حجوزات ذكية

Lebanon 24
21-08-2025 | 13:05
A-
A+
Doc-P-1407496-638914039172381299.webp
Doc-P-1407496-638914039172381299.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت شركة غوغل عن التوسع العالمي لميزة "وضع الذكاء الاصطناعي"، الأداة التجريبية داخل محرك البحث التي تمكّن المستخدمين من طرح أسئلة معقدة ومتابعة مواضيع محددة للتعمّق فيها.
Advertisement

وكانت الميزة متاحة سابقًا فقط في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والهند، لكنها أصبحت الآن متوفرة باللغة الإنجليزية في 180 دولة إضافية، مع خطط لتوسيعها إلى لغات ومناطق جديدة قريبًا، وفق ما نقل موقع تك كرانش.

حجوزات ذكية وميزات مخصّصة

إلى جانب التوسّع الجغرافي، كشفت غوغل عن قدرات جديدة لـ "الوكلاء الذكيين".

يمكن للمستخدمين الآن الاستفادة من "وضع الذكاء الاصطناعي" للعثور على حجوزات المطاعم، مع خطط مستقبلية لتشمل مواعيد الخدمات المحلية وتذاكر الفعاليات.

ويتيح النظام البحث وفق تفضيلات دقيقة مثل عدد الأشخاص، الوقت، نوع المطبخ، والموقع، ليعرض قائمة بالخيارات المتاحة في الوقت الفعلي.

وتتوفر هذه الميزة الجديدة لمشتركي Google AI Ultra، أعلى باقة من غوغل، بسعر 249.99 دولارًا شهريًا، ضمن تجربة "إمكانيات الوكيل" في مختبرات غوغل.


نتائج مخصصة حسب الذوق

وأشارت "غوغل" إلى أن مستخدمي الولايات المتحدة سيلاحظون ظهور نتائج بحث مصممة خصيصًا لاهتماماتهم.

فعلى سبيل المثال، إذا بحث شخص عن "مكان لتناول غداء سريع في ساعة واحدة"، فسيعتمد النظام على سجل محادثاته السابقة ومواقع البحث والخرائط ليقترح مطاعم تناسب تفضيلاته، مثل المطبخ الإيطالي أو الجلسات الخارجية.

ويستطيع المستخدمون التحكم في إعدادات التخصيص عبر حساباتهم على "غوغل".

كما أضافت الشركة خيارًا جديدًا للمشاركة، يتيح إرسال ردود "وضع الذكاء الاصطناعي" إلى الآخرين للانخراط في المحادثة نفسها، ما قد يساعد في التخطيط الجماعي للرحلات أو المناسبات.
مواضيع ذات صلة
غوغل تطلق ميزة تجربة الملابس افتراضيًا باستخدام الذكاء الاصطناعي!
lebanon 24
21/08/2025 22:01:19 Lebanon 24 Lebanon 24
غوغل تُطلق ميزة تلخيص الأخبار بالذكاء الاصطناعي
lebanon 24
21/08/2025 22:01:19 Lebanon 24 Lebanon 24
"غوغل" تطلق نموذجاً جديداً لتوليد الفيديوهات بالذكاء الاصطناعي
lebanon 24
21/08/2025 22:01:19 Lebanon 24 Lebanon 24
ميزة جديدة من غوغل تلخّص الأخبار بالذكاء الاصطناعي وتثير قلق الناشرين
lebanon 24
21/08/2025 22:01:19 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
10:16 | 2025-08-21
04:34 | 2025-08-21
02:47 | 2025-08-21
00:00 | 2025-08-21
23:00 | 2025-08-20
15:30 | 2025-08-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24