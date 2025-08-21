28
ديب سيك الصينية تطلق الإصدار الجديد من ذكائها الاصطناعي
Lebanon 24
21-08-2025
|
15:29
A-
A+
أعلنت شركة ديب سيك
الصينية
للذكاء الاصطناعي، اليوم الخميس، عبر تطبيق (وي تشات)، عن إطلاق الإصدار الجديد "ديب سيك في3.1"، الذي يتميز ببنية استدلال هجينة، وسرعة تفكير أعلى، وقدرة محسّنة للذكاء الاصطناعي على تلبية طلبات العملاء.
وأشار البيان إلى أن الشركة بصدد تعديل تكاليف استخدام واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بالنموذج، وهي المنصة التي تمكّن مطوري التطبيقات والمنتجات الإلكترونية الأخرى من دمج نماذج
الذكاء الاصطناعي
، وذلك اعتبارًا من السادس من أيلول المقبل.
