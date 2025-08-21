29
تكنولوجيا وعلوم
قراصنة الذكاء الاصطناعي... هجمات متطورة تدر مليارات بخطوات سهلة
Lebanon 24
21-08-2025
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف تقرير حديث أن
الذكاء الاصطناعي
فتح آفاقًا جديدة أمام
القراصنة
، وسهّل عليهم توسيع نطاق هجماتهم واستهداف مزيد من الضحايا، ما أدى إلى سرقة مبالغ ضخمة بجهد أقل.
ووفقًا لصحيفة "إيكونوميست"، فإن إطلاق
روبوت
المحادثة "شات جي
بي تي
" عام 2022 غيّر قواعد اللعبة، إذ لم يعد القراصنة بحاجة إلى فرق كبيرة أو معدات باهظة، بعدما وفّرت لهم نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية أدوات متطورة تساعدهم على تنفيذ عملياتهم.
هذا التحول كانت نتائجه كارثية على العديد من الشركات، التي وجدت نفسها أمام موجة جديدة من الهجمات الإلكترونية المدعومة بالذكاء الاصطناعي. فقد استغل الهاكرز نماذج اللغة الكبيرة (LLMs) لتطوير برمجيات خبيثة، وإنشاء رسائل بريدية وصور وفيديوهات مزيفة.
كما بات بإمكانهم جمع بيانات ضخمة من الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي لإطلاق حملات احتيالية واسعة النطاق.
وتزداد خطورة هذه الهجمات مع استخدام ملفات PDF مدمجة بأكواد تعتمد على الذكاء الاصطناعي لاختراق الشبكات، وهو أسلوب استُخدم في استهداف أنظمة الأمن والدفاع في
أوكرانيا
خلال
تموز
الماضي.
وتشير التقديرات إلى أن هذه التهديدات كبّدت الشركات خسائر فادحة، إذ كان الذكاء الاصطناعي متورطًا في واحدة من كل ست عمليات اختراق للبيانات العام الماضي.
ووفقًا لشركة "ديلويت"، فإن الذكاء الاصطناعي التوليدي قد يتسبب في سرقة تصل قيمتها إلى 40 مليار دولار بحلول 2027، مقارنة بـ 12 مليار دولار عام 2023.
مواضيع ذات صلة
بلومبيرغ: ترامب سيكشف عن استثمارات بقيمة 70 مليار دولار في مجال الذكاء الاصطناعي والطاقة
Lebanon 24
بلومبيرغ: ترامب سيكشف عن استثمارات بقيمة 70 مليار دولار في مجال الذكاء الاصطناعي والطاقة
22/08/2025 09:42:43
22/08/2025 09:42:43
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف تحمي أطفالك من أخطار الذكاء الاصطناعي؟ 6 خطوات ضرورية لكل أسرة
Lebanon 24
كيف تحمي أطفالك من أخطار الذكاء الاصطناعي؟ 6 خطوات ضرورية لكل أسرة
22/08/2025 09:42:43
22/08/2025 09:42:43
Lebanon 24
Lebanon 24
"ميتا" تسعى لجمع 29 مليار دولار لبناء مراكز بيانات للذكاء الاصطناعي
Lebanon 24
"ميتا" تسعى لجمع 29 مليار دولار لبناء مراكز بيانات للذكاء الاصطناعي
22/08/2025 09:42:43
22/08/2025 09:42:43
Lebanon 24
Lebanon 24
بميزات ذكاء اصطناعي متطورة.. "أدوبي" تطلق نسخة تجريبية من "فوتوشوب"
Lebanon 24
بميزات ذكاء اصطناعي متطورة.. "أدوبي" تطلق نسخة تجريبية من "فوتوشوب"
22/08/2025 09:42:43
22/08/2025 09:42:43
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
