قراصنة الذكاء الاصطناعي... هجمات متطورة تدر مليارات بخطوات سهلة

ووفقًا لصحيفة "إيكونوميست"، فإن إطلاق المحادثة "شات جي " عام 2022 غيّر قواعد اللعبة، إذ لم يعد القراصنة بحاجة إلى فرق كبيرة أو معدات باهظة، بعدما وفّرت لهم نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية أدوات متطورة تساعدهم على تنفيذ عملياتهم.





كما بات بإمكانهم جمع بيانات ضخمة من الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي لإطلاق حملات احتيالية واسعة النطاق.

كما بات بإمكانهم جمع بيانات ضخمة من الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي لإطلاق حملات احتيالية واسعة النطاق.

وتزداد خطورة هذه الهجمات مع استخدام ملفات PDF مدمجة بأكواد تعتمد على الذكاء الاصطناعي لاختراق الشبكات، وهو أسلوب استُخدم في استهداف أنظمة الأمن والدفاع في خلال الماضي.





وتشير التقديرات إلى أن هذه التهديدات كبّدت الشركات خسائر فادحة، إذ كان الذكاء الاصطناعي متورطًا في واحدة من كل ست عمليات اختراق للبيانات العام الماضي.





ووفقًا لشركة "ديلويت"، فإن الذكاء الاصطناعي التوليدي قد يتسبب في سرقة تصل قيمتها إلى 40 مليار دولار بحلول 2027، مقارنة بـ 12 مليار دولار عام 2023.