حافظ على الكمبيوتر.. نصائح بسيطة لزيادة الأداء وتقليل الحرارة

Lebanon 24
22-08-2025 | 13:26
مع ارتفاع درجات الحرارة في الصيف، يشعر جهاز الكمبيوتر بالحرارة مثل البشر، ما قد يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة المكونات أو توقف الجهاز أثناء جلسات اللعب الطويلة. للحفاظ على استقرار الكمبيوتر وأدائه، يوصي الخبراء بإجراء بعض التعديلات البسيطة:
- تنظيف الغبار: إزالة الفلاتر وغسلها، وتنظيف شفرات المراوح والمشعات باستخدام الهواء المضغوط، ما يحسن تدفق الهواء ويخفض درجة حرارة وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات.
- تحسين تدفق الهواء: ضبط مراوح هيكل الجهاز لضمان ضغط هواء إيجابي قليل، ما يمنع تراكم الغبار ويساعد على إخراج الهواء الساخن بكفاءة.
- تغيير المعجون الحراري: استبدال المعجون الحراري القديم كل سنتين على الأقل، لضمان نقل الحرارة بشكل فعال من وحدة المعالجة المركزية إلى المشتت.

اتباع هذه الإجراءات البسيطة يضمن استمرار عمل الكمبيوتر بسلاسة خلال حرارة الصيف العالية ويقلل من احتمالية الأعطال.
 
