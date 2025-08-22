27
o
بيروت
29
o
طرابلس
24
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
23
o
النبطية
23
o
زحلة
23
o
بعلبك
13
o
بشري
25
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
متفرقات
حافظ على الكمبيوتر.. نصائح بسيطة لزيادة الأداء وتقليل الحرارة
Lebanon 24
22-08-2025
|
13:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
مع ارتفاع درجات الحرارة في الصيف، يشعر
جهاز الكمبيوتر
بالحرارة مثل البشر، ما قد يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة المكونات أو توقف الجهاز أثناء جلسات اللعب الطويلة. للحفاظ على استقرار الكمبيوتر وأدائه، يوصي الخبراء بإجراء بعض التعديلات البسيطة:
Advertisement
- تنظيف الغبار: إزالة الفلاتر وغسلها، وتنظيف شفرات المراوح والمشعات باستخدام الهواء المضغوط، ما يحسن تدفق الهواء ويخفض درجة حرارة وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات.
- تحسين تدفق الهواء: ضبط مراوح هيكل الجهاز لضمان ضغط هواء إيجابي قليل، ما يمنع تراكم الغبار ويساعد على إخراج الهواء الساخن بكفاءة.
- تغيير المعجون الحراري: استبدال المعجون الحراري القديم كل سنتين على الأقل، لضمان نقل الحرارة بشكل فعال من وحدة المعالجة المركزية إلى المشتت.
اتباع هذه الإجراءات البسيطة يضمن استمرار عمل الكمبيوتر بسلاسة خلال حرارة الصيف العالية ويقلل من احتمالية الأعطال.
مواضيع ذات صلة
خطوات بسيطة لمنع ارتفاع حرارة هاتفك الآيفون
Lebanon 24
خطوات بسيطة لمنع ارتفاع حرارة هاتفك الآيفون
23/08/2025 05:05:05
23/08/2025 05:05:05
Lebanon 24
Lebanon 24
إليك 10 نصائح للتقليل من التعرق المفرط في الصيف!
Lebanon 24
إليك 10 نصائح للتقليل من التعرق المفرط في الصيف!
23/08/2025 05:05:05
23/08/2025 05:05:05
Lebanon 24
Lebanon 24
لزيادة الكولاجين وتعزيز مرونة البشرة.. اتبعوا هذه النصائح
Lebanon 24
لزيادة الكولاجين وتعزيز مرونة البشرة.. اتبعوا هذه النصائح
23/08/2025 05:05:05
23/08/2025 05:05:05
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الإعلام: تعديل اسم جادة حافظ الأسد إلى اسم زياد الرحباني
Lebanon 24
وزير الإعلام: تعديل اسم جادة حافظ الأسد إلى اسم زياد الرحباني
23/08/2025 05:05:05
23/08/2025 05:05:05
Lebanon 24
Lebanon 24
متفرقات
تكنولوجيا وعلوم
تابع
قد يعجبك أيضاً
500 كيلومتر بشحنة واحدة.. تاكسي كهربائي من "أتوم"
Lebanon 24
500 كيلومتر بشحنة واحدة.. تاكسي كهربائي من "أتوم"
16:00 | 2025-08-22
22/08/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الإمارات.. ريادة عالمية في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي
Lebanon 24
الإمارات.. ريادة عالمية في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي
14:00 | 2025-08-22
22/08/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في هذه الدولة.. تيك توك تقلص مئات الوظائف
Lebanon 24
في هذه الدولة.. تيك توك تقلص مئات الوظائف
08:55 | 2025-08-22
22/08/2025 08:55:20
Lebanon 24
Lebanon 24
قريبا.. Lava تطلق هاتفا بمواصفات ممتازة
Lebanon 24
قريبا.. Lava تطلق هاتفا بمواصفات ممتازة
07:32 | 2025-08-22
22/08/2025 07:32:35
Lebanon 24
Lebanon 24
ChatGPT يتجاوز ملياري دولار من إنفاق المستخدمين عبر الهواتف
Lebanon 24
ChatGPT يتجاوز ملياري دولار من إنفاق المستخدمين عبر الهواتف
03:00 | 2025-08-22
22/08/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
مدير في "بنك ميد" يسرق 5 مليون دولار وترك ريا الحسن بسند إقامة
Lebanon 24
مدير في "بنك ميد" يسرق 5 مليون دولار وترك ريا الحسن بسند إقامة
23:07 | 2025-08-21
21/08/2025 11:07:06
Lebanon 24
Lebanon 24
نُقِلَ إلى بيروت... توقيف نائب رئيس بلديّة داخل منزله
Lebanon 24
نُقِلَ إلى بيروت... توقيف نائب رئيس بلديّة داخل منزله
09:08 | 2025-08-22
22/08/2025 09:08:17
Lebanon 24
Lebanon 24
عن أقساط المدارس الخاصة لأولاد العسكريين.. هذا ما قرّره وزير الدفاع
Lebanon 24
عن أقساط المدارس الخاصة لأولاد العسكريين.. هذا ما قرّره وزير الدفاع
11:11 | 2025-08-22
22/08/2025 11:11:11
Lebanon 24
Lebanon 24
كان برفقة إبنه... هكذا فارق ابٌ الحياة صباح اليوم
Lebanon 24
كان برفقة إبنه... هكذا فارق ابٌ الحياة صباح اليوم
06:16 | 2025-08-22
22/08/2025 06:16:02
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق نار على شبان... وإصابة "حسن عشيرة"
Lebanon 24
إطلاق نار على شبان... وإصابة "حسن عشيرة"
08:54 | 2025-08-22
22/08/2025 08:54:24
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم
16:00 | 2025-08-22
500 كيلومتر بشحنة واحدة.. تاكسي كهربائي من "أتوم"
14:00 | 2025-08-22
الإمارات.. ريادة عالمية في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي
08:55 | 2025-08-22
في هذه الدولة.. تيك توك تقلص مئات الوظائف
07:32 | 2025-08-22
قريبا.. Lava تطلق هاتفا بمواصفات ممتازة
03:00 | 2025-08-22
ChatGPT يتجاوز ملياري دولار من إنفاق المستخدمين عبر الهواتف
01:00 | 2025-08-22
ميزة استرجاع الرسائل في Outlook.. كيف تعمل ومتى تفشل؟
فيديو
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
23/08/2025 05:05:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
23/08/2025 05:05:05
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
23:54 | 2025-08-13
23/08/2025 05:05:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24