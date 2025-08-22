Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

لتشغيل نسخة محسنة من "سيري".. شركة "أبل" ستستعين بـ"ذكاء غوغل"!

Lebanon 24
22-08-2025 | 23:33
تقوم شركة "أبل" بمناقشات حول استخدام "جيمني"، أداة الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ"غوغل"، وذلك بهدف تشغيل نسخة مُحسّنة من المساعد الصوتي "سيري"، مما قد يمثل خطوة رئيسية نحو الاستعانة بمصادر خارجية لمزيد من تقنيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.
وتواصلت "أبل" مؤخرا مع "غوغل"، لدراسة بناء نموذج ذكاء اصطناعي مخصص يشكل أساسا لـ"سيري" الجديد العام المقبل، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "بلومبرغ" عن أشخاص مطلعين على الأمر.

وقالت المصادر، إن "غوغل" بدأت بتدريب نموذج ذكاء اصطناعي يمكن تشغيله على خوادم "أبل".

ويعتبر هذا العمل جزءا من جهد لمواكبة تقدم الذكاء الاصطناعي التوليدي، وهو مجال تسعى "أبل" للاستفادة من الزخم المرتبط به.

وفي وقت سابق من العام الجاري، استكشفت "أبل" أيضا شراكات مع أطراف أخرى، مثل "أوبن إيه آي"، و"أنثروبيك بي بي سي"، لتقييم ما إذا كان يمكن لأداتي الذكاء الاصطناعي الخاصين بالشركتين، "شات جي بي تي"، و"كلود"، أن يكونا العقل الجديد لـ"سيري".

ولا تزال "أبل" على بعد أسابيع من اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت ستستمر في استخدام النماذج الداخلية لـ"سيري"، أو الانتقال إلى شريك آخر، ولم تحدد بعد من قد يكون هذا الشريك.(سكاي نيوز)





