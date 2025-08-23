28
تكنولوجيا وعلوم
شركة Xiaomi تطلق هاتفا بقدرات تصوير مميزة
Lebanon 24
23-08-2025
|
07:37
بدأت Xiaomi بالترويج لهاتفها الجديد الذي حصل على مواصفات وقدرات تصوير ممتازة، ويعمل مع شبكات الجيل الخامس الخلوية.
ويتميز هاتف Redmi Note 15 Pro+ 5G بكاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (50+50+8) ميغابيكسل، لها القدرة على توثيق فيديوهات 4K بمعدل 60
إطارا في الثانية
، فضلا عن كاميرته الأمامية التي أتت بدقة 32 ميغابيكسل.
هيكل الهاتف أتى مقاوما للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69، أبعاده (163.3/78.3/7.9) ملم، وزنه 211 غ، وحميت واجهته الأمامية بزجاج Xiaomi Dragon Crystal Glass شديد المتانة.
أما الشاشة فجاءت من نوع AMOLED بمقاس 6.83 بوصة، دقة عرضها (1220/2772) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، معدل سطوعها الأعظمي يصل إلى 3200 شمعة/م، ودعمت بتقنية Dolby Vision.
يضمن الأداء الممتاز لهذا الجهاز نظام "أندرويد-15" مع واجهات HyperOS 2، ومعالج Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4، ومعالج رسوميات Adreno 810، وذواكر وصول عشوائي 12 غيغابايت، وذواكر داخلية تتراوح سعاتها ما بين 256 غيغابايت و1 تيرابايت.
زوّد الهاتف أيضا بمكبرات صوت مدعومة بتقنية Dolby Atmos، ومنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وتقنية Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وحصل على بطارية بسعة 7000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 90 واط. (روسيا اليوم)
